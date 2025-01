Okamura udělal Rakušanovi show přímo pod okny

Předseda SPD Tomio Okamura, o jehož vydání k trestnímu stíhání policisté požádali Poslaneckou sněmovnu, si vyrazil před sídlo Ministerstva vnitra na pražské Letné s úmyslem obhájit razantní předvolební kampaň varující před riziky masové migrace z islámských zemí. Podle Okamury má být jeho trestní stíhání na politickou objednávku, do které měl prý být zapojen i šéf resortu vnitra Vít Rakušan.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17372 lidí

V rámci happeningu předal Okamura ministru vnitra Vítu Rakušanovi dárek v podobě mobilního telefonu se vzkazem, aby ho předal svým dětem na hraní. Narážel na Rakušanovo prohlášení z doby, kdy se významně řešila kauza Dozimetr a možné zapojení dalších politiků hnutí STAN.

Tenkrát se totiž ukázalo, že mezi držitele speciálních šifrovacích telefonů, jakými se aktéři Dozimetru mezi sebou domlouvali, patřil i šéf STANu a ministr vnitra Vít Rakušan. Ten se po tomto odhalení pokoušel hájit, že šifrovací telefon sice měl, ale nepoužíval ho a pouze si s ním hrály jeho děti.

„Sešli jsme se zde, abychom si připomněli aktuální dění ohledně snahy vládní koalice o moji kriminalizaci za protiimigrační plakát, a rád bych veřejnosti přiblížil, kdo se snaží mě dostat na tři roky do vězení. Podezřelí jsou v celé věci angažovaní členové vládní koalice, konkrétně podporovatelé migračního paktu a přátelé z megakauzy Dozimetr – politik TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr vnitra Vít Rakušan z vládního hnutí STAN. Hlavním důvodem je nepochybně zabránit SPD ve vstupu do budoucí vlády, kde by naše hnutí mohlo vyšetřit jejich korupční kauzy,“ začal Okamura svou řeč.

Narážel na snahy zamést pod koberec kauzu Dozimetr. „Pamatujete si ještě na kauzu desetiletí, korupční případ Dozimetr? Politici STANu, TOP 09, lobbisté a mafie jsou podezřelí, že vytáhli více než 114 milionů korun z veřejných peněz! Když se na to přišlo a začalo vyšetřování, záhy zemřelo už 5 klíčových svědků! Jednoho přejelo auto, jeden spadl z balkonu v Dubaji, další spáchal sebevraždu... To jsou tedy náhody! Ale ty náhody ještě nekončí. Exministr a pražský zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09, který na mě podal trestní oznámení za protiimigrační volební plakát, podle policie organizoval klíčová setkání s kmotry a mafiány v kauze Dozimetr. Navíc o těchto schůzkách lhal a křivě přísahal. Dále poradce pana Pospíšila Jiří Fremr se s hlavou zločinecké skupiny, podnikatelem Michalem Redlem, domlouval, jak rozkradou veřejné peníze v Praze a přitom šňupali kokain, což je zachyceno i na policejních videích,“ opakoval předseda hnutí SPD informace, které před časem pronikly do médií z policejního šetření Dozimetru.

„A to vše ‚vyšetřuje‘ člověk, který je do toho sám zapleten – ministr vnitra Vít Rakušan! Ten samý Rakušan, který používá stejný šifrovací telefon a aplikaci jako všichni aktéři kauzy Dozimetr! Vážení přátelé, na závěr této tiskové konference bych rád shrnul fakta. Politik TOP 09 a exministr Pospíšil, zapletený do kauzy Dozimetr, na mě podává trestní oznámení. Ministr vnitra Rakušan je sám přítel aktérů v kauze Dozimetr a netváří se, že by mu vadilo odklidit SPD z cesty, protože poukazujeme na jeho strašáky ve skříni. Za sebe a také za celé naše hnutí mohu garantovat, že budeme i nadále bojovat za právo každého občana vyjádřit svůj názor beze strachu z umlčení nebo represí, proti mafii ve státní správě kolem STANu a TOP 09 a v budoucí vládě necháme prověřit všechny kauzy, které jsou za ministra Rakušana zametány pod koberec!“ hřímal Tomio Okamura.

Vláda podle něho fatálně selhává. „Zatímco řeší, jak umlčet SPD, občané České republiky čelí brutálním účtům za energie, které jsou důsledkem jejich neschopnosti. Emisní povolenky, vysoké DPH a nesmyslné poplatky za obnovitelné zdroje – to jsou skuteční viníci, kteří tlačí ceny energií do astronomických výšin. Proč vláda neřeší tyto problémy? Protože místo práce na snížení cen energií raději kryje své vlastní skandály a útočí na opozici, která poukazuje na jejich chyby. Vít Rakušan a jeho ministři raději hájí zájmy Bruselu než českých občanů. V jejich rukou se energetická bezpečnost naší země mění v katastrofu,“ řekl s tím, že SPD nedopustí umlčení opozice a zničení českých rodin drahotou.

„Vážení přátelé, po mém obvinění je evidentní, že pan ministr asi opět začal používat šifrovaný telefon a dostal pokyny, aby mě obvinil a umlčel. SPD slibuje, že budeme bojovat za zrušení nesmyslných emisních povolenek, snížení DPH na energie a zajištění skutečné energetické bezpečnosti. Protože tato vláda místo ochrany občanů bojuje proti mně. Ale SPD bojuje za vás. A aby ministrovy děti ale nebyly smutné, že si nemají s čím hrát, přinesl jsem jim nový telefon, který dnes předám ministrovi Rakušanovi a doufám, že jim ho předá jako dárek ode mě,“ konstatoval Tomio Okamura před sídlem Rakušanova úřadu.

Na závěr se Okamura vydal přímo do budovy vnitra, kde prostřednictvím podatelny poslal ministru Rakušanovi onen dětský plastový telefon na hraní. Záběry zachycují, jak dětskou hračku vkládá na pokyn ochranky přes bezpečnostní rentgen.