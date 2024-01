„Brambory pro prasata, zbytky od hovězího. Vyprodáno.“ Temné signály pro Fialu

Tak vítejme v roce 2024. Začal platit Fialův balíček, už jsme ho rozebírali. I to, jak jste ho chtěl vy osobně „oblafnout“. Co od účinku balíčku čekat? Vyšší daň z nemovitosti, konec školkovného, konec slevy na studenta…



... zemědělské dotace vyplacené až v lednu...

Na náladě to rozhodně nepřidá a silně pochybuji, že by to pomohlo naší churavějící ekonomice. Pořád ještě platí, že tahounem HDP je spotřeba domácností. Ta bude v letošním roce nižší. Nižší! Halík! Mzdy rozhodně nestoupnou tolik, aby pokryly onen odliv peněz, pro který si sáhne až příliš viditelný státní pařát, takže logicky na útratu zbude méně. Můj švagr hlásí, že nejenže se přestaly prodávat pracovní rukavice, ale přestalo se prodávat ztracené bednění, což je první stavební tentononc, co potřebujete, když začínáte stavět barák i továrnu. Neprodává se bednění, nebudou se prodávat ani cihly...

Nebude se stavět, zedníci nebudou mít prémie... A budou rádi, když budou mít alespoň práci. Budou nabádat své manželky, aby šetřily... Manželky jim budou nadávat, že by šetřily rády, ale není na čem, a naopak je zapotřebí ještě zaplatit školku... Po dlouhé hádce se shodnou, že budou šetřit především na jídle. Méně lahůdek, méně předpřipravených řízků v polystyrenové vaničce, raději koupit celé kuře, jeden den ho upéct a druhý den zbytky použít na rizoto...

Pak přijde vyúčtování za elektřinu, kde už bude ono navýšení regulované složky... A bude to v mnoha domácnostech na rozvod. A když ne na rozvod, tak na kategorický úsudek, že další dítě si už fakt nemohou dovolit... Víte, můžeme se stokrát dohadovat, jak těžký je dopad vládnutí Petra Fialy. Já bych prosím nekoukal na grafy tržeb, ale na porodnost. Ta už dva roky po sobě dramaticky klesá. Silně pochybuju, že díky konsolidačnímu balíčku se to zlepší.



Ale pozor, máme o tři procentní body nižší DPH na potraviny. Rozjasnila se tím nebesa? Ulevilo to občanům?



Volejte sláva a tři dny se radujte. Chleba bude o korunu levnější. Henten sýr, co stál padesát korun, bude najednou stát jen čtyřicet osm. To se pomějeme. Sice se ten sýr dostal do marketu za dvacet korun a oni si na něm přirazili sto padesát procent marže, ale jako správní lidumilové se sociálním cítěním teď ubrali tři procenta, o která jim ulevil Stanjura... Nedělám si iluze, že by se u nás našel politik, který by se postavil před kamery a řekl by, že jeho politický program spočívá v nastavení tak pravicově konkurenčního nebo levicově zákonného prostředí, aby markety prodávaly s tak malými maržemi, že bude mít Prouza opravdu důvod kňučet, jak se retail nevyplácí.

Nic se nezmění, dokud každý občan v této zemi nepochopí, jak moc je brán na hůl a že řešení spočívá v tom, že market koupí sýr za dvacet a prodá za pětadvacet. Nikoliv že market ten samý sýr koupí za osmnáct a prodá za čtyřicet osm.

Jinak, ceny potravin: pšenice a obilí obecně, to je ukazatel. Kam se hne?



Ceny pšenice na burze setrvale klesají. To víte, Rusko není izolované, Afriku bez problémů nakrmilo, a ještě jim hodně zůstalo, protože měli dvakrát po sobě rekordní úrodu obilovin. Navíc je na Ukrajině také hodně neprodaného obilí a leckdo se u nás těší, až sem přijde a nastane volný neomezovaný obchod s Ukrajinou. Například Petr Mach... Ceny pšenice na burze setrvale klesají. To víte, Rusko není izolované, Afriku bez problémů nakrmilo, a ještě jim hodně zůstalo, protože měli dvakrát po sobě rekordní úrodu obilovin. Navíc je na Ukrajině také hodně neprodaného obilí a leckdo se u nás těší, až sem přijde a nastane volný neomezovaný obchod s Ukrajinou. Například Petr Mach...



Jediné štěstí je, že ceny klesají pomaleji, než to vypadalo v létě. Přece jenom zemědělské blokády na hraničních přechodech s Ukrajinou zachraňují i naše producenty. Většina zemědělců už má zboží prodané. Ceny nic moc, ale protože jsme letos měli také hojnou úrodu, tak se to ještě snese. Ale pokud by měly trvat současné ceny a současné náklady, tak to v průměrném roce fakt nevyjde. Notabene, když naše Ministerstvo zemědělství, řízené lid(l)ovci otecky seškrtalo dotace zemědělcům, co mají víc než sto padesát hektarů. Čili skoro všem.



Je takový hezký ukazatel, myslím, že se mu říká „spotřebitelská důvěra“. Takové očekávání, jestli bude zle a radši nemám utrácet, nebo už je líp a klidně můžu utrácet. Na jakém bodu toto očekávání vidíte kolem sebe, pokud jde o „lid obecný“?



Jednoznačně vidím, že mejdan skončil. Jsou to drobnosti, ale třeba ještě v létě se u nás v masně daly před zavíračkou koupit hovězí odřezky za velmi lidovou cenu. Teď už nejsou. Respektive je jich málo. Prodává se méně hovězího, takže je méně odřezků a někdo je koupí dřív, než se tam pro ně dostanu. Také kupuju dlouhá léta krmné brambory pro prasata. Letos je jich málo. Ne že by se neurodily, ale lidé méně kupují konzumní brambory, takže se méně třídí. Pořád stojí dvě koruny za kilo, ale prostě jich je méně.

Erich Maria Remarque ve svých meziválečných románech často píše, že hospodářská krize se projevovala nedostatkem práce, ale barů a heren přibývalo. Možná to platí jen v Německu, protože u nás postupně končí i hospody. Poznáte to i na pivu... Výtoč je nižší, všichni jen cumlají, a tak to zůstává příliš dlouho v trubkách.

Václav Klaus řekl správně, že naše ekonomika je taková guliverovská. Velkého Gulivera připoutali k zemi stovkami tenkých vláken. Každé by Guliver bez problémů přetrhl, ale všechny dohromady ho prostě přemáhají. Není žádné vlákno, které by bylo hlavní, není žádný recept, které vlákno by bylo rozumné přetnout jako první.

Lid obecný je prostě tísněn a bude reagovat tak, jak se v tísni reaguje. To máme v sobě už od pravěku.



Pak tady máme firmy. Vy pracujete jako investiční technik ve firmě spadající pod korporaci, takže o tom leccos slyšíte. „Odvážou“ se letos firmy k investicím a najímání zaměstnanců, třeba pod vlivem optimistického projevu Fialy? Ten tvrdil, že líp prostě bude.

Firmy se letos neodvážou. Snad jedině zbrojaři... Zbrojení teď nese. Ačkoliv i tam bych čekal, že to nebude tak jednoduché. Stačí, aby krachující Ukrajina jednou nezaplatila, a bude po konjunktuře.

My v zemědělství to až tak nepoznáme. Snad jen na tom, že lidi budou chtít zvýšit mzdy a nebude kde brát. Ale hektarů je pořád víceméně stejně a výnosy budou také jako obvykle. Zemědělství se ovšem na našem HDP podílí jen malým procentem.

Zeptejte se v Německu, jestli oni budou optimisticky investovat. To se u nás projeví okamžitě. Jsme jejich subdodavatelé. Ještě by se dalo zeptat v Číně a v Rusku... Ale tyto země jsou pro nás fuuuj, a tak z jejich investic profituje hlavně Orbán, který se určitě modlí ke svatému Ištvánovi, aby mu takové debily v okolních státech ještě dlouho zachovati ráčil.



Pokud jde o projevy, jak vás potěšil prezident Pavel? Co se vám v jeho projevu líbilo, co nelíbilo a co vám tam chybělo?



Petr Pavel přečetl projev, který sám nenapsal a kterému nejspíš ani moc nerozuměl. Zasadil se za NATO a euro, varoval před populisty, kteří sice nabízejí líbivá řešení, ale pak problémy spíš zhoršují. Myslím, že Fiala musel u této pasáže škytat. Na nikoho se to nehodilo lépe. Byla to právě pětikolka, která nabízela líbivé řešení od Babišovy drahoty. Byla to pětikolka, která líbivě slíbila vyrovnaný rozpočet, lepší zahraniční politiku, větší prosperitu a bezpečí...

A všechny problémy zhoršila do extrémů, které si nikdo nedokázal představit.

Ale ještě zajímavější na prezidentově projevu bylo, že v něm zcela chyběla jakákoliv zmínka o Ukrajině. Já vím, že je to jen spekulace, ale projev mu nejspíš napsal protokolář Kolář, který nepotřebuje bezpečnostní prověrku. Ten je s Američany jedna ruka i jedno rektum. Že by věděl něco, co my ještě nevíme?

Ta Ukrajina… Prezident Zelenskyj se trochu rozjel v rozhovoru s listem Economist a pravil, že Putin je zvíře, které nás sežere s celou EU, NATO, svobodou a demokracií. Čímž nám spílal, že Ukrajině dáváme málo a doplatíme na to. Byl to nějaký zkrat podle vás?



I dál má Zelenskyj pravdu. Všichni na to doplatíme. Akorát bohužel na to doplatíme, ať Ukrajinu podporovat budeme, nebo nebudeme. Už teď stála tato válka víc peněz i víc krizí, než si můžeme dovolit. Jestli to takhle bude dál, tak budeme rádi, kdyby nás Rusko chtělo sežrat. Ale proč by to Putin dělal? Co tady máme, on to nemá a mocinky to chce? Stavíme jaderné elektrárny levněji než Rosatom? Exportujeme levnější ropu než Sibněft? Vyrábíme levnější munici než Uralmašzavod? Vyrábíme lepší drony, než jsou lancety? Produkujeme laciné stíhačky, které strčí ruské suchoje do kapsy? Jsou Hradčany lepší než Kreml? Že by to Putin celé dělal jen proto, aby se mohl napít z karlovarského vřídla, to se mi poněkud nezdá.

I dál má Zelenskyj pravdu. Všichni na to doplatíme. Akorát bohužel na to doplatíme, ať Ukrajinu podporovat budeme, nebo nebudeme. Už teď stála tato válka víc peněz i víc krizí, než si můžeme dovolit. Jestli to takhle bude dál, tak budeme rádi, kdyby nás Rusko chtělo sežrat. Ale proč by to Putin dělal? Co tady máme, on to nemá a mocinky to chce? Stavíme jaderné elektrárny levněji než Rosatom? Exportujeme levnější ropu než Sibněft? Vyrábíme levnější munici než Uralmašzavod? Vyrábíme lepší drony, než jsou lancety? Produkujeme laciné stíhačky, které strčí ruské suchoje do kapsy? Jsou Hradčany lepší než Kreml? Že by to Putin celé dělal jen proto, aby se mohl napít z karlovarského vřídla, to se mi poněkud nezdá.

Rusové prostě chtějí mít zabezpečené hranice a NATO co nejdál od nich. Když hento NATO bude navíc ještě oslabené, tím lépe.

A co se týče demokracie... Ta skončí jako první tam na Ukrajině. Rychleji, než bys řekl Stěpan Bandera.



Představte si, že „ministr zahraničí“ EU Josep Borell má strach, že ve volbách do Evropského parlamentu budou lidé „vyděšení okolními válkami“ (myslel asi Ukrajinu a Gazu) a zvolí „populistické strany“. Zajímavé?



Já mám naopak strach, že lidé budou vyděšení málo a nechají takové Borelly ještě dalších pět let sabotovat jakoukoliv šanci na záchranu. Mám strach, že „populistické strany“ selžou a nezvládnou ve volbách udělat dobrý výsledek. Mám strach, že třeba i zvítězí, ale stejně nezvládnou pohnout tím bruselským byrokratickým molochem. Mám strach, že to dopadne jako vždycky...

Každý máme to své. Vidlák i Borell. Rozdíl je jen v tom, že pokud selžou moje snahy, tak se mohu klidně vrátit k lopatě či pluhu, ale pokud selžou Borellovy snahy, tak se normální poctivou prací neuživí.