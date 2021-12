„Má na ně vše zjištěno.“ Zeman ve formě, dnes bude veselo. Vládne zděšení

Setkávání prezidenta republiky s kandidáty na ministry pokračuje druhým týdnem, dnes se uskuteční patrně nejsledovanější schůzka. Do zámku v Lánech by měl v 11 hodin dorazit pirátský kandidát na post ministra zahraničí Jan Lipavský. Zda prezident setrvá na svém původním negativním postoji, není do poslední chvíle jasné. Naše zdroje ale mluví o tom, že se Lipavský pořádně zapotí.

Premiér Petr Fiala by rád, aby prezident Miloš Zeman jeho novou vládu jmenoval nejpozději v příštím týdnu. Stále však visí otazníky nad jedním kandidátem, kterého hned zpočátku hlava státu odmítla. Zeman nikdy neřekl veřejně, o kterého z kandidátů jde, opakovaně ale zdroje z okolí Hradu potvrzovaly, že se jedná právě o Jana Lipavského.

Může pirátský politik názor prezidenta zvrátit? Podle zjištění ParlamentníchListů.cz je to velmi nepravděpodobné, byť ne nemožné. Jedině prý, že by se prezident rozhodl, že mu nestojí za to tuto bitvu vést.

Lipavský se prý má na co těšit. „Nechtěl bych být v jeho (Lipavského, pozn. red.) kůži. Ale zvolil si to sám, takže ať si to užije. Jestli si myslí, že prezidenta opije rohlíkem a bude před ním hrát velkého přítele Izraele, tak odejde jako zpráskaný pes. Prezident je po návratu z nemocnice ve výborné kondici, do posledního detailu má nastudované životopisy všech kandidátů, má načtené veškeré jejich podstatné výroky v médiích, ve Sněmovně, jejich hlasování v důležitých věcech. Všechno má v hlavě a pamatuje si to. Lipavský se pořádně zapotí,“ řekl naší redakci důvěryhodný zdroj dobře obeznámený s děním kolem prezidenta.

„Podle toho, co jsem slyšel, je prezident jasně rozhodnutý. Jestliže hned na začátku prohlásil, že má proti němu argumenty, přes které nepojede vlak, pak si nedovedu představit situaci, že Miloš Zeman změní názor. Známe to z minulosti. V Lánech to asi bude dost drsné. Stejně tak i následná situace a jak se k tomu postaví Fiala. Ten nemá racionální důvod, proč za něj bojovat. Jedině snad naoko být loajální k Pirátům. Ti ale zároveň ostřelují kandidáty na ministry z ODS, takže co tady řešíme? Nevidím sice prezidentovi do hlavy, může se nakonec rozhodnout jakkoli. Může třeba chtít od Fialy závazek, že vláda ve věci Izraele některé konkrétní kroky jako přesun ambasády podnikne. Ať to bude tak, nebo onak, dozvíme se to brzy,“ dodává náš zdroj.

V diplomatických kruzích navíc podle našich informací i nadále panují obavy, jak bude vypadat zahraniční politika nové vlády. Obavy prý mají nejen čeští diplomaté, stupňuje se i nervozita mezi českými exportéry, ale též mezi cizími diplomaty působícími v Praze.

„Dá se očekávat, že zahraniční politika pro novou vládu nebude prioritou, bude to totálně rozdrobené mezi mnoho lidí. Určitou kontrolu nad zahraniční politikou vlády musí držet premiér, pak tu bude ministr pro EU, ministr zahraničí a nejspíš ještě speciální poradce pro národní bezpečnost. Ministerstvu zahraničí z původní agendy moc nezbude, Černínský palác bude vykuchaný. Důležitost resortu klesne, a tím i jeho vážnost před zahraničními partnery,“ popisuje ParlamentnímListům.cz zdroj z české diplomacie.

Situace, kdy budou ve vládě tři až čtyři lidé, kteří se budou zabývat zahraniční politikou, by mohla způsobit velký zmatek. „No a jestli mezi těmi čtyřmi bude pan Lipavský, tak si to už vůbec neumím představit. Je to v podstatě palestinský agent, jeho dřívější chování, cesty do Palestiny placené pochybnými neziskovkami podezřelými z antisemitismu a kontaktů s teroristy a další věci, to působí jako neuvěřitelný koktejl. Jestli si myslí, že se teď párkrát dojde uklonit na izraelskou ambasádu a bude se vydávat za přítele, takovému průhlednému a trapnému pokrytectví neuvěří nikdo. Je to strašná škoda. Kdyby ten post dostal někdo zkušený a rozumný, co nebude chtít naši zahraniční politiku obrátit vzhůru nohama, nemusela ta vláda být vůbec blbá. Pořád je tu ale šance, že ten Palestinec v pirátském převleku ministrem nebude. Počkejme si,“ konstatuje zdroj redakce z české diplomacie.

ParlamentníListy.cz se Janu Lipavskému a jeho nominaci na post ministra zahraničí věnují dlouhodobě. Důvod je prostý. Snaha o objasnění negativního postoje prezidenta Miloše Zemana a analýza možných scénářů vývoje, pokud skutečně důsledné odmítnutí jmenování přijde. Tyto texty jsme na základě důkladných informací zevnitř české diplomacie, ale i vznikající koalice přinesli.

Závěrem připomeňme případy z nedávné minulosti, kdy prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat některé navržené kandidáty na ministry. Prakticky totožný příklad byl při jmenování nyní končící vlády Andreje Babiše. Post ministra zahraničí připadl ČSSD, za niž měl resort obsadit její pražský člen Miroslav Poche, tehdy známá postava pražského šedého byznysového zákulisí. Prezident tenkrát jasně řekl, že Pocheho ministrem nikdy nejmenuje.

ČSSD na nominaci dlouho trvala, některá média často psala o tom, že prezident jistě nakonec ustoupí. Netřeba připomínat, že se Poche ministrem skutečně nikdy nestal. Situace byla tehdy vyřešena tak, že při jmenování vlády byl řízením resortu zahraničních věcí pověřen Jan Hamáček coby šéf koaliční strany, které toto ministerstvo připadlo. Tento scénář by se teoreticky mohl zopakovat, což pro TV Nova před svým propuštěním z ÚVN sám prezident nastínil.

Věc však může dospět až ke kompetenční žalobě na prezidenta k Ústavnímu soudu. Tím by se jmenování vlády výrazně zdrželo, protože podle odhadů právníků i některých bývalých ústavních soudců by rozhodování trvalo šest až osm týdnů. Jakým směrem se nakonec situace kolem obsazení Černínského paláce vyvine, nejspíš zjistíme velice brzy.

