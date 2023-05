„Naprostá hrůza. Zrada!“ Fiala byl napaden zevnitř své ODS. Podívejte se proč

reklama

V posledních dnech někteří politici koaličních stran kritizovali Piráty, nejméně početného člena vládní sněmovní většiny, že mají ve svých řadách levicové extremisty a komunisty. Piráti dokonce na internetu hlasují o vyloučení své členky Jany Michailidu, která se sama za komunistku označuje, podle médií je však hlasování těsné a pirátka má ve straně silné zastání.

Kritiku ze strany šéfa strany Ivana Bartoše si Jana Michailidu vysloužila svým twitterovým příspěvkem, ve kterém se pochlubila účastí na tzv. Dnech antikapitalismu, kde měly probíhat marxistické přednášky a debaty. Bartoš její účast na dané akci označila za zcela nevhodnou s tím, že řada vyjádření Michailidu prý nekoresponduje s názory Pirátské strany.

„Měla by se, byť stále věřím, že významnou část v jejích úvahách hraje trochu hloupá a prvoplánová provokace, zamyslet a přehodnotit své fungování ve veřejném prostoru. Komunismus i fašismus jsou stejně zhoubné ideologie,“ řekl také Bartoš.

Silně levicové postoje řady členů Pirátské strany byly před volbami i po nich námětem ostré kritiky zejména členů ODS, kteří se obávali, že nelze vytvořit vládu složenou jak z pravicové ODS, tak levicových Pirátů. Dnes ovšem tato část občanských demokratů řeší úplně jiné věci. Soudě alespoň dle informací naší redakce, která měla možnost hovořit s několika členy ODS z různých částí země.

Nevadí jim Piráti jako takoví, ale postoje a chování vedení strany ve vládě, která podle nich přejela pirátský, zelený a liberálně levicový program. Silnou nevoli způsobila též slova premiéra a předsedy ODS Petra Fialy na pirátském sjezdu o tom, že „jsme s vámi na jedné vlně a na jedné lodi“.

Podle významného člena ODS z východu republiky nejdřív panovala obava, aby Piráti neházeli ve vládě zbylým stranám klacky pod nohy, ale dopadlo to úplně jinak. „My už ty Piráty vlastně nepotřebujeme, protože jsme jako ODS v reálu plně přezvali jejich nesmyslnou agendu. Vždyť děláme dobrovolně totéž, co Piráti léta prosazují, akorát oni to normálně mají v programu a říkají to otevřeně, zatímco u nás se něco dopředu řekne a udělá se přesný opak. Odmítáme Green Deal, odmítáme konec spalovacích motorů, nepřipustíme to, nebudeme zvyšovat daně. Realitu znáte. Byla to jedna lež za druhou. To není jen porušení předvolebních slibů, to je lhaní do očí lidem v přímém přenosu a zrada,“ popsal nám dlouholetý občanský demokrat. „Piráti se aspoň drží svého a víte, co od nich čekat. U nás to neplatí,“ stěžuje si.

„Cítím naprosté zoufalství z toho, kam se ODSka posunula. Tápeme, proč na vládní úrovni pošlapali komplet náš program a myšlenky a dobrovolně přejímají škodlivé zeleno-rudé nesmysly. Oni schválí nějakou zelenou zhovadilost a je ticho po pěšině, namísto toho slyšíme pitomé nicneříkající proslovy páně ministerského předsedy plné budovatelských frází o tom, že zítra se budeme mít ještě lépe než dnes, že někteří si žijou nad poměry, že musíme potírat škodlivé názory a nenechat si rozvracet naši demokracii. To je přece naprostá hrůza! Místo hrdosti na pravicového konzervativního premiéra si klepeme na čelo z pokračování nejhorší tradice jakešovských projevů z Červeného Hrádku,“ míní člen ODS.

Podobný názor sdílí i členové ODS z jiných částí republiky. Jak už ParlamentníListy.cz dříve mnohokrát psaly, mezi hlavní dlouhodobý problém, na který si občanští demokraté v regionech stěžují, je nekomunikace vedení. „Nikdo se nezajímá o naše názory, nemáme šanci s nikým nahoře komunikovat, jsme odstřiženi. Vypadá to, jako by se báli toho, co jim řekneme. Když se strana dostane do takového stadia, nemůže to být dobré znamení,“ shrnuje situaci svým pohledem další z regionálních členů ODS.

