Co když přiletí další? Americká loď chránila Izrael. Ale teď má vážný problém

Na obranu Izraele vyslaly USA dvě úderné skupiny letadlových lodí, jejichž součástí jsou také křižníky a torpédoborce, které zajišťují protileteckou obranu, ale mohou útočit naváděnými střelami na pozemní cíle.

Ve čtvrtek si pak jedna z lodí zažila bojovou akci na ostro. Torpédoborec USS Carney střílel a zneškodnil několik střel a dronů vypálených jemenskými Hútii. Jak informuje televizní stanice ABC, dle Pentagonu byly tyto střely a drony namířeny na cíle v Izraeli, nikoliv na loď samotnou. Je to poprvé v nedávné historii, kdy americká loď ničí střely, které nebyly namířené na ni, a také první vojenská akce USA v této krizi.

??: On Oct. 19, the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) took out multiple Houthi missiles & unmanned aerial vehicles in the Red Sea ??. Carney is deployed to the @CENTCOM AOR to help ensure maritime security & stability. @SurfaceWarriors @USNavy pic.twitter.com/Kys3Ah1Z4N — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) October 21, 2023

Dohromady podle tvrzení Pentagonu sestřelila loď 4 střely s plochou dráhou letu a 14 dronů. K tomu byly použity střely SM2. K sestřelu došlo prý nad Rudým mořem, nikoliv nad pevninou. „Nemůžeme s jistotou říct, co bylo cílem těchto střel a dronů, ale byly vypáleny z Jemenu a letěly na sever podél Rudého moře, potenciálně na cíle v Izraeli,“ uvedl mluvčí Pentagonu s tím, že přesné místo odpalu neznají. Hútiové jsou jemenští šíité, sponzorovaní Íránem, kteří obsadili značnou část severního Jemenu. V oblasti již dlouho zuří válka a Hútiové už dříve zaútočili na cíle v Saúdské Arábii. Sestřelené střely a drony však údajně nebyly namířeny na cíle v této zemi.

Jenže tento zmařený útok dle expertů odkryl podstatnou slabost amerického námořnictva. Uvádí to napříkald Sal Mercogliano, profesor historie se zaměřením na válečnou historii a historii mořeplavby.

Říká, že střely vypálené z Jemenu splňují parametry íránských střel. A že drony schopné letět více než tisíc kilometrů jsou také varovným znamením, ale podobné už prý byly použity v konfliktu na Ukrajině. Co je ale problém, je schopnost lodí zůstat v boji. A to kvůli vypálené munici. Zmíněná loď, USS Carney má celkem devadesát vertikálních odpališť (VLS). Celkem 23 cílů (Mercogliano počítá se čtyřmi střelami a až devatenácti drony) vyžaduje vystřelit několik standardních SM2 střel.

Pokud je USS Carney jediným americkým torpédoborcem v oblasti, je pak možné, že jeho munice vůči tomuto typu cílů je buď vážně vyčepraná, nebo dokonce zcela vyčerpaná. V minulosti mělo americké námořnictvo zásobovací lodě s municí. Ale poslední z nich dle Mecroglianiho opustila službu v roce 1996.

Pro americké námořnictvo je problém nabíjení těchto VLS prioritou, ale to vyžaduje klidné moře a aby loď kotvila, nebo rovnou aby kotvila v přístavu. A trvá to dlouho. „Zatím nebyla vynalezena žádná metoda, jak VLS přebíjet na moři,“ varuje odborník. Incident by pak měl sloužit jako varování před tím, že lodě na moři se mohou stát cílem „hejn“ dronů a střel a mají jen omezené možnosti, jak se jim bránit. Připomíná, že plány na výměnu munice již v minulosti existovaly, ale narážely na problémy s logistikou použitých obalů. A zatím není tento problém vyřešen.

1/USS Carney Shot Down More Missiles, Drones Over Longer Period



Carney's engagement in the #RedSea highlights some issues for the @DeptofDefense & @USNavy in modern naval warfare.https://t.co/HiWg6z3Ilk — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) ?????????‍?? (@mercoglianos) October 21, 2023

Se závěry souhlasí další vojenský analytik a bývalý dělostřelec, vystupující pod přezdívkou Armchair Warlord. Připomíná, že lodě třídy Burke mají celkem 96 vertikálních odpališť (starší modely pak 90 – pozn. red.). Což se zdá jako dostatečné, než si člověk uvědomí, že část z toho je naplněna protipozemními střelami a hlavně, že budou muset bojovat proti moderním dronům, které útočí v hejnech. Střely ESSM sice mohou být do jedné „trubky“ dány po čtyřech, jenže mají kratší dosah.

„Námořnictvo tento problém odsouvalo do neurčité budoucnosti celé roky, a to tak, že dokonce na nových modelech odstranilo původní řešení z doby Reagana, tedy skládací jeřáb složený do sila VLS,“ komentoval.

Excellent thread pointing out that the USS Carney - after one engagement with Yemeni missiles and drones apparently heading to Israel - is likely "red" on antiaircraft ammunition right now, with no easy way to resupply.



Burke-class destroyers have 96 VLS cells, which sounds like… https://t.co/b6lBnVRh4V pic.twitter.com/LWmzx7SF0b — Armchair Warlord (@ArmchairW) October 21, 2023

Podle Williama Schryvera, taktéž znalce geopolitiky a historie, se jedná o největší a nejméně zmiňovaný limit obranných schopností letadlové lodi a jejího doprovodu. Psal o něm již v létě minulého roku. Dle jeho názoru druhá světová ukázala zastaralost nejen bitevních lodí, ale také letadlových lodí. Jako důkaz mu slouží to, kolik amerických lodí byli schopní zničit nebo vážně poškodit piloti kamikaze.

This is, of course, the least appreciated and most meaningful limitation of a carrier strike group's defensive capabilities in the context of an engagement with a peer adversary. As I wrote back in July 2022:https://t.co/PhcHMa2p3S pic.twitter.com/DvIS5cO5Nc — Will Schryver (@imetatronink) October 21, 2023

Piloty kamikaze považuje za předchůdce naváděných střel. Přitom tato letadla řídili nezkušení piloti, často ani ne dvacetiletí, a byla ohromně zastaralá. Unesla jen dvě 200kilové bomby, které nedokázaly s jistotou vyřadit válečné lodě, takže bylo potřeba několik náletů na stejný cíl. A americké námořnictvo dělalo, co mohlo, aby sebevražedné piloty zastavilo, tedy drželo hlídky jak ve vzduchu, tak na moři. Přesto přibližně 3000 misí kamikaze dokázalo 34 amerických plavidel potopit a 368 poškodit. 20 % pilotů kamikaze se úspěšně trefilo. Historik z toho vyvozuje, že letadlové lodě jsou zranitelné masivními salvami naváděných střel.

A zatímco obranné prostředky se zdokonalily, ty útočné mnohem víc. Letadlové lodě jsou větší, ale ani ony, ani jejich doprovod nejsou podstatně rychlejší nebo obratnější. A kromě toho, útočné skupiny se podstatně scvrkly v počtu lodí.

„Takže v dnešní potenciální bitvě mezi americkou údernou skupinou letadlových lodí a rovnocenným nebo téměř rovnocenným protivníkem tak bude pouhý půltucet lodí s extrémně omezeným počtem obranných prostředků čelit masivní salvě stovek řízených střel s plochou dráhou letu, balistických raket, nadzvukových a hypersonických protilodních střel a desítkám ponorek s mnoha stovkami torpéd – to vše s velkými moderními hlavicemi schopnými zasadit smrtelný úder kterékoli z lodí ve skupině,“ popisuje Schryver a dodává, že obranné schopnosti této skupiny „prostě nebudou stačit“.

V případném konfliktu takové úderné skupiny a kupříkladu čínského námořnictva by pak na lodě letěl masivní útok protilodních naváděných střel „ze všech úhlů kompasu“ a „během pár minut by každá loď šla ke dnu“.

„Pravda je taková, že tváří v tvář široké škále protilodních střel 21. století, kterými dnes disponují Rusko, Čína, Írán a pravděpodobně i Severní Korea, jsou konvenční hladinové flotily fakticky zastaralé, což se nesporně ukáže v prvních hodinách příští války velmocí,“ uzavírá Schryver.

