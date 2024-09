Krysa, zní mezi Piráty o ministrovi. Holec: Až odejdou z vlády, dozvíme se věci

Premiér Petr Fiala porušil koaliční smlouvu, když vyhodil Ivana Bartoše z vlády bez konzultace s koaliční Pirátskou stranou. Pro ParlamentníListy.cz to uvedl bývalý pirátský europoslanec a úřadující předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa.

„Podle mě v ní (ve vládě, pozn.red.) Piráti už v tuto chvíli technicky ani nejsou, poté, co premiér porušil koaliční smlouvu,“ řekl redakci PL Mikuláš Peksa.

Narážel na následující pasáž koaliční smlouvy, kterou strany Fialovy vlády po volbách v roce 2021 podepsaly. „Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu předsedovi vlády. Další postup u takového návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany,“ stojí v dokumentu.

Hovoří se o podrazu ze strany Petra Fialy. Odcházející předseda Pirátů Ivan Bartoš se v úterý dopoledne s předsedou vlády setkal a hovořil o tom, že si vše vyjasnili a on i Piráti ve vládě pokračují dál. Uplynuly sotva dvě hodiny a všechno bylo jinak.

Razantně se změnil směr v diskusích členů Pirátské strany na jejich internetovém fóru. Krátce po Fialově oznámení se tam objevila anketa, zda by Piráti měli odejít z vládní koalice. Během několika málo minut hlasovaly desítky členů s průběžným výsledkem okolo 90 procent pro odchod z vlády.

V politickém zákulisí zároveň začaly kolovat spekulace, že by i v případě odchodu Pirátů z vlády mohl ve své funkci zůstat ministr zahraničí Jan Lipavský. „Říká se, že dostal nabídku z TOP 09 s tím, že by tak mohl zůstat v čele diplomacie,“ sdělil redakci důvěryhodný zdroj blízký vládním politikům. Na Lipavského zároveň někteří členové Pirátů začali nadávat poté, co Novinkám řekl, že by se strana měla zbavit „komoušů a ultralevičáků“.

V této souvislosti je zajímavý příspěvek jednoho z členů Pirátské strany na jejich diskusním fóru. „Poslední dobou mi přijde, že je (Lipavský, pozn.red.) nastrčeným agentem jiné strany. Nevím, proč nás musí hanit a dělat z nás komunisty a ultralevičáky,“ vyjádřil se člen krajského sdružení Pirátské strany ve Zlínském kraji Petr Tkadlec, který se v dalším příspěvku rozčílil. „Chce nám vypnout fórum, abychom neřešili věci veřejně a u toho některým lidem nadává v médiích a vyhrožuje jim. Pěkná prasárna prostě,“ napsal Pirát.

Spekulace o nabídce přestupu Lipavského do TOP 09 se dostaly i do dalších redakcí. Na sociální síti X to prozradil redaktor týdeníku Euro Ondřej Koutník. „TOP 09 má zájem o to, aby ve vládě - a za její dres - pokračoval ministr zahraniční Jan Lipavský. Porozumění údajně bylo oboustranné,“ napsal novinář. Dle informací redakce z kuloárů to odpovídá právě i Lipavského kritice některých členů Pirátské strany.

Po brutálně prohraných volbách došlo i k oznámení odchodů ze strany. „Loučím se. Jako správná krysa totiž opouštím loď před potopením. Vězte, že toto rozhodnuti se mi nedělá lehce, ale nakonec jsem k němu dospěl. Aby však nedošlo k mylné interpretaci, tak výsledek v krajských volbách nebyl spouštěčem nýbrž milníkem. Už dlouho jsem poukazoval, že směr, kterým se naše kocábka ubírá, není směrem, který byl vytýčen již dříve, a že je velice pravděpodobné, že narazí. Stalo se. Třetí porážka a nulová akceptace kritiky, dovedla loď na mělčinu a bude velice těžké ji z ní dostat. Vyjádření, že po volbách určitě proběhne analýza a vyhodnocení kampaně, je ohrané klišé, které ve výsledku akorát označí za viníka někoho jiného a pojede se dál. Je sto a jedna věcí která je špatně, ale pokud se budou Piráti pouze plácat po zádech, za to, co se jim podařilo a nedokáží se z chyb poučit, tak skončí v propadlišti dějin,“ napsal na fóru dnes již bývalý Pirát.

Podle všeho se zdá, že konec Pirátů ve vládě je otázkou času. Názory členů Pirátské strany, které ventilují na otevřeném internetovém stranickém fóru, jsou jednoznačné. Hlavní argumenty zní jako podraz či dýka do zad ze strany premiéra Fialy, kterému již prý nelze nadále důvěřovat.

„Tenhle krok vnímám jako naprosto nutný pro to, abychom udrželi nějaký náznaky páteře. Bez konzultace a jednostranně odvolat ministra ve chvíli, kdy jsme na zemi jako není jakkoliv krok partnera. Řekli jsme si ,cajk, dáme na stůl požadavky co chceme', dostali jsme fackovačku v pasti jménem DSŘ. Z našich věcí se prosadilo minimum, za to se furt přehlížela kauza za kauzou (a sklad žlutých karet Pavla Blažka). Máme šanci strávit rok v opozici, vysvětlit, proč je tahle vláda taky velmi špatná alternativa pro Česko a že máme šanci dodat i něco lepšího. Momentálně se mají stále lépe jen oligarchové a chybí jakákoliv reálná demokratická alternativa, parlamentní opozice jsou doslova turbofašisti a projekt oligarchy. Je čas,“ napsal na pirátském fóru člen jejich republikového výboru David Wagner.

Podle jiného názoru může vyhození Fialy Piráty sjednotit. „Poděkujte někdo ve Strakovce ODS, že nám dodali nejlepší důvod se sjednotit. Teď se otevřel prostor začít údery vracet,“ míní Pirát Dalibor Záhora z Ústeckého kraje.

Podle komentátora Petra Holce by odchod Pirátů z vlády zbavil premiéra Fialu problému se zbytečným koaličním partnerem. „Za Bartoše by ale rychle musel vyřešit digitalizaci stavebního řízení, aby ukázal, že problém byli Piráti. I když nás doteď přesvědčoval, že to napravit může jen Bartoš. Ale to už je klasický lhář Fiala, žádná otočka názoru mu není cizí. Současně by mu ale vyrostla třetí sněmovní opoziční strana, která by kritiku vlády pojala jako mstu. Takže bychom se třeba najednou dozvěděli, proč Fiala nechal za naše peníze zbohatnout svého mecenáše Křetínského, když ceny energií za naše peníze zastropoval až jako poslední v EU a ještě vysoko. Nebo proč Síkela za naše peníze koupil prázdné trubky na plyn. Dozvěděli bychom se zajímavé ,hodnoty',“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Holec.