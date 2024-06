„Prohrát příští volby a pryč s Fialou.“ Uvnitř ODS padl plán

Kritici postupu, že by tři vládní strany měly postupovat společně, by nyní mohli dát zapravdu námitkám Alexandra Vondry, lídrovi bruselské kandidátky SPOLU, který původně prosazoval, aby ODS kandidovala samostatně. Tuto variantu dříve podporovala i řada poslanců ODS.

Přesto nakonec zvítězilo druhé řešení. Pokračování koalice SPOLU, což podle dřívějších zákulisních informací vcelku na sílu prosadil šéf občanských demokratů a premiér Petr Fiala. Dle zdrojů z ODS především proto, aby nenaštval své koaliční partnery.

Problém je, že SPOLU se nejenže nepodařilo zvítězit, jakkoli o tom byl premiér Fiala ve svých veřejných vyhlášeních přesvědčený, ale došlo též k tomu, že občanští demokraté budou mít napříště v Bruselu jen tři své europoslance. V právě skončené pětiletce zasedali v Evropském parlamentu čtyři poslanci za ODS.

Podle nyní již dosluhujícího dlouholetého europoslance ODS Jana Zahradila se ukázalo, že ODS začala platit právě za projekt SPOLU, který již jeho straně nepřináší žádné benefity.

„Já to čtu tak, že jsme přišli o mandát, což sice není žádná smrtelná tragédie, ale o nějakém trendu to svědčí. No a dál to čtu tak, že TOP 09 na rozdíl od nás o mandát nepřišla. Měla dva a má dva. Takže by to podle mě mělo vést k úvahám typu, jakou jsem nadhodil na kongresu ODS. Tam jsem řekl, že benefity koalice SPOLU jsme už zkonzumovali a teď už platíme náklady. Myslím si, že se teď ukázalo, že ODS platí náklady a TOP 09 je tím, kdo teď sklízí benefity,“ řekl Zahradil v rozhovoru pro MF Dnes.

Senátor ODS Tomáš Jirsa míní, že výsledek mohl být pro ODS z hlediska rozložení sil uvnitř kandidátky SPOLU horší. „Z mého pohledu volby dopadly dobře, i když co je „dobře“, to ví pouze Pán Bůh. Nakonec i z celoevropského pohledu je vymazání Zelených a posun doprava něco, co EU potřebovala jako prase drbání. Kandidátka SPOLU byla přeci kandidátkou za udržení koalice, nikoli snahou vyhrát volby. Vondra a Niedrmayer na jedné kandidátce mohli dopadnout ještě hůře, mnoho mých známých s tím mělo problém a málo kroužků. Takže za mne dobrý!“ popisuje pro ParlamentníListy.cz senátor.

„Překvapily mne preferenční hlasy pro Niedermayera, to jsem nečekal! Na výsledek voleb zapomeňme, vyberme dobrého kandidáta na eurokomisaře a připravme se na krajské volby. Pětikolka pravděpodobně vydrží až do řádných parlamentních voleb, nesmíme se (ODS) nechat ve vládě tolik tlačit do kouta, jako dosud,“ zdůrazňuje Tomáš Jirsa. Podle něho je před vládou důležitý úkol. „Je potřeba vybrat dodavatele Dukovan a začít stavět,“ dodal.

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit i s několika představiteli ODS z různých částí republiky. Podle sdělení některých ale situace vůbec pro vedení ODS a Fialu není růžová.

„Popravdě řečeno jsem čekal výsledek ještě horší, ale to neznamená, že bych byl nějak spokojený. ODS pomohla Topce a lidovcům, aby si udrželi aspoň nějaká křesla, bez nás a koalice SPOLU by neměli v EU nikoho. Pakliže je tu někdo, kdo by měl Fialovi nejvíce děkovat, je to Zdechovský, Niedermayer a Kolář, od členské základny ODS slova díků nečekejte. Přišli jsme o jedno křeslo. Znám dokonce naše i takové naše členy, kteří se netajili tím, že půjdou volit Turka. Situace v ODS se roky nezměnila, centrála se pořád členské základny na nic neptá, nic s námi nekonzultuje a naše názory nejsou brány v potaz. Větší slovo na dění ve straně má Pekarová než lidé, kteří nosí dvacet, třicet let členský průkaz ODS. To je realita. O pár členů jsme u nás už přišli, ale věřím, že většina vydrží a dočkáme se lepších časů,“ svěřil se redakci jeden z regionálních představitelů ODS ze severovýchodu republiky.

Dosti podobný a místy i ostřejší postoj jsme vyslechli i z opačného konce Česka. „Ptáte se, co můžeme dělat. Podle mého názoru zbývá jediné, aby se ODS změnila a aspoň částečně vrátila ke kořenům. Prohrát příští volby. Toto nás může zachránit. Třeba se potom mlčící většina našich členů hlasitě ozve a nekritizovatelný Fiala se bude klidit z funkce ODS, kterou by on rád v zájmu jiných rozpustil do podivné značky SPOLU. Budeme-li schopni si v takové situaci ze svých řad vybrat nového předsedu, který bude skutečný ódéesák, třeba ještě někdy budeme relevantní politickou silou v zemi. Modlím se, aby k tomu došlo, protože v opačném případě mezi tím přestane členské příspěvky platit takové množství dlouhodobě naštvaných členů, že skončíme jako ministranička, po které ani pes neštěkne. Já to říkám všem, a když mi někdo nevěří, ukážu mu na příklad socanů. Před deseti patnácti lety by taky nikoho nenapadlo, že s tou stranou bude ámen. A podívejte dneska,“ rozmluvil se v reakci na volební výsledek SPOLU dlouholetý člen ODS.

