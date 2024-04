Rusové už Ukrajince opravdu ponížili. Proniklo do tisku

16.04.2024 9:03

Washingtonský Institut pro studium války ještě před pár desítkami hodin naznačoval, že by Rusové rádi obsadili ukrajinský Časiv Jar, ale nemusí se jim to povést. Jenže Ukrajinci říkají něco jiného. Server Kyiv Post popsal, že ruští vojáci k liniím u Časiv Jar přijíždějí na čínských golfových vozítkách a motocyklech. Ukrajince ponížili tím, že i tak obsazují metr po metru ukrajinské půdy. Ukrajinci totiž nemají munici, kterou by je zastavili. Obránci prý jen smutně hledí na to, jak západ pomohl Izraeli. Britský ministr zahraničí David Cameron vysvětlil, proč Velká Británie nemůže Ukrajině pomoc stejnou měrou.