Tchajwan. Poslední kapka od Síkely. Přišla rána i z vlastních řad

Prázdninové vody české politiky v minulém týdnu rozčeřila zpráva, že tchajwanský gigant TSMC zabývající se výrobou čipů vybuduje v Německu u Drážďan obří továrnu. Tato tchajwanská společnost je dle mediálních zpráv největším výrobcem čipů na světě.

Zatímco němečtí političtí lídři nikterak nezanevřeli na spolupráci s komunistickou Čínou, jednou z největších ekonomik světa, na Tchajwanu si delegace českých politiků prakticky podávaly kliku u dveří s tím, že to pro Českou republiku bude výhodné a přinese značné investice. Jenže továrna na tolik potřebné čipy nebude u nás, ale právě v Německu. Vládní koalice v Praze za to sklidila z řad opozice kritiku a posměch.

V pondělí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) oznámil v rozhovoru pro SeznamZprávy, že Česká republika se může stát evropskou velmocí ve výrobě čipů.

Zeptali jsme se politiků napříč celým spektrem, jak na celou věc nahlíží, a případně jak hodnotí práci šéfa resortu průmyslu a obchodu.

„Jeho vyjádření zní jako špatný vtip. Rozumím, že byl na dovolené, ale mezitím se TSMC rozhodlo investovat v Německu. Nechápu tyhle elitářské, megalomanské ambice. Než platit desítky miliard za podobné pobídky pro jednotky firem, tak má stát vytvořit prostředí pro inovace a investice. Obojí mu brutálně ujíždí. Naši inovační strategii Země pro budoucnost vláda zazdila a investičnímu prostředí škodí zvyšování daní. Cesta nejsou dotace, ale vytvoření podmínek pro zakládání start-upů a rozvoj technologických firem,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský připomíná, že zahraniční společnosti vybírají destinace pro zbudování nových továren podle toho, která země jim nabídne výhodnější podmínky. „Česká republika určitě může přilákat investory, ale musí změnit způsob své prezentace v zahraničí. Investoři sem nepřijdou jen tak. Vždy zvažují nejvýhodnější nabídku. Pokud jim žádnou nedáme, těžko tu někdo bude stavět nové firmy,“ řekl naší redakci.

„Ministr Síkela ze sebe dělá klauna! Jako už po několikáté. Místo toho, aby napnul síly, aby továrny na čipy stály v ČR a ne v Německu, tak vypouští bláboly o Česku jako velmoci v jejich výrobě. Jak to, že nepomohl umístění továrny do naší země tchajwanec Vystrčil ani cesty předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové na Tchaj-wan? A proč tchaj-wanská firma raději umístila továrnu do Německa, které se velmi kamarádí s Čínou? Opět se ukázala naivita a neumětelství předsedů obou komor Parlamentu. Mimochodem i sny Evropské unie, že bude čipovou velmocí, jsou zcela mimo mísu. V Evropské unii nemáme žádné velké technologické firmy jako Apple, Samsung či Lenovo, které by nejmodernější čipy využily. Proto také oznámené továrny na čipy v EU budou produkovat jednodušší čipy do aut apod. Vidíme v přímém přenosu, jak Evropa čím dál víc zaostává za Asií a USA, proklamace z Evropských rad o 20 % světové výroby čipů na tom nic nezmění,“ uvedla šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Radovan Vích sečetl ministrovi průmyslu jeho chyby. „Ministr Síkela už toho navykládal tolik, že jeho výrokům se smějí už i jeho koaliční ministři. Česká republika nemůže být evropskou velmocí ve výrobě čipů z mnoha důvodů. Za všechny uvádím nedostatek technologické infrastruktury, omezené investice na aplikovaný výzkum, konkurence s jinými zeměmi, omezený lidský kapitál, trh a odbyt. Na druhou stranu existují jiné oblasti, kde bychom mohli uspět, jako například software a jeho vývoj. Takto ale současná pětikoaliční vláda ani ministr Síkela neuvažuje. Jinak zcela neviditelný ministr průmyslu a obchodu Síkela je známý tím, že si na stránky MPO umístil na logo ministerstva vlajku Ukrajiny, anebo tím, že vloni nakoupil plyn do zásobníků za 37 Kč za m3, přestože byl na trhu k mání za 25 Kč. Následně se chlubil, jak máme plné zásobníky, a přitom nízká spotřeba a dostatek zásob byly výhradně z důvodů velmi mírné zimy a tudíž nízké spotřeby. Není to odborník na průmysl a jako takový by měl skončit s celou vládou, která nám škodí a nemá důvěru veřejnosti.

„To, co říkají ministři této vlády, nelze už dávno brát vážně. Už fakt, že návštěvy Tchajwanu, které nám velmi poškodily vztahy s Čínou, jsou bez výsledku, neboť továrny vyrostou v Německu, jsou odpověď sama. My můžeme být maximálně zemí, která bude subdodavatelem těch velmocí. V tom, co ony samy nebudou chtít dělat. Bylo by dobře, kdyby si ta prohlášení, která jsou zcela mimo realitu, a mají pouze zamaskovat aktuální tragikomický výsledek vztahů s Tchajwanem, vláda odpustila. Není dobré dělat z občanů hlupáky. Bohužel to jinak komentovat nemohu. Tomu prohlášení nemůže přece nikdo soudný věřit,“ řekla ParlamentnímListům.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Vítejte v Kocourkově! Pětikoaliční potentáti létají se „zájezdy“ svých věrných na výlety na Tchajwan, ústa plná výhodné ekonomické spolupráce a výsledek? Zničené vztahy s Čínou, prodělek našich firem, tchajwanská továrna na čipy v Německu a pohádka komika Síkely. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu,“ uvedl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

