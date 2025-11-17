Železničáři dali stopku kritice Chvilkařů. Dopisem podpořili Bednárika na ministra dopravy

Milion chvilek několik dnů před akcí zveřejňoval na svých sociálních sítích nejen upoutávky na demonstraci, ale také upozorňoval na jednotlivé nominace a kroky možné vlády. Jedním z nejvíce diskutovaných témat byla údajná nominace Ivana Bednárika na pozici ministra dopravy.
Na facebookové stránce Milionu chvilek se objevilo varování, že Bednárik, bývalý šéf Českých drah a ČD Cargo, má být klíčovým kandidátem Andreje Babiše na resort dopravy. Podle spolku jde o člověka blízkého okruhu ANO, ačkoliv má jít o nominaci SPD. Ten už podle spolku v minulosti figuroval u kroků, jež vyvolaly otázky ohledně transparentnosti a hospodaření státních firem.
„Do čela Českých drah ho v prosinci 2020 dosadil tehdejší ministr dopravy Karel Havlíček, a to osobně, bez výběrového řízení a s přímou podporou Babiše. Oficiálně měl zachraňovat železnici po covidu, ve skutečnosti šlo o obsazení státní firmy člověkem loajálním k Babišovi,” uvedl spolek na sociální síti. Milion chvilek zároveň upozornil na jeho údajné propojení s kontroverzními podnikateli a politickými aktéry a tzv. vagonovou kauzu.
Na podporu nominace Ivana Bednárika vznikl Otevřený dopis zástupců železničního sektoru adresovaný Milionu chvilek pro demokracii. Dopis má redakce PL k dispozici. Podepsalo jej několik odborných spolků, iniciativ a výrazných osobností železniční dopravy.
Protiútok železničního sektoru
V dopise zdůrazňují, že Bednárik je uznávaný železniční expert, který detailně rozumí fungování segmentu dopravy. Podle nich by jeho jmenování představovalo profesionální, nikoli politickou nominaci. Sektor dopravy si prý zaslouží odborné vedení. Podle signatářů je to důležité zejména nyní, kdy se nákladní železniční doprava ocitla v hlubokém propadu. Železnice přitom čelí mnoha výzvám, jako je například liberalizace železničního trhu v oblasti osobní přepravy, paradoxní růst silniční přepravy na úkor železniční nákladní přepravy, budování VRT atd.
„Ivan Bednárik je železniční expert s mnohaletou praxí v oboru. Roky úspěšně vedl ČD Cargo, následně byl jako krizový manažer jmenován na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva Českých drah. Nyní vede správce železniční infrastruktury na Slovensku, ŽSR, společnost, která se pod Bednárikovým vedením začíná přibližovat evropským standardům řízení západních společností. Chtěli bychom připomenout, že za vedení Ivana Bednárika dosahovalo ČD Cargo černých čísel a výrazně modernizovalo vozový park,“ zdůrazňují v dopise.
Ivan Bednárik se v české železniční dopravě prosadil jako krizový manažer s dlouholetými zkušenostmi. V čele ČD Cargo stál v letech 2014 až 2020 a převzal společnost v dlouhodobé ztrátě. Podařilo se mu nákladního dopravce ekonomicky stabilizovat, nasměrovat k zisku a zajistit růst výkonnosti. Klíčové kroky k tomuto úspěchu představovaly modernizace vozového parku a zahájení mezinárodní expanze, díky níž se zahraniční dcery ČD Cargo staly nejziskovější částí. Následně v roce 2020 nastoupil do funkce generálního ředitele Českých drah v nejtěžší fázi pandemie, kde musel stabilizovat provoz při výrazném propadu tržeb. Zde připravil úsporný plán a restrukturalizaci pro udržení provozu. Současně s úspornými opatřeními kladl důraz na modernizaci a digitalizaci, například na rozvoj aplikace Můj vlak a zjednodušení on-line nákupu jízdenek.
autor: Karel Výborný