Zdroj z blízkosti Hradu: Zeman není slabý, ustoupit kvůli Lipavskému chtěl. Je to promyšlené. A teď...

Česká republika bude mít od pátku novou vládu, dosavadní premiér Andrej Babiš se svým hnutím přechází do opozice. Na lánském zámku v pátek po 11 hodině dopoledne hlava státu jmenuje všechny navržené kandidáty.

Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 4332 lidí

Co nakonec vedlo k tomu, že Jan Lipavský od Pirátů nakonec do ministerského křesla usedne? Na čem se Zeman s Fialou mohli na pondělním jednání dohodnout?

Naší redakci se ozval protřelý politický konzultant a analytik, který má dlouhodobě informace z první ruky. Jak z okolí Hradu, tak i budoucí vlády. Vzhledem k tomu, že nechceme ohrozit jeho pozici, v textu vyhovíme jeho prosbě o anonymitu.

Jak na základě jeho analýzy a kuloárních informací setkání za zdmi lánského zámku probíhalo? Nemyslí si prý, že tam padaly jakékoli výhrůžky nebo že došlo k nějakému výměnnému obchodu. “Petr Fiala si uvědomuje, že potřebuje vládu co nejdřív a musí mít klid na práci. Bere si na Úřad vlády lidi, kteří mají odlišné názory, než Lipavský, jsou konzervativnější. Premiér se ho pokusí držet v určitých mezích a rozehrát partii uvnitř vlády. Zahraniční politiku si bude hlídat. Vsadil bych na to, že Fiala se prezidentovi zaručil, že si Lipavského pohlídá a nedopustí nic, co by bylo proti českým zájmům, jak je chápe i prezident. Nejdřív asi vůči takovým zárukám Miloš Zeman měl nedůvěru, proto v pátek nejprve oznámil, že Lipavského nechce,” nabízí vysvětlení náš zdroj.

“Premiér i jeho další lidé budou muset důsledně hlídat, aby Lipavský neškodil české zahraniční politice a národním zájmům. Proto si k sobě vzal některé lidi, co budou zahraniční politiku více či méně také řešit. Jde třeba o bývalého velvyslance v Izraeli a bezpečnostního experta Tomáše Pojara, který bude Petru Fialovi radit právě v oblastech bezpečnosti a zahraničních věcí. Mikuláš Bek se zase coby budoucí ministr pro EU vyjadřuje mnohem umírněněji než dřív ke spolupráci v rámci Visegrádu,” naznačuje.

Podle všeho prý bude chtít Fiala zahraniční politiku s prezidentem pravidelně konzultovat a scházet se s ním častěji. “Prezident v této věci nejspíš prostě musel překonat prvotní nedůvěru vůči řešení, které Fiala navrhoval,” myslí si konzultant.

“Neřekl bych, že to bylo o nějakých kšeftech nebo dohodách, jako spíš o určité garanci Fialy, že si to důsledně pohlídá a nebude docházet k žádným excesům ve vztahu k tomu, co je pro prezidenta důležité. Kdyby k nim přece jen docházelo, může sáhnout k personálním opatřením a Lipavského vyhodit, čímž by se zbavil Pirátů z vlády. Vzhledem k tomu, že mají jen čtyři poslance, by nešlo o žádný problém,” naznačuje možnou budoucí variantu řešení.

Spíš je ale prý pravděpodobnější, že Piráti budou hodní a Lipavský se do žádných svých akcí nepohrne. “Mluví se o něm jako o tvárném člověku, který udělá, co se mu řekne. Když mu řeknete, že teď máme rádi Rusko, začne jíst boršč, když máme raději Velkou Británii, bude jíst anglický pudink. Nezapomeňte, že Piráti mají v plánu upíchnout velkou část svých nezvolených poslanců na místečka politických náměstků na různá ministerstva. Pokud tam tyto lidi budou chtít udržet, musí se podle toho chovat jejich ministři a hlavně Lipavský,” konstatuje zdroj.

Na základě toho, co jsme se dále dozvěděli od zdroje blízkého Pražskému hradu, je prý třeba zdůraznit, že Miloš Zeman nezměnil názor na Lipavského, na jeho ostrých výhradách vůči tomu pirátovi se nezměnilo vůbec nic. Kecy komentátorů o tom, jak Zeman prohrál, protože už ztrácí sílu, to jsou všechno jen přání autorů těchto nesmyslných scénářů. Všichni, kdo po návratu z ÚVN s prezidentem osobně mluvili, vám řeknou, že opak je pravdou. Potvrzovali to i kandidáti, co do Lán za ním jezdili. Pokud Zeman ustoupil, pak proto, že k tomu měl svůj důvod a ustoupit chtěl. Nikoli proto, že by byl slabý a podlehl nějakému údajnému tlaku Petra Fialy. Nepochybně si všechno dobře promyslel několik kroků dopředu, jako vždy. Časem všem dojde, proč udělal co dělal,” konstatuje zdroj blízký prezidentu republiky.

Sám premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdil, že chce mít s hlavou státu dobré pracovní vztahy a budou se pravidelně scházet ke konzultacím. “To, že se chceme pravidelněji scházet, to je od začátku moje přesvědčení, že to tak má být. Chci vést s prezidentem republiky pravidelný dialog. Myslím, že není možné, aby se prezident s premiérem nebavili. Myslím, že to patří k politické kultuře a o mně je známo, že chci diskutovat a chci se domlouvat s lidmi, i když máme jiné politické názory,” uvedl Fiala v ranním interview pro Český rozhlas.

“Pokud jde o zahraniční politiku. Sám jsem to řekl veřejně a řekl jsem to opakovaně i panu prezidentu Zemanovi, že každý člen mé vlády bude respektovat koaliční smlouvu. To znamená, že Jan Lipavský se bude řídit, pokud jde o zahraniční politiku, koaliční smlouvu, kde zrovna ty věci, které panu prezidentu vadily, jsou ošetřené. Ať už se to týká vztahu k visegrádské čtyřce nebo vztahu k Izraeli,” doplnil premiér.

