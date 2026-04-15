Odcházející Řehka má zvažovat kandidaturu do Senátu za STAN

Chystá se končící náčelník Generálního štábu Karel Řehka po konci v armádě do politiky? V pražských politických kuloárech se o tom mluví delší dobu. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz má dosavadní šéf armády pokukovat po křesle senátora. Do voleb by mohl jít za hnutí STAN, ke kterému má názorově blízko. Redakci to řeklo hned několik zdrojů v Poslanecké sněmovně.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Náčelník Generálního štábu Karel Řehka nastoupil po jmenování prezidentem do své funkce 1. července 2022. Jde o čtyřletý mandát, který skončí letos prvního července. Konec jeho služebního poměru v armádě je pak stanovený na 31. srpen, jak už koncem loňského roku veřejně potvrdila Magdalena Hynčíková z Ministerstva obrany.
Již nyní se prý generál Řehka připravuje na své budoucí směřování, které by, nikoli překvapivě, mohlo být politické. Ostatně Řehka coby náčelník generálního štábu dlouhodobě čelil kritice veřejné i vedení Ministerstva obrany, že se příliš veřejně angažuje, zakládá si na mediálním obrazu a poskytuje rozhovory, místo toho, aby se soustředil na budování armády.
Řehka to nikdy příliš nerespektoval, což se mu může nakonec paradoxně vyplatit. Je veřejně známou osobou, což je v případě, že se skutečně rozhodne pro politickou dráhu, nesporná výhoda.
Podle zdrojů serveru ParlamentníListy.cz se možná podoba Řehkovy politické dráhy už rýsuje. Mohl by se na podzim ucházet o funkci senátora v dresu hnutí STAN. Takový plán může mít několik komplikací.
Senátní volby sice budou až na podzim, jenže přihlášku k registraci kandidátů je dle zákona nutné podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, jejichž první kolo se uskuteční v první říjnový týden. To znamená, že by se Řehka musel zaregistrovat na přelomu července a srpna. Tou dobou bude stále ve služebním poměru v Armádě České republiky a nebude mít splněný závazek.
Teoreticky je možné mu závazek zkrátit, ale představa, že by to ministr obrany Jaromír Zůna odsouhlasil, je nepravděpodobná. Pakliže by si Řehka závazek zkrátil sám svévolně, přišel by doživotně o část výsluhy.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
Zatímco výrazná část předchozích náčelníků Generálního štábu po odchodu z čela armády skončila s násobně vyššími platy v českých i nadnárodních zbrojních společnostech a s plnou výsluhou, Řehku by čekala výsluha snížená a "pouze" šestiletý senátní plat.
Podle našich informací by si Řehka rád svůj závazek skutečně zkrátil. “Slyšel jsem, že zjišťuje možnosti, aby mohl ukončit závazek už v červenci, zaregistrovat si kandidaturu a rozjet kampaň. To by bylo možné jen po dohodě s ministrem obrany a ten se na to pozitivně tvářit nebude, když to řeknu velice mírně. Stejně tak pan generál jistě nechce přijít o polovinu výsluh a to do konce života,” sdělil redakci zdroj blízký resortu obrany. Plná výše měsíční výsluhy pro armádního generála by se měla pohybovat kolem 100 tisíc korun.
ParlamentníListy.cz se obrátily na předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, zda považuje myšlenku kandidatury Karla Řehky do Senátu za jeho hnutí za možnou. Poslanec a šéf STANu do vydání článku na dotaz nereagoval.
Prostor k vyjádření dostal i samotný generál Karel Řehka. ParlamentníListy.cz zaslaly mluvčí Generálního štábu AČR následující tři otázky: 1) Uvažuje pan generál o politické kariéře? 2) Co říká na spekulace, že by měl kandidovat do Senátu za hnutí STAN? 3) Snaží se pan generál o zkrácení svého závazku služby v armádě, který mu končí v srpnu? Stejně jako Vít Rakušan ani Řehkova tisková mluvčí do okamžiku vydání článku žádnou reakci na otázky PL nezaslala.
Podle politologa Lukáše Jelínka není případná Řehkova kandidatura překvapivá a jde podle něho o čistší řešení, než když se politicky choval a vystupoval jako náčelník generálního štábu.
„V okamžiku, kdy už vojáci nebo policisté nejsou aktivní ve službě a ozbrojené sbory opustili, není důvod, aby nekandidovali a mnozí z nich to dělají třeba právě proto, aby se mohli začít občansky angažovat. Z mého pohledu je větší problém, když se chovají politicky a aktivisticky vojáci nebo policisté v aktivní službě, kdy ještě vysoké pozice zastávají,“ uvádí politolog.
Konkrétně Karel Řehka dle jeho slov jako politik vystupuje už nyní, přestože je v nejvyšší vojenské funkci. “V případě pana Řehky se dá očekávat, kdy oznámí nějakou politickou angažovanost nebo kandidaturu, protože bylo zřejmé, že i ve své funkci náčelníka generálního štábu se často chová spíše jako politik než jako nejvýše postavený voják. Skoro si myslím, že pokud by se pro nějakou kandidaturu rozhodl, bude to v jeho případě mnohem čistější řešení než když se choval politicky v čele generálního štábu,” dodává pro ParlamentníListy.cz Lukáš Jelínek.
Řehka má k hnutí STAN blízko už nyní vzhledem k tomu, že několik let žije s poslankyní Rakušanova hnutí Michaelou Opltovou. Náčelník generálního štábu vztah s političkou přiznal před dvěma lety. Poslankyně Opltová tehdy přitom byla i členkou sněmovního výboru pro obranu, kam Řehka coby šéf generálního štábu často dochází. Střet zájmů v tom tehdy neviděli.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku