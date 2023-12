„100krát víc dává Německo, Fialo.“ Krach sklářů odhalil vážné věci

Vedle Thunu 1794, který zrušil prvovýrobu v Klášterci nad Ohří, jsou sklárny v Květné druhým tradičním výrobcem tohoto odvětví, který za poslední tři měsíce skončil. „Elektřina a plyn to je alfa a omega. Jakmile vyhasnou pece, je konec, to už se nenastartuje. Je mi to líto hlavně proto, že skláři jsou všichni pracovití lidé,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jan Cidrych, majitel firmy Porcelán Glass. „České podniky se stávají nekonkurenceschopnými i uvnitř nadnárodních společností, kdy hrozí přesun zakázek do jiných zemí,“ upozorňuje Ondřej Fedoročko, předseda OS skla, keramiky a porcelánu.

Vzhledem k datu 13. prosince vypadá rozhodnutí pětikoaliční vlády o výši úlevy energeticky náročným firmám v příštím roce, která by měla celkově činit 3,5 miliardy korun, jako hodně pozdní budíček. „Je to ‚lepší než drátem do oka‘. Ale srovnatelná německá pomoc má být stonásobná – a desetinásobná po přepočtu na velikost ekonomiky,“ okomentoval trefně krok Fialova kabinetu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Vláda se k úlevě energeticky náročným firmám v příštím roce rozhoupala v reakci na nečekaně výrazné zdražení elektřiny v podnikové sféře, které má nastat hned od začátku roku 2024 z důvodu vyššího než předpokládaného vzestupu regulované složky její ceny.

Z pohledu sklárny v Květné však Fialův soubor přišel s křížkem po funuse. Už začátkem tohoto týdne totiž sklárna po téměř 230 (!) letech výroby ručního skla oznámila, že ukončí provoz. Propustí přitom 82 z 87 současných zaměstnanců. Příčinou konce firmy s dlouholetou sklářskou tradicí je nárůst cen energií, kvůli němuž podnik orientovaný na vývoz ztrácí konkurenceschopnost. Ředitel firmy Marek Mikláš poukázal na to, že na nárůst cen energií musela sklárna reagovat zdražením výrobků. „Ale okolní státy energie dotovaly, my ne. Na trhu jsme se pak potkávali s evropskými konkurenty a byli jsme nejdražší,“ popsal šéf sklárny, že za takových podmínek se dál pokračovat nedalo.

Jde o druhého tradičního výrobce za poslední tři měsíce

Sklárny v Květné nejsou jediné, koho v poslední době tento osud potkal. „Vzhledem k tomu, že ve sklárně v Květné nemá odborový svaz svou základní organizaci, tak mám informace pouze zprostředkovaně. Vedle Thunu 1794, který zrušil prvovýrobu ve svém závodě v Klášterci nad Ohří, se, bohužel, jedná o druhého tradičního výrobce v našem odvětví za poslední tři měsíce, který musel přistoupit k takovému kroku,“ říká pro ParlamentníListy.cz Ondřej Fedoročko, předseda Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu. „Myslím, že důvody, které zmiňuje pan Mikláš, jsou charakteristické pro aktuální situaci. Naši zaměstnavatelé přestávají být konkurence schopní,“ přitakává.

„Pokud se jim nedostane výrazné pomoci, případně se nevyrovnají podmínky, za kterých podnikají konkurenti v jiných zemích, tak se tento problém bude pouze prohlubovat. Pak bude záležet na každém konkrétním podniku, jak dlouho dokáže tomuto stavu odolávat. České podniky se stávají nekonkurenceschopnými i uvnitř nadnárodních společností, kdy hrozí přesun zakázek do závodů v jiných zemích těchto společností. Panují velké obavy, aby se prohlubující se nekonkurenceschopnost neprojevila v rozhodování ‚matek‘ o značných investicích zejména do generálních oprav van v českých závodech, o nichž se nyní v některých nadnárodních společnostech diskutuje a v blízké době bude nutné o nich rozhodnout,“ upozorňuje Ondřej Fedoročko.

Černé scénáře pro tisícovky zaměstnanců ve sklářství

Ve sklářství, stejně jako v každém jiném oboru se vyskytuje spousty problémů, kterými se tyto obory zabývají. „Troufám si říct, že ty jsou však v dnešní situaci upozaděny, jelikož všichni zainteresovaní, tj. jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci se upínají na otázku cen energií, ostatních vstupů a rovnosti podmínek v této oblasti. Většina z nás stále věří, že odpovědní lidé dostatečně vyhodnotí hrozby, které mohou nastat u energeticky náročných provozů a vytvoří zaměstnavatelům srovnatelné podmínky, jako má konkurence v okolních státech a odvrátí myšlenky na černé scénáře, které by mohly dostat tisícovky zaměstnanců ve sklářství do tíživé životní situace prohloubené inflací, poklesem reálných mezd a životní úrovně,“ líčí předseda Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu atmosféru v oboru.

Sady sklo. Zdroj https://www.porcelan-glass.cz/cs/

Majitel liberecké firmy Porcelán Glass Jan Cidrych připomíná, že sklářství zažívá těžké časy už pěknou řádku let, ale v poslední době se to ještě vystupňovalo. „Sklárnu Květná pokládají, protože tu elektřinu na pece už neutáhnou. Čtyřikrát v peci, každý výpal, to dělá při cenách energií u nás ten výrobek neprodejný. Nemůže konkurovat. Mně připadá, že Fiala i ti kolem něj tohle všechno musejí vědět. Zas tak blbí nejsou, jestliže mají nějaké školy. A přesto tyhle kroky udělají. To je likvidace. Úmyslná likvidace českého průmyslu a ekonomiky. To je bez diskuse,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jan Cidrych, zvolený Živnostník roku srdcař 2023 Liberecký kraj.

Pokud Fiala vydrží do řádných voleb, nic už nezachráníme

Zároveň poukazuje na společenské dopady, jaké ukončení výroby ve sklárnách má. „To není jenom to, že člověka vyhodí z práce. Ale ten člověk musí z něčeho žít. Tak půjde na úřad práce, protože tam, kde bydlí, třeba nejsou pracovní příležitosti. A bude muset žít ze státních peněz. To je začarovaný kruh. Je zapotřebí, aby Fialova vláda skončila. Babiš byl menší zlo a navíc aspoň dával lidem práci. Tohle je hrozné. A není vidět světlo na konci tunelu. Fiala musí zmizet co nejdřív. Pokud by tam zůstal až do voleb na podzim 2025, tak už nic nezachráníme. Vždyť oni svou politikou likvidují ocelárny i železárny, které jsou také enormně závislé na plynu a na elektřině,“ zdůrazňuje Jan Cidrych.

Konec sklárny v Květné ho velice mrzí, protože obor přichází o něco unikátního. „Musíme si uvědomit, že to všechno je ruční výroba. Je tam víc pecí, větší provoz, nároky na bezpečnost práce. V těch sklárnách jsou srdcaři, co tohle dělali velký kus života. Když se vyrábí na lince porcelán, třeba talíře, tak stačí, když ji obsluhuje jeden, dva, tři lidé. Zatímco při ruční výrobě každý tvoří svůj kus. To není jako linka v automobilce, kde dělá každý jen ten svůj úkon. Tady je každý výrobek svým způsobem originál. Protože nikdy nenafoukáte úplně stejně, sklo má i malinko jinačí barvu. A to dělá ty výrobky vzácnými. Proto jsme obdivovaní v celém světě,“ konstatuje s hrdostí majitel firmy Porcelán Glass.

Jakmile vyhasnou pece, je konec, to už se nenastartuje

Z čeho naopak radost nemá vůbec žádnou, je skutečnost, že české firmy vyklízejí tradiční trhy. „Německo nezakázalo sklářům obchod s Ruskem, všichni s ním obchodovali. Našim to zakázali, a jak jednou opustíte trh a nastoupí místo vás někdo druhý, tak už nemáte návratu. Za prvé jste ztratili důvěru, protože jste s nimi porušili smlouvy. Z jakého důvodu, to jim je jedno. Museli se obrátit jinam. Němci a Rakušané ty trhy obsadili a my se můžeme jít klouzat. A pak nás dorazí ještě vlastní politici, když vytvoří takové podmínky s předraženým plynem a elektřinou,“ zlobí se liberecký Živnostník roku.

Vadí mu, že máme výrobní ceny elektřiny za pár korun, ale platíme ceny odvislé od lipské burzy, na níž vůbec být nemusíme. „Stačí, když Fiala k tomu začne přistupovat, že ČEZ je ze 70 procent státu. To se to bude vyrábět, to se to bude v cizině konkurovat. A nebudou se zavírat sklárny s ohromnou tradicí. Vždyť by si to měli umět spočítat. Elektřina a plyn to je alfa a omega pro naše sklářství a keramiku, ale i ocelárny. Ale to pak už bude napořád. Jakmile vyhasnou pece, je konec, to už se nenastartuje. Je mi to líto hlavně proto, že skláři jsou všichni pracovití lidé,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jan Cidrych.

