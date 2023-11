Jsou arogantní a trapní. Vláda lidi podvedla. Podpora stávky zazněla už i od Piráta

Stávkovat, nebo nestávkovat? V den patrně nejmasovějšího protivládního protestu do roku 1989, kdy do stávky podle odborů vstoupil milion lidí, se ozvali někteří vládní politici s tím, že vláda s odbory jedná a ke stávce není důvod. Mnozí politici to vidí jinak. Kabinet toho prý nechápe mnohem víc než důvody nespokojenosti občanů. Slovo arogance při hodnocení Fialovy vlády zaznělo snad nejčastěji.

Pondělí je spojeno se stávkou zaměstnanců více než sedmi tisíc škol, ale i dalších mnoha podniků, úřadů a státní zařízení. Podle odborů vstoupil do největší stávky od listopadu 1989 až milion lidí.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19853 lidí

Vládním politikům se požadavky stávkujících ani odborářů nelíbí a tvrdí, že k demonstracím není důvod. Anebo že prý organizátoři protestů chtějí zneužít nálady obyvatelstva k zisku vlastních politických bodů.

Jak se na dnešní vlnu stávek a protestů dívají politici nejen vládních stran, ale i představitelé opozice? Zeptali jsme se politiků parlamentních i mimoparlamentních stran.

„Já a celá SPD protesty a stávku plně podporujeme – je třeba Fialově vládě ukázat, že skutečně velká část země je proti jejich cestě do katastrofy. A argumenty vládních činitelů? Ty přece žádné fakticky nejsou – pokud jako argument neberete fakt, že oni zřejmě skutečně nechápou, jakých zločinů proti ekonomice a své zemi se svým jednáním dopouštějí. Ta nebetyčná hloupost vládní pětikoalice je hlavně v tom, že opakují už dávno vyzkoušené chyby Kalouska a Nečase, kteří nás dostali jako jediné v Evropě do propadů po bankovní krizi a teď jejich rekordy se snaží překonat Fiala. Premiér Fiala a jeho ministři nejsou schopní vést Českou republiku a měli by podle mého názoru podat demisi,“ uvedl předseda hnutí SPD a poslanec Tomio Okamura.

Podle předsedy pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka je dobře, že lidé tlačí na zvyšování mezd. „Je potřeba, aby jejich předáci vyjednávali a podíleli se na změnách. Jsem pro navýšení minimální mzdy. A jsem pro, aby byly odbory partnery a podílely se na systémových změnách, které školství potřebuje, tj. je tam 40 tisíc lidí navíc, některé školy jsou poloprázdné a náklady jsou neúnosné. Toto se musí vyřešit a spolu s tím lze zvyšovat platy,“ odpověděl.

„V plné míře podporujeme demonstrace a stávky pracujících, které neschopnost Fialovy vlády jen v loňském roce připravila o 10 % jejich výdělku, což byl mimochodem nejvyšší pokles z téměř 40 zemí OECD. Se svými prohlášeními, v nichž se snižují jen k útokům na organizátory, jsou trapní. A navíc to svědčí o tom, že nemají argumenty k vedení věcné diskuse! Já dnes budu mezi odboráři, vládní činitelé by to měli zkusit taky!“ reagovala europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Poslanec ODS Karel Krejza uvádí, že stávka je silný nástroj. „Finančně k ní není racionální důvod. Pokud něco asi pedagogy frustruje, je množství žáků s různými dis-, kteří samozřejmě práci učitele komplikují. České speciální školství bylo příkladem pro svět. Pokud jde o nepedagogické pracovníky, má ředitel školy nástroj mimořádných odměn, a věřte, že takových prostředků má opravdu dost,“ řekl Krejza.

„Stávku odborů samozřejmě podporujeme, neboť vítáme každou protestní akci proti současné vládě politických diletantů. Přesto jsme přesvědčeni, že požadavek na dílčí ústupky v oblasti školství, zdravotnictví či jiných oborech není dostačující. Ze jediným skutečným řešením současného stavu je demise Fialova kabinetu. Tvrzení o politických ambicích organizátorů je samozřejmě pouze směšnou výmluvou – kdyby byli řadoví odboráři spokojeni, tak by je ke stávce žádný odborový lídr nepřinutil. Lidé už toho prostě mají dost a chtějí to dát vládě najevo. Osobně jsem přesvědčen, že tato nespokojenost je zcela autentická a že její intenzita bude jen a jen nabírat na síle,“ napsal redakci šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský připomíná, že na demonstraci má kdykoli a kdokoli právo dané ústavou. „Já osobně preferuji vždy jednání před touto stávkou. Podle mě by se měli lidé spolu naučit více komunikovat. Vše se dá vyřešit,“ uvedl na základě anketní otázky.

„Výroky vládních představitelů mne nepřekvapují. Už dávno jsou odtrženi od reality i svého lidu a těmi výroky to pouze přiznávají. Jsou zavření ve vládních budovách a soustředí se pouze na to, jak se co nejdéle udržet ve svých funkcích se statisícovými příjmy, kterých by ve svých občanských povoláních, respektive tím, co opravdu umějí, nedosáhla většina ani náhodou. Já jsem mezi lidmi stále… Setkávám se s nimi na akcích, jsem ve stálém kontaktu se starosty, píši si s nimi na sítích, jsem obklopena zástupci řady odvětví – školství, zdravotnictví, zemědělství… Proto stojím za stávkujícími, a pokud vláda uráží organizátory a chce jejich množství práce degradovat politickými ambicemi, pak to mohu okomentovat jen tak, že podle sebe soudím tebe. Naše vláda už měla dávno v tichosti odkráčet, než to jednou bude ulička, a co ulička, ulice hanby. Svými výroky, urážející už zoufalé občany, si o to říká více než hlasitě. A sklízí ovoce svých lží a podvodů na voliče, kteří jí platí svými daněmi ty platy,“ myslí si senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Podstatně odlišně to vidí senátor za ODS Jiří Oberfalzer. „Uvítal bych podobné protesty vůči vládám, které projídaly naši budoucnost. Ony se postaraly o stav naší ekonomiky dnes,“ řekl.

„Já sám považuji požadavky stávkujících proti asociální vládě za oprávněné. Je zcela evidentní, že působení vlády Petra Fialy vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, a to zejména těch, kteří poctivě pracují. A to jsou i ti stávkující. Vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům a živnostníkům. Konsolidační balíček, důchodová reforma, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství, drahé energie, vysoká inflace, arogantní jednání vlády a nenacházení kompromisů v rámci požadavků tripartity. Propad životní úrovně, odkládání zdravotních výkonů, nedostatek míst ve školách a k tomu bezbřehá podpora Ukrajiny. To je reálná politika této vlády. Za tohoto stavu vláda zvyšuje daně a odvody všem českým občanům i firmám, plánuje zvyšovat věk odchodu do důchodu a snížení reálných důchodů budoucím seniorům. Je načase říci této nejhorší české vládě od listopadu roku 1989 jasné NE a měla by podat demisi! Hledat u stávkujících politické ambice je potom zcela mimo mísu. Ten hlavní důvod je dlouhodobě nízké finanční ohodnocení,“ uvádí poslanec SPD Radovan Vích.

Sympatie vůči dnešním protivládním akcím vyslovil též předseda sociální demokracie Michal Šmarda. „Plně podporuji protest zaměstnanců. Arogantní a neslušná reakce předsedy vlády je pro mě nepřijatelná. Dnes protestují lidé, kteří poctivě pracují. Žádné loutky ani zmanipulované masy. Protestují lidé, které vláda podvedla,“ upozornil.

„Já i hutí Přísaha dnešní protesty i stávku podporujeme. Mám informace, že se budou účastnit naši členové a podporovatelé z celé republiky. Myslím, že tady nejde o organizátory, ale o naštvanost lidí na tuhle neschopnou vládu, která neumí řídit rozpočet, neřeší problémy lidí a jen arogantně všechny kolem poučuje, co si má kdo o čem myslet. Doufám, že dnes bude hlas lidí hodně slyšet,“ říká šéf Přísahy Robert Šlachta.

V době stávky a demonstrace premiér odjel z Prahy. V Olomouci řešil korupční skandál místních krajských ódéesáků, cestou se zastavil na farmě patřící bratrovi ministra Jurečky.

Podrobný účet vládě vystavil předseda Svobodných Libor Vondráček. „Jen arogantní politici nemají pochopení pro demonstranty. Rekordní propad životní úrovně v kombinaci se zvyšováním daní je velmi pádný důvod pro to, aby se lidé zlobili. Příčina problému je však úplně někde jinde než ve třetím čtení státního rozpočtu a demonstrace pořádaná v době, kdy už se reálně nedá nic změnit, je jen další důkaz toho, že vedení odborů v ČR dlouhodobě selhává. Odboroví bossové zcela prováhali jediný moment, který mohl demonstranty spojit, a to bylo plošné zvýšení daní, které tato vláda schválila. Jediné, co dnes, před třetím čtením státního rozpočtu, spojuje všechny demonstranty (ze školství, ze zdravotnictví či ze soukromé sféry), je už jen blbá nálada. Proto vedení odborů nemá žádný jednoticí požadavek tato stávka nemůže mít podobný efekt jako stávka „za svobodné volby“ v roce 1989,“ popisuje.

„Všem protestujícím ovšem vyjadřujeme velké pochopení. Už dnes máme obrovské zdanění práce. Kdyby vedení odborů svolalo ihned po oznámení, že vláda poruší své sliby a zvýší všem odvody do státního rozpočtu, mohlo dosáhnout toho, že se v roce 2024 odvody nezvýší. Jediným faktickým efektem dnes vyhlášeného protestu pro rok 2024 bude PR pro odborové bossy. To, že se v průběhu roku Středula a spol. stále dokola točí na minimální mzdě, ale pro všechny ostatní nemá jejich činnost smysl, je potvrzení dlouhodobého selhávání vedení odborů. Pokud se navíc jeden z odborových bossů, Bohumír Dufek, v době lockdownu málem radoval z krachu restaurací, pak asi nemá moc smyslu mu vysvětlovat, co je to dominový efekt. A právě ignorance příčin současného stavu je tím, čeho se nejvíce obáváme. Dává velký smysl, aby se lidé ozvali, aby vláda neměla pocit, že dělá svou práci dobře. Když už jsme si ovšem nechali líbit zvýšení daní, musí mít každý sektor trochu jiný požadavek, například ve školství bychom měli požadovat zrušení experimentu povinné inkluze, který snižuje kvalitu našeho školství a plýtváme kvůli tomu potřebnými miliardami, které pak ve školství chybějí jinde,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Vondráček.

Proti vládě se vyjádřil i první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Trikolora i já osobně stávku i protesty proti Fialově vládě podporujeme. Je dobře, že se lidé ozývají. To ale neznamená, že souhlasíme úplně se vším. Kupříkladu stávku učitelů považujeme za oprávněnou, učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci si dozajista zaslouží lepší finanční ohodnocení. Ale třeba jejich požadavek na více peněz na inkluzi, respektive na asistenty jde zcela proti našemu negativnímu názoru na plošnou inkluzi jako takovou. Potřebujeme návrat k našemu speciálnímu školství, ne sypat další peníze do nesmyslné, ba přímo škodlivé plošné inkluze. Co se týká našich vládních představitelů, kteří stávkující a protestující občany nechápou, nijak mě to nepřekvapuje. Fiala a spol. toho totiž nechápou mnohem víc. Ostatně předvádějí nám to den co den,“ má jasno.

