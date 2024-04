Ukrajina? Putin schválně brzdí. Francouzský generál mrazí

reklama

Dominique Delawarde, generál francouzské armády, držitel řádu Čestné legie a Národního řádu za zásluhy má za to, že i když na Ukrajině působí francouzští žoldnéři, tak pravidelné jednotky dle generála na Ukrajinu vyslány nebudou. Od Macrona je to prý trik, jak zůstat na mezinárodní scéně relevantním. Výzvu k přímému zapojení na Ukrajině generál kritizoval, dle jeho názoru s tímto extrémním postojem zůstal Macron osamocen, nebyl podpořen ani ostatními západními zeměmi, ani francouzským lidem.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4202 lidí

„Macronovu iniciativu nepodpořila žádná významná západní země. Německo ani Velká Británie jeho návrh nepodpořily. Myslím, že Ukrajina postupně směřuje ke katastrofě. Všude se propadá. Rusové vytvořili velmi rozsáhlou, složitou frontu a každý den postupují podél celé obranné linie v Donbasu i jinde. Fronta není zamrzlá. Myslím, že Rusové čekají na vhodný geopolitický okamžik, aby mohli zahájit plnohodnotnou ofenzivu. Podle mého názoru Ukrajina ode dneška do konce roku hodně ztratí, pokud nezanikne úplně. Ale Rusové nebudou postupovat příliš rychle, chtějí celou záležitost protahovat, aby se Západ ponořil do ještě větších ekonomických problémů. Francie má v současnosti potíže, stejně jako celá Evropa a Spojené státy. Putin vyčkává a až to bude nutné, zesílí ofenzivu,“ odhadl generál.

Je také přesvědčen, že pesimismus na straně francouzských a německých představitelů ovlivní podporu Kyjeva. Pokud jde o jednání, je si jist, že začnou buď ještě tento rok, nebo na začátku roku příštího. Nicméně Ukrajina svých cílů nebude schopna dosáhnout a bude nucena se podřídit ruské vůli.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4202 lidí

Podle generála po skončení konfliktu už nebude zbytek Ukrajiny pro EU zajímavý, takže ho přestane podporovat. Má za to, že jakmile Ukrajina ztratí svůj potenciál jako předmostí do Ruska, ztratí o ni zájem i NATO.

„Až tato válka skončí, Evropa už nebude mít o Ukrajinu zájem a Brusel nebude vědět, co si s ní počít. Takže si myslím, že jednání proběhnou letos nebo začátkem příštího roku. Ale Ukrajina už nebude mít možnost jednání ovlivnit. Nebude mít jinou možnost než podepsat to, co Rusko požaduje, pravděpodobně kapitulaci. Nevěřím, že Evropská unie bude schopna nadále podporovat Ukrajinu, převést dalších 100 miliard dolarů na podporu jejího národního hospodářství. Důvod je prostý: Už teď jsme v krizi, zatíženi dluhy. Největší část rozpočtu francouzské vlády tvoří splácení úroků z dluhu, a to se s růstem úrokových sazeb ještě zhorší. Hospodářská situace ve Francii a v Evropě nám prostě nedovolí podporovat Ukrajinu,“ pravil generál.

Fotogalerie: - Ceny paprik

Nebyl jediný, kdo mluvil v souvislosti s Ukrajinou o katastrofě. Před časem „katastrofu“ zmínil i bývalý britský premiér Boris Johnson. „Kvůli tomu, jak jsou ukrajinská města bombardována a obětí přibývá, se musím opět zeptat: Proč sakra heroickým Ukrajincům dáváme zbraně, které tak nutně potřebují, tak pomalu? Protože jestli Ukrajina padne, tak to bude katastrofa. Pro Západ to bude konec západní nadvlády a vina nebude nikoho jiného než naše,“ řekl Johnson ve videu pro britský bulvár DailyMail.

Na sociálních sítích se pak objevily komentáře, že Johnson prozradil to, co se obyčejně neříká, tj. že skutečně jde o postavení a nadvládu Západu.

Boris Johnson says the quiet part out loud about Ukraine:



"If Ukraine falls it will be a catastrophe for the West, it will be the end of Western hegemony, and we will have no one to blame but ourselves!"



Wait, but I thought it was all about freedom and democracy?!… pic.twitter.com/epcUn3hIGE — Laura Aboli Official (@LauraAboli_X) April 22, 2024

Situaci ohledně Ukrajiny analyzoval i analytik Simplicius. Jednak schválenou změnu v mobilizačním zákoně Ukrajiny, tedy že mobilizovaní mohou být muži od 25 let věku, což Ukrajině otevírá další věkovou kohortu. Ta je nicméně dost slabá vzhledem k tomu, jak v devadesátých letech šla na Ukrajině porodnost dolů. Šestadvacetiletých a pětadvacetiletých je v ní přibližně 180 tisíc v každém sloupečku, tedy dohromady něco pod 400 tisíc potenciálních rekrutů. Jenže to je bez započítání dalších faktorů, jako je vyhýbání se odvodům nebo neschopnost sloužit.

Fotogalerie: - Spiknutí

Mužská populace Ukrajiny podle věku

Zdroj: NYT

Pak je zde zrušení demobilizace. Původně byla v zákoně lhůta 36 měsíců, po které mohli být vojáci demobilizováni. Ta byla zrušena, což vyvolalo u vojáků hrubou nespokojenost, vyskytly se dokonce i výhrůžky smrtí poslancům a poslankyním, kteří pro změnu hlasovali.

Kombinace schválené pomoci z USA a zvýšení počtu rekrutů ho vede k názoru, že v létě bude pořádná show, protože v tu dobu zřejmě začne ruská ofenziva. „Směřování války to samozřejmě nezmění, ale mohlo by to znamenat mnohem krvavější mlýnek na maso, v jehož důsledku Rusko utrpí mnohem větší ztráty při svém postupu. To proto, že levné obranné zbraně, které jsou proti postupu nejúčinnější, jako miny, obyčejné RPG, munice do ručních zbraní, drony, minomety – to jsou věci, kterých nikdy nebyl nedostatek, a příliv nových peněz na pomoc by mohl přinést jejich doplnění,“ soudí.

Kromě toho už Ukrajinci dostali americké střely ATACM a ty vypadají, že jsou efektivní, i když ne zázračné zbraně, které by ve větším množství mohly poškodit ruskou logistiku. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že už jich několik sestřelilo, analytik nicméně upozorňuje, že o tom zatím nejsou žádné důkazy. Každopádně v době, kdy se bude ke frontě posouvat velké množství munice a živé síly, mohou být tyto střely problémem.

Analytik pár slov věnoval i zásahu hotelu v Černihivu, který například bývalý velvyslanec USA v Rusku Michael McFaul vydával za útok na civilní infrastrukturu. Nicméně podle místních zdrojů je jasné, že umírali zejména vojáci v hotelu ubytovaní.

Někteří uživatelé sociálních sítí si následně všimli, že po zásazích hotelů bývá většinou vypraveno vojenské letadlo ze západních zemí.

???????????? Active evacuation of NATO personnel killed and wounded in Dnepropetrovsk yesterday is underway from Rzeszow!



A plane from France is landing at the base and a British A330MRTT has just taken off!



-> Such NATO activity is observed after heavy strikes on "civilian hotels" pic.twitter.com/mlcp8j8KNj — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 20, 2024

Psali jsme: Pražský výzkumník míru: Ukrajina díky dodávkám může držet linie a páchat útočníkovi ztráty Vyděsilo ho, co viděl o Ukrajině. A jel za Trumpem. Změna v USA Americké jaderné zbraně do Polska? Duda po návštěvě Washingtonu řekl více Přestaňte posílat peníze na válku, vyzval Okamura. Vedle seděl Marek Benda

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.