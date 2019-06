Ministru Staňkovi a Národní knihovně se povedl úspěšný nákup vzácného historického dokumentu

Vzácný notářský dokument z roku 1406, tedy z doby Jana Husa, který byl doteď v rukou neznámého soukromého vlastníka, se zásluhou ministra kultury Staňka a Národní knihovny dostal do vlastnictví státu.

V aukci dokument zakoupila Národní knihovna, které na nákup ministerstvo kultury uvolnilo finanční prostředky. Podle ministra Antonína Staňka šlo o proces, který zdaleka nebyl nenáročný. Na rozdíl od soukromých kupujících, si zástupci Národní knihovny nemohou na aukci dovolit házet různé částky a navyšovat sumu, jak se jim zlíbí. Peněžní rámec a strop musí být předem schválen. Veškeré přípravy proto probíhaly v utajovaném režimu.

"Chci vyzdvihnout velmi dobrou práci Národní knihovny, která mapuje trh a aukční projekty, které se objevují na našem území. V minulosti jsme se obdobným způsobem pokoušeli získat jiný cenný dokument z doby procesu kolem mistra Jana Husa. Tehdy jsme neuspěli, ale svědčí to o tom, že Národní knihovna a její zaměstnanci mají přehled o tom, co se objevuje na trhu. Podařilo se tak identifikovat i tento dokument. S panem ředitelem jsme se domluvili, že ministerstvo kultury má finanční prostředky, které bychom na tento nákup mohli uvolnit. Nezbývá mi než poděkovat, že se to podařilo a že do sbírek Národní knihovny přichází výjimečný dokument,” konstatoval na krátkém setkání s novináři ministr kultury.

Antonín Staněk je podle svých slov rád, že se do majetku České republiky daří získávávat dokumenty, které se vážou k naší historii a k našim kořenům. “Je to ta správná cesta, jak probouzet, podporovat a rozvíjet v našich občanech národní hrdost,” dodal ministr.

Šéf Národní knihovny Martin Kocanda ocenil úlohu ministra v celém procesu nákupu. “Dovolte mi pokěkovat panu ministrovi za to, že se podařilo uvolnit částku, díky které se nám podařilo tento vzácný notářský instrument zakoupit. Jak už bylo řečeno, dříve jsme se pokoušeli zakoupit také vzácný notářský instrument z počátku 15. století, ale tam nám finanční situace neumožnila udržet krok s dalšími účastníky aukce. Jsem moc rád, že tentokrát se to povedlo a tento notářský instrument posílí historické fondy Národní knihovny. Tyto historické fondy jsou naší výkladní skříní a jednou z nejpodstatnějších rolí Národní knihovny je uchovávat naše národní dědictví,” konstatoval ředitel Národní knihovny.

“Notářský instrument pojednává o dědickém sporu, který se svou matkou a bratrem vedl Jan z Borotína, který byl studentem Karlovy univerzity a poté profesorem na lékařské fakultě. Byl stoupencem mistra Jana Husa. Tento dokument je z roku 1406 a v té době studoval na fakultě, kde byl Jan Hus učitelem. Nevíme, zda ho přímo Hus učil, ale studoval tam ve stejné době. Soudce, který o tom rozhodoval, probošt kapituly všech svatých Blažej Vlk, byl známý jako protihusitský aktivista,” uvedl vědec specializovaného pracoviště Národní knihovny.

autor: Radim Panenka