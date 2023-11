„Dole Arabové, vprostřed Ukrajinci, pak my.“ Za rohem Německo, tady řev a temné plány

Takový řev se jen tak neslyší. Poslední zastupitelstvo města Jáchymova bylo plné invektiv. Jádrem sporu byla výstavba více než 2000 apartmánových lůžek, kterou staré zastupitelstvo shodilo ze stolu, ale opozice, jež vyvolala hlasování o novém vedení města, ji chtělo vrátit zpět. A to se podařilo. A proč nechtít nové bydlení pro turisty? Polovina města u německých hranic se rozpadá, soudí místní. „To bude paráda. Dole Arabové, uprostřed Rusové s Ukrajinci, Vietnamci a nahoře Germáni. A mezi tím my. Hmm…“ padlo třeba.

Hlas lidu



Při volbě nového starosty Kauckého znělo sálem „fuuuj!“ Na výzvy místostarostky, aby se lidé ztišili, naopak křičeli: „Ty nám nemáš co rozkazovat! Tobě zaplatil Klínovec, ty strašidlo jedno,“ křičel muž s čepicí. „Nejste nic jiného než prasata,“ znělo sálem při výměně opozice za vedení a naopak. Nikdo neočekával, že dnes už minulé vedení bude tak potupně odvoláno – a jazýčkem na vahách byla právě opoziční místostarostka Lada Baranek. „Větší prasata tu ještě nikdy nebyla,“ vykřikovala žena ve středních letech. „To si děláte srandu, vy dobytci, prasata!“ „Zloději zlodějský! Že se nestydíte!“ Za nyní již minulým starostou Michalem Balášem, zdá se, stála většina přítomných občanů, to ale nepomohlo.

Ti „dole“ nevědí, co se děje „nahoře“



Občané mají jasno – další lůžka, ať již apartmánová, rezidentní či jakákoliv jiná, tu už nechtějí. „Podívejte se, jak to tady vypadá. Dole je svět sám pro sebe, a když lidi vyjdou nahoru, tak aby se i přes to, co už se udělalo, zblili,“ upozorňuje jeden z občanů. Připomíná lázeňskou spodní část města, která je jaksepatří „vypíglovaná“, luxusní, a horní část města, která je i kvůli radonu v podzemí stále ve velmi neutěšeném stavu. I když situace se postupně zlepšuje, ještě před třiceti lety to bylo ve stavu, jako kdyby zde měla projít nedávno válka. Lázeňská část, která je světoznámá svými radonovými lázněmi, je v majetku investičního fondu ze Spojených arabských emirátů.

„Nikdo nechce opravovat, jen stavět na nových pozemcích,“ rozčiluje se paní, co právě venčí malého pejska. „Tady je tolik baráků, které potřebují zásadní rekonstrukci, v sezóně je tu spousta lidí, a ještě tu budou další stovky apartmánů,“ konstatuje naštvaně. „A víme, odkud fouká,“ dodává velevýznamně a píchá rukou ve směru, kde je velkoplošná reklama na Klínovec.

Převrat



„Je to normální převrat,“ hodnotí situaci pan Josef. „Už jsme mysleli, že bude klid, ale ono se to vrátilo zas zpět. Budeme tady mít další lidi, ale ne ty, co se chtějí léčit, ale nabubřelé lyžaře, teenagerovské snowboardisty, kterým je město… víte kde…,“ píchá si prstem do prodloužených zad pán, který zbrunátněl jen z toho, jak mu situace vadí.

„Ať jsou rádi, že jsme je nechali projít a nelynčovali je. Nebo že tam vrazíme a vyházíme ne je, ale ty jejich papíry na ulici a rozfouká se to až do Vykmanova (věznice u Ostrova u Karlových Varů – pozn. red.). Byla tady snaha o referendum, to také neprošlo – právě proto, že minulá opozice, dnes vedení města, byla proti. A teď tihle padnou před developerem na zadek,“ rozčiluje se už nyní celý červený.





Smutná vize



Jak jsme zjišťovali, s apartmány to není žádná legrace. Jedním ze smutných příkladů, co se po jejich realizaci může stát, je Železná Ruda, kde developer přesvědčil město o výhodnosti projektu, jak se zvýší turistický ruch a tržby místním. Opak je však pravdou. Lidé buď nevyjdou z pokojů, nebo jedou rovnou do Německa. Místo aby posílili místní provozovatele stravování a prodejce, tak si jídlo vesměs ukuchtí doma.



Může se stát i toto? Podle informací z druhé strany hranic v Sasku je zastavena jakákoliv výstavba větších rekreačních objektů, protože je tam řada nevyužívaných budov. Nezapomeňme, že tato část Krušných hor je jako hornická krajina zapsána na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

„Sasíci už na to čekají,“ pouštěl hrůzu další muž, který prý na zastupitelstvu nechyběl. „To bude paráda. Dole Arabové, uprostřed Rusové s Ukrajinci, Vietnamci a nahoře Germáni. A mezi tím my. Hmm… tak to bude světové unikum. Nakonec ty desítky starých domů spadnou a na nich postaví nějaký hrůzy, a bude po Jáchymovu,“ prorokuje. „Vybydlené historické centrum, opravené muzeum coby mincovna, radnice, školka a pár lepších stavení prostě nestačí. To by měli páni radní hledat. Stejně tak jako ti z krajského úřadu.“



Neopomeňme ještě fakt, že zdejší okolí je nechvalně známo z komunistických táborů a osudy „muklů“ je třeba neustále připomínat. Podle názoru řady dotázaných lidí tomu tak úplně není.

Komu to prospěje?



Nový starosta: Bude se jednat



Nový starosta Jiří Kaucký (Volba pro Jáchymov) nám k problému uvedl: „Zatím je všechno čerstvé, takže se k tomu nebudu zatím vyjadřovat. Před pár lety zde investorský areál Klínovec začal investovat do sjezdovek a vlastně tady u nás udělali ten kopec a přišli s tím, že by tam chtěli nějaké ubytování, a tím vzniklo, že se začalo jednat, vznikly smlouvy o smlouvách budoucích, byla představena studie, která vypadala poněkud jinak než ta nová, kterou jsem viděl letos poprvé. Jednání měl vést bývalý starosta. Já jsem se ještě s investorem nespojil, to plánuji v brzké době. Rád bych znovu navázal kontakt, aby nám přišli představit, jak to má přesně být. Záměr je, že k vlekům chce investor mít nějaké ubytování. Pro mne to je rozvoj. Proto jsem s tím tehdy byl pro, kdy jsme ty smlouvy schválili a podepsali jako město. Bohužel situace je taková, že se teď budou lidé točit na slovíčkách.“

Co říká zákon a co ukazuje praxe



Město je rozděleno. Nejen ekonomicky a vizuálně, ale i názorově. Pro zklidnění situace se zatím mnoho neudělalo. Ale je to čerstvá záležitost. V době, kdy píšeme tuto reportáž, není na internetových stránkách v rubrice povinné údaje ještě uvedena kompletní změna vedení. Chybí třeba druhý místostarosta, což je nová funkce, kterou schválilo zastupitelstvo. Ze zákona je nutné pořídit zápis z jednání, kde je i usnesení, které platí od okamžiku schválení, do deseti dnů. Termín změny webu ale není určen, a tak záleží na vedení města, kdy jej kompletně aktualizuje. Tady se hned může ukázat, kdo je třeba liknavější a kdo pozici bere od první chvíle velmi vážně.





Boj teprve začne



Reakci občanů lze jen těžko predikovat. Naštvanost ve městě je obrovská. Uchlácholí je investor? Nabídne něco s velkým „N“? Nebo to nechá na novém vedení města, které se k projektu staví mnohem vstřícněji než to minulé.



Pokud bude údajné představení projektu veřejné, měli by zástupci investora a developerů mít ochranku. A jakékoliv plány, které se v papírové podobě představí, budou občany doslova a do písmene rozcupovány. O promítací technice raději nemluvit. Obávám se, že ji rozlícený dav může rozdupat.

