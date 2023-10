3 promile měl Ukrajinec při bouračce. „Každý týden něco.“ Hrozí msta

reklama

Opilý Ukrajinec měl v pondělí v půl osmé ráno způsobit v Klatovech vážnou dopravní nehodu, kdy dodávka najela na střed kruhového objezdu, načež se převrátila na bok. Hlášena byla zranění tří osob, dvě z nich byly zaklíněné pod převrácenou dodávkou, informovala Krimi-Plzeň.

Na místo musel pro zraněné letět vrtulník Letecké záchranné služby České republiky. Zasahovali také hasiči, kteří hydraulickým zařízením nadzdvihli dodávku a osoby pod ní uvíznuté vyprostili a místo nehody zajistili včetně provedení protipožárních opatření.

„Muž a žena narození v letech 1967 a 1976 byli oba se středně těžkými zraněními, ale při vědomí, letecky transportováni na Akutní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Muž narozený v roce 1990 byl kvůli vyloučení skrytých zranění a pro vážný mechanismus nehody transportován pozemní cestou tamtéž,“ informovala tisková mluvčí záchranářů.

Tisková mluvčí policie uvedla, že za nehodou stála opilost ukrajinského řidiče: „Řidič narozený v roce 1990 jel ve směru od obce Kal na Klatovy a v důsledku nepřizpůsobení rychlosti narazil do kruhového objezdu, kde vyjel až na jeho střed a s vozidlem se převrátil. Při dechové zkoušce na alkohol řidič nadýchal tři promile.

Jedná se již o několikátou zprávu o přečinech Ukrajinců, o kterých Krimi-Plzeň informovala. Na konci srpna Krimi-Plzeň informovala například o zahájení trestního stíhání Ukrajince obviněného ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví.

V září pak Krimi-Plzeň zveřejnila zprávu o napadení několika mladých lidí v Rokycanech, ke kterému vyjíždělo několik hlídek policie. Skupina mladých lidí – dva chlapci a dvě dívky – se vraceli domů, když je dvě jiné dívky požádali o pomoc s tím, že je dva Ukrajinci pronásledují a obtěžují.

„Stalo se to mně a mým přátelům v noci ze soboty na neděli 17. září v Rokycanech. Byli jsme naprosto bezdůvodně napadeni Ukrajinci poté, co jsme se zastali dvou holek, které nás poprosily o pomoc, protože ti Ukrajinci je pronásledovali a obtěžovali. Ve vší slušnosti jsme je požádali, aby toho nechali a už to začalo. První rána zezadu přistála patnáctiletému Lukášovi a vůbec jim nevadilo, když jsme jim do rány přišly i my holky,“ uvedla pro Krimi-Plzeň jedna z napadených dívek. Dívkám, kterých se skupina zastala, nebylo ještě ani 15 let.

Na konci září vyjela policejní hlídka na oznámení o voze Volkswagen Passat, jehož řidič nezvládal řízení. Řídil Ukrajinec, policistům nadával do „českých zm*dů“ a „proruských k*nd“. Krimi-Plzeň sdílela i necenzurované video ukrajinského řidiče, který řekl: „Natoč si mě ty kundo česká“. Řidič nadýchal 3,01 promile, uvedla tisková mluvčí policie.

Nejaktuálnější je dále i případ, kdy muž ukrajinské národnosti zmlátil ženu z Moldavska, strčil jí do přirození pyrotechnickou petardu a odpálil ji. Poranění ženy si vyžádalo hospitalizaci v nemocnici. Okresní soud Plzeň-sever šestatřicetiletého Ukrajince poslal do vazby z obavy, že by mohl mařit trestní řízení a pokračovat v trestné činnosti. Obviněn byl z těžkého ublížení na zdraví a hrozí mu až deset let vězení.

Mluvčí plzeňské fakultní nemocnice, do které ženu obviněný sám dovezl a lhal o příčinně jejího poranění, Gabriela Lavrová sdělila, že pacientka je nyní už mimo ohrožení života.

Nenávist vůči Ukrajincům narůstá

O tom, že s sebou příliv cizinců přináší i nárůst kriminality, nedávno vyšel článek na iDNES.cz. Spolu se zvýšením kriminality přibývá i ostrých reakcí proti uprchlíkům z Ukrajiny. Článek informoval, že sociologové upozorňují, že Plzeňsko může být varováním před tím, co se odehrává v celé společnosti. Na Plzeňsku žije téměř dvakrát více cizinců, než je průměr České republiky. Před začátkem války žilo v Plzni a okolí zhruba 44 tisíc cizinců, dnes je tomu dvakrát více. Je to dáno i velkým množstvím fabrik a montoven, které cizince (Ukrajince, Bělorusy nebo Moldavany) zaměstnávají.

„Plzeňsko a podobné regiony v zemi, kde je dlouhodobě vyšší koncentrace cizinců, mají problémy s cizinci už roky. Téměř každý týden řešíme nějaké přestupky či trestné činy Ukrajinců. Časté jsou také jejich vzájemné bitky poté, co pijí alkohol, kdy mnohdy tyto incidenty končí napadením i třeba s nožem v ruce,“ uvedl jeden z policistů pro iDNES.

Nenávist vůči cizincům, hlavně Ukrajincům, tak na Plzeňsku rychle stoupá. „Jsou to drobné případy a pak přijde jeden, který bude rozbuškou pro velkou odvetnou akci, kdy se lidé rozhodnou jít pomstít. Varujeme před tím v podstatě už od té doby, co do Česka váleční uprchlíci míří a Plzeň je přesně místem, kde protiukrajinské nálady mohou bouchnout kvůli dlouhodobému nedostatečnému řešení bezpečnostní situace,“ předpověděl sociolog Jan Lukášek.

Za rok 2022 se v České republice odehrálo 242 trestných činů z nenávisti. Z nich 78 bylo namířeno proti Ukrajincům. Od ledna do září 2023 se jich odehrálo již 80. Za trestné činy pak bylo v České republice odsouzeno 5,5 tisíce cizinců, z toho 1607 Ukrajinců.

Nesouhlas s vládní podporou Ukrajiny

Naštvání na Ukrajince může pramenit i z nesouhlasu s vládními kroky ohledně podpory Ukrajiny. Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z června a července 2023 vyplývá, že 54 % respondentů nesouhlasí s kroky vlády podporujícími Ukrajinu ve válce s Ruskem – 24 % z nich s kroky vlády rozhodně nesouhlasí, 30 % spíše nesouhlasí.

Rozhodně s kroky vlády souhlasí jen 18 %, spíše souhlasí pak dalších 28 %. Tři procenta respondentů uvedla, že neví. Oproti průzkumu z února a března nesouhlas Čechů s vládním kroky stoupl o 3 procentní body.

