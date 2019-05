Kdo nahradí Fajta? Ministr Staněk vysvětloval, proč zůstane Národní galerie zatím bez ředitele

Termín 31. května, který ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) dostal od politického grémia pro vyhlášení nového konkurzu na ředitele Národní galerie, je dle jeho slov „politický“. „Absolutně nerezonuje v odborné veřejnosti," uvedl Staněk. Odborná veřejnost podle ministra kultury v demisi Antonína Staňka (ČSSD) očekává, že před samotnou formulací výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie dojde k otevření širší a konstruktivní debaty o směřování Národní galerie, případně o jejím financování.

Tyto otázky jsou podle Staňka „nezbytné" i pro budoucího možného ředitele Národní galerie, který se bude hlásit do výběrového řízení.

Na mimořádné tiskové konferenci ve čtvrtek Staněk prozradil i jména některých osobností kulturní sféry, se kterými o tomto tématu jednal.

Jsou jimi například komisař českého pavilonu v Benátkách a kurátor Národní galerie Adam Budal, ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press, prorektor Akademie výtvarných umění v Praze Vít Havránek či Radim Vondráček, předseda uměleckohistorické společnosti a ředitel sbírek a výzkumu uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

„To jsou významné osobnosti, které jsou připraveny vést ten dialog. Jsou připraveny s námi do té debaty vstoupit a být jejími moderátory," uvedl ministr. Zmínil i nějaká jména ze zahraničí. „Pro mne je samozřejmě velmi cenné, že je připraven spolu s ním vést tuto debatu také Peter Pakesch, ředitel nadace Maria Lassnig a bývalý ředitel Kunsthalle v Gratzu," uvedl Staněk. „Mezinárodní autorita," doplnil.

„V tuto chvíli jsem oslovil i pět ředitelů evropských muzejí, ředitele dánského muzea Arken, ředitele muzea v Haagu, ředitele finského muzea Amos Rex, ředitele muzea Luxembourg v Paříži. Ti všichni mají zájem se do debaty velice intenzivně zapojit. Čili závěr je jasný, není třeba v tuto chvíli nic uspěchat. Je potřeba nepohlednout politickým tlakům. Je potřeba dát prostor odborné veřejnosti, aby měla možnost se vyjádřit," doplnil Staněk. Cílem je podle Staňka vést debatu s odbornou veřejností a připravit kvalitní a transparentní výběrové řízení.

Zmínil i případnou šanci na budoucí realizaci projektu Kaplického knihovny. K podpisu je podle Staňka připraveno trojstranné memorandum mezi Národní knihovnou, Eliškou Kaplickou a Ministerstvem kultury. V případě, pokud by se Národní knihovna Kaplického projekt rozhodla využít, je Eliška Kaplická připravena poskytnout Národní knihovně bezplatně veškerá práva, uvedl Staněk.

Staněk vyvolal nevoli v části společnosti poté, co z čela Národní galerie odvolal jejího dlouholetého ředitele Jiřího Fajta. Proti ministrovi vznikla petice, kterou podepsaly tisíce lidí, zejména z kulturní scény.

Staněk posléze vzhledem k sílícímu tlaku z funkce rezignoval. Prezident Miloš Zeman ovšem jeho demisi nepřijal. Tomuto tématu se Staněk věnoval v samotném závěru tiskové konference. „Na závěr mi dovolte možná trochu osobní konstatování," uvedl končící ministr.

Rezort ministerstva kultury představuje 29 příspěvkových organizací včetně samotného ministerstva, v kterých je 6,5 tisíce zaměstnanců, uvedl Staněk. „Jsou to lidé, u kterých jsem já osobně nezaznamenal jediný projev nedůvěry, jediný projev odporu nebo zklamání. Všichni ti lidé pracují a určitě jste nezaznamenali, že by se zavřelo, nebo že by nefungovala národní knihovna," hájil svou práci.

Rezort kultury je podle Staňka líčen, jako by byl v rozkladu a že jej Staněk jako ministr kultury naprosto rozvrátil. Podle Staňka je ale „naprosto funkční“ a lidé v něm si i nadále „plní své povinnosti“. „Je to šest a půl tisíce lidí proti sedmi tisícům petentů. Je to šest a půl tisíce konkrétních lidí. Já jim chci touto cestou poděkovat. Je to za to, že v podmínkách, které mají, odvádějí skvělou práci," dodal Staněk.

autor: Jonáš Kříž