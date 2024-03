Skvělá Fialova zahraniční politika? Hlasy zevnitř popsaly hrůzu

Premiér a ministři mluví o svých úspěších a vyzdvihují, čeho všeho dosáhli v diplomacii. Ne všichni to ale vidí tak růžově. ParlamentnímListům.cz se podařilo získat názory zevnitř české diplomacie, které k vládě zrovna lichotivé nejsou. A politický pozorovatel Erik Best uvádí pochybnosti o tzv. české iniciativě s municí pro Ukrajinu. Úspěch je to prý pouze v případě, že celou akci nezačneme zkoumat moc zblízka.

Vláda je úspěšná, zvládá bojovat s krizemi, které zemi zasáhly, zkrotila inflaci, zvládla nápor uprchlíků, modernizuje armádu a sklízí úspěchy i respekt v diplomacii. Takové věty alespoň stále častěji slýcháme od premiéra Petra Fialy i některých ministrů pětikoaliční vlády.

Opozice kabinetu vyčítá mimo jiné nedostatečné zaměření na zájmy českých občanů a nelíbí se jí, že kritici některých vládních kroků, jako například tzv. české iniciativy dodávek munice na Ukrajinu anebo i nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu, jsou místo otevřené diskuse nálepkováni jako proruští nebo Putinova pátá kolona. Podobný směr komunikace lze rovněž zaznamenat od některých členů vládní stran.

Politický pozorovatel a komentátor Erik Best míní, že do určité doby byl Petr Fiala považován za slušného, důstojného a kompetentního předsedu vlády. „Jenže tohle fungovalo jen určitou dobu a byl to, myslím, Miroslav Kalousek, který jako první začal kritizovat rozpočtovou neodpovědnost vlády. Postupem času se připojili další významní členové stran, které jsou součástí vlády. Naposledy Jiří Čunek (KDU-ČSL), který o víkendu v LN mluvil o tom, že vláda je jako bratři v bahně a potápí se,“ připomíná.

V úterý bude podle Besta pro koalici další zkouška. „Vládní koalice svolala mimořádnou schůzi s tím, že budou mluvit o Babišovi, a krátce poté přišla zpráva, že ČNB zahájila správní řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou, na jehož konci může být i odejmutí licence. Babiš určitě využije příležitosti a bude o tom na mimořádné schůzi mluvit. Pokud ale vláda drží pohromadě nejen fyzicky, ale i mentálně a nezačnou napadat sami sebe, nemusí je to ale zatím ohrozit,“ míní politický pozorovatel.

Erik Best upozorňuje, že vládu poškozuje způsob vypořádávání se s kritiky tím, že je označí jako proruské trolly nebo využije jiné nálepky. „Přitom jde o závažná témata. Například ve věci nákupu F-35. Tam jde o obrovské peníze. Vláda kupuje stíhačky, které dostaneme nejdříve za deset let, ale hrozba z Ruska má podle nich přijít dříve než za deset let. Ministryně Černochová říkala, že Rusko může členský stát NATO napadnout za tři až pět let. Stejně investují obrovské peníze do něčeho, co bude trvat dlouho a nemusí nás to včas ochránit. Koncem minulého roku také zmrazili platy vojákům, ale tvrdí, jak je nutné posílit armádu. Tak moment, kde jsou tedy priority? Celá ta strategie nálepkování odpůrců je nejen snahou vyhnout se vážné diskusi o důležitých věcech, ale také snahou vyhnout se odpovědnosti,“ shrnuje pro ParlamentníListy.cz.

„Česká iniciativa s municí pro Ukrajinu je úspěch české diplomacie, ale pouze v případě, že to nikdo nezačne zkoumat zblízka. První dodávky té munice by na Ukrajinu měly dorazit v červnu, což je strašně dlouho. Pokud válčíte, každý den je důležitý. Za tři měsíce může být pozdě,“ podotýká Erik Best.

Pokud jde o vládní činnost na poli diplomacie a mezinárodních vztahů, o velkých úspěších nejsou někteří diplomaté přesvědčeni.

„K posouzení míry úspěchu diplomacie jakéhokoli státu slouží jednoduché měřítko a to zní, do jaké míry daná politika prospěla vlastnímu státu a jeho občanům. Úkolem diplomacie je prosazování národní zájmů. Ministr, další členové vlády a ostatně i premiér rádi říkají, že dostali naši zemi mezi světovou elitu, že jsme konečně spolehlivými partnery, ale přiznejme si, že to jsou floskule. Otázkou je, proč nás někteří z partnerů tolik chválí. Je to kvůli jejich nadšení, jak Česká republika důsledně hájí v zahraničí vlastní zájmy, nebo proto, že naši představitelé vědomě či nevědomě obhajují zájmy těchto partnerů? Podle mě je pravdou druhá možnost,“ říká ParlamentnímListům.cz dlouholetý zaměstnanec resortu zahraničních věcí. Přiznává, že mnohdy ne úplně rád prosazuje určité kroky, ale coby kariérní diplomat musí plnit vůli vedení státu.

Takzvanou českou iniciativu, která si vytyčila sehnat Ukrajincům až 800 tisíc kusů dělostřelecké munice, však hodnotí jako úspěšnou. „Nepochybně jde o úspěch. Ať už se toho cíle povedlo dosáhnout snahou naší vlády nebo některých partnerů v zahraničí, západní státy nám za to přiznávají kredit. Je to skvělé, o tom nepochybuji, ale neodpustím si provokativní otázku. Jak z tohoto úspěchu budou profitovat čeští občané? Kde je v tom český národní zájem? Netvrdím, že to vláda neměla dělat a neměla se snažit Ukrajině pomoci, ale obávám se, že kromě činností směřujících k podpoře Ukrajiny jí nezbývá prostor k zahraniční politice, ze které bude mít hmatatelný prospěch naše země,“ sděluje náš zdroj z diplomacie.

Není sám. Dnes už bývalý dlouholetý český velvyslanec v řadě zemí světa to vidí ještě kritičtěji. „Nepamatuji, že bychom kdy měli tak špatnou zahraniční politiku jako teď, a to jsem zažil hodně. Aktivismus je možná fajn, ale pro neziskové organizace, nikoli pro Ministerstvo zahraničních věcí. Buď jsme svědky jednoho trapasu za druhým, jako bylo několik odmítnutí našich vedoucích činitelů v zahraničí, kteří se tam chystali na své návštěvy, anebo vidíme jen žvanění. Prázdná slova, vzletné fráze o lidských právech, spravedlnosti a vyzývání ke kdečemu. Tohle není diplomacie. Ta vyžaduje tvrdou práci, o které se veřejně mluví až ve chvíli, kdy přinese výsledky. Poslat někomu otevřený dopis nebo nějaký stát na tiskovce vyzvat, aby něco nedělal, to je totální amatérismus. O poškození vztahů se Slovenskem snad ani mluvit nebudu, to považuji za jednu z největších chyb této vlády, co se zahraniční politiky týče. Diplomacie má požáry hasit, nikoli je zakládat a Fialova vláda to dělá,“ říká exdiplomat.

