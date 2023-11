„Kurňa, co si to dovolil říct?“ Řeč ve Sněmovně. Hlas venkova, co se nevysílal

reklama

Vláda pracuje na zničení českého zemědělství a venkova. Touto větou lze zjednodušeně shrnout nedávné shromáždění v Poslanecké sněmovně o aktuální situaci v českém zemědělství a potravinářství, na kterém promluvili jak představitelé státu a dotčeného resortu či politici, tak samotní zástupci zemědělců a drobných hospodářů z českých vesnic.

Pokud jde o posledně jmenované, ti v žádném případě nechválili aktuální politickou reprezentaci. Naopak. Pro mnohé může působit až překvapivě, že drobní zemědělci nemohou přijít vládě Petra Fialy na jméno, přestože se vládní kabinet od svého nástupu k moci zaklíná tím, že brání právě jejich zájmy.

Ústřední řečí na semináři bylo vystoupení šéfa zemědělského družstva z Královéhradeckého kraje, Jaroslava Láda ze ZD Ostaš, který na parlamentní půdě na základě konkrétních příkladů z každodenní praxe přednesl totální obžalobu současné vlády.

„České zemědělství, venkov a zpracovatelský průmysl je základem naší země. Antonín Švehla říkal, že půda je státnost. Naši politici by na to měli myslet, ale protože na to nemyslí, přihlásil jsem se do diskuse se záměrem říct, jak situaci vidí sami zemědělci, kteří se na svůj obor připravili vzděláním a desítkami let praxe. Stát z nás přitom dnes dělá vládní administrativu. Kde berou tu drzost dělat zemědělskou politiku z Prahy na náš úkor? My hospodaříme a živíme českou společnost a oni nám stále něco nakazují,“ začal svou řeč na výše jmenovaném semináři zemědělec Jaroslav Lád.

Podle jeho slov existují tři základní důvody, proč jsme se do tak tristní situace dostali. „Vládne nám politická ideologie, žádní odborníci. Aby se do toho experti nepletli, za náměstky jsou vybráni političtí ideologové, kteří se nedostali do Sněmovny. Mají hypotéky, tak dostali posty náměstků, aby náhodou nemuseli pracovat. Tak to je,“ dořekl a sklidil potlesk celého sálu.

„Je tady ideologie toho, že si někdo něco vymyslí a má za to, že my se podvolíme. Bývalý ministr nám na setkání řekl, že oni mají moc, peníze, a proto budou rozhodovat a my se máme přizpůsobit. To je demokracie? Toho jsme se dočkali 34 let po revoluci? Ministr má sloužit všem. Víte, co je horší? Bývalý ministr nám na setkání řekl, že prý musí rozbít postsocialistické podniky současného typu a přerozdělit český venkov pro ty správné zemědělce. Kurňa, kdo to je, že si tohle dovolí říct? My, kteří na venkově po generace žijeme a hospodaříme, dali jsme tomu vzdělání, celý svůj život, vychovali zde děti, vnoučata a chceme hospodařit za rovných podmínek dál, do toho podle něho nemáme mluvit? Tohle řekl bývalý ministr zemědělství, který měl bránit vesnici a české lidi. Také za to zaplatil, jeho strana má dvě a půl procenta, protože se k nám choval takto. O starostech ve smyslu STAN ani nemluvím, z nich se jich hodně bouří, protože vidí, že pražští starostové nejsou starostové vesnic,“ popsal.

Druhý důvod se týká byrokracie. „Proč máme tolik byrokracie a administrativy? Proč jí je tolik? Já vím, Brusel žádá a my asi máme jen ohnout hřbety, administrovat, vyplňovat, malovat a na hospodaření, natož na nějaký odboj, nebude čas. Bohužel se k tomu přidali i různí profesoři, ale co by oni dělali, kdyby neměli své granty? Všechna tahle administrativa nás, výkonné zemědělce, vysává a ničí. V rozpočtové kapitole pro zemědělství není málo peněz, je tam 58 miliard, ale 33 procent z toho spotřebovávají kontroloři, administrátoři a byrokraté. Dejte ty peníze venkovu! My jsme zemědělští odborníci, my víme, co dělat, víme jak pracovat s venkovským prostředím a našimi starosty. Vy to v Praze nevíte. Ti z vás, co nám neustále radí z různých tribun a přednášek, ať si to jdou zkusit na venkov! Jsem zvědav, jestli budou umět hospodařit za podmínek, které nám tato vládní garnitura dává,“ pokračoval ve své obžalobě vládní politiky Jaroslav Lád.

„Třetí důvod je ještě horší. Je tu policejní stát. Nejde pouze o policii, která má pomáhat a chránit. Jde také o úředníky, kteří přijdou, kontrolují a sankcionují. Jsme snad jediná země, kde si administrativa tolik dovolí vůči svým výkonným zemědělcům. Uvalují na nás z roku na rok další a další nesmyslné požadavky a ihned nás za to mohou trestat. Jak se to máme my všichni tak rychle naučit, když nám přes všechnu byrokracii nezbývá čas na normální práci? Toto jsou tři největší problémy, které dnešní vláda uvalila na český venkov. S tím se nemůžeme ztotožnit. Kdyby šlo o pár věcí, neříkal bych to, ale my už toho máme dost. Budeme se bránit. Chci už konečně vědět, na co v demokracii máme nárok. Ne to, co nám úředník a politik navalí na bedra. Proto nás asi 850 českých zemědělských podniků uspořádalo petiční akci, aby se s námi politici museli bavit. Protože když tady napíšete prezidentovi, ministrovi a jejich úředníkům, obvykle nikdo neodpoví. Dočkat se odpovědi můžete pouze v případě, když se zeptáte podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a v takovém případě místo odpovědi dostanete tzv. UHO, tedy takzvaně univerzální hnědou omáčku, nepoživatelnou ve smyslu, že to dělají dobře podle politického programu. Co je mi do politického programu? My chceme hospodařit,“ rozčílil se autor petiční akce na obranu českého zemědělství.

Prozradil, že mezi zemědělci posbírali 12 tisíc podpisů na petici. „Díky tomu se s námi politici budou muset bavit. Protože když je vyzýváme, tak nás ignorují. Proto bude 5. prosince ve Sněmovně petiční výbor za účasti politiků, médií a našich podporovatelů a narovinu tam řekneme, že takhle to dál nejde! Lidé to musejí slyšet, musí se to dostat k těm více než 90 procentům nezemědělců v české populaci. Ano, my pocházíme od kupky hnoje, ale svou celoživotní poctivou prací a výkonností jsme docílili toho, že těch skoro 97 procent obyvatel živíme. Nemůžu se smířit s tím, že nám někdo bude přikazovat, jestli smí ráno kohout kokrhat, jestli můžeme orat nebo hnojit. Národ živíme my, produkční zemědělci a ne administrativa z Prahy svými příkazy. Když s námi vláda nechce jednat, my musíme vyčerpat všechny možnosti, že jsme se chtěli demokratickým způsobem domoci svých práv. Jelikož s námi nejednají a když demonstrujeme před Úřadem vlády, nikdo nevyjde ven a zadním vchodem utečou do jiné jednací místnosti, tak prostě už takhle ne. Zkusili jsme všechno. Žádosti o jednání, demonstrace, nátlakové akce a nic,“ vysvětlil dále Jaroslav Lád.

„Když nic nezabralo, tak na vládu podáváme ústavní žalobu. Samozřejmě ji nemůžeme podat sami, ale existují ještě slušní politici napříč celým spektrem, kteří nám tuto ústavní žalobu podepíšou. Jedná se o to nejdůležitější, co v naší zemi existuje. Osobní vlastnictví a jeho ochrana. Tady jde o nejdrobnější zemědělce sdružené do právnických osob typu družstvo nebo jiné právnické osoby. Budeme se ptát, jestli i my máme základní práva a povinnosti, anebo zda si ti čarodějové z Prahy mohou s naším majetkem dělat, co se jim zlíbí. My tvrdíme, že nemohou, protože ústava hovoří jasně. Jsme nejdrobnější vlastníci, kteří přišli o své statky a vytvořili si podle českého práva družstva, ze kterých každý den my drobní vlastníci vyjíždíme za svojí prací. A to je trestné? Vláda nás za to trestá! Kde berou tu drzost? My jsme ti nejmenší zemědělci!“ zdůraznil.

Lád dodal, že drobní zemědělci už nebudou mlčet. „Tak to ne, my jdeme na Ústavní soud, který rozhodne. Jdeme si pro rozsudek! Prohrát nemůžeme. Buď bude rozsudek takový, že vláda s pomocí byrokracie rozhoduje nezákonně, nebo se dozvíme, že jde o pozitivní diskriminaci a je možné, aby si kdejaký politik nebo ideolog dělal se soukromým vlastnictvím, co chce. Potom to bude velmi nebezpečná zpráva pro všechny vlastníky v České republice, nejenom pro zemědělce. Jakmile Ústavní soud řekne, že si politici mohou v naší zemi se soukromým vlastnictvím dělat, co chtějí, tak se bojte i vy, kteří máte jakýkoli majetek! Odmítám, aby mi někdo z Prahy říkal, jak mám hospodařit. Ať nám to teda jdou ukázat!“ uzavřel v projevu zemědělec Jaroslav Lád a zmínil rodinnou historii, kdy se jeho děda odmítal podvolit komunistické kolektivizaci a skončil za to v dolech.

