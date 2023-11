100 let stará kamna, uhlí plný sklep. Brikety. Fiala bude „nadšen“

VIDLÁKŮV TÝDEN Jednotky procent. Tak odhadoval premiér Petr Fiala nárůst cen elektřiny. Mezitím experti spočítali, že pro statisíce rodin to bude řádově více. Úpějí i občané, kteří si pořídili tepelná čerpadla. Ne tak moravský zemědělec a bloger Vidlák, který, jak řekl ParlamentnímListům.cz, má uhlí plný sklep, kotel a pro případ toho nejhoršího i 100 let stará americká kamna v obýváku. A není sám. „Znovu začínám vídat hromádky briket před baráčky a zimní večerní vzduch připomíná nádraží parní železnice,“ popsal své pozorování z moravského venkova.

Tak už se ví, jak je to s tou elektřinou a „několika procenty“ zdražení od Fialy. ERÚ zvýší regulovanou složku elektřiny a žádné zdražení se nebude týkat statisíců odběratelů. Naopak zvýšení, protože mají fixaci z roku 2021. O čem to pro vás svědčí? Mimochodem, hezké srovnání té „fixované“ ceny z doby před pár lety?



Svědčí to o velice prosíravé hospodářské politice naší vlády, která dělá, co je třeba a není důvod pochybovat o její inteligenci, schopnostech a dobrých úmyslech. Co jiného na to říct? Stanjura jaksi nebude mít svoji daň z nadměrného zisku, protože firmy o ní věděly a hospodařily na „kladnou nulu“, Pekarová nebude mít svoji továrnu na čipy i kdyby se na Tchaj-wan odstěhovala, Volkswagen u nás nepostaví Gigafactory na baterie, protože elektroauta jaksi nejdou na odbyt, Saúdové zrušili návštěvu ministra Hýkely, protože se balil do izraelské vlajky, místo premiéra máme Nutelliéra, kterého nechtějí přijmout ani v Nigérii...

Genialita této vlády začíná připomínat genialitu říšského Vůdce. Sověti obkličují Berlín, ale už brzy se to obrátí k dobrému.

Začínají se ozývat lidé, kteří mají tepelné čerpadlo a mysleli si, že díky němu ušetří. Takže vyplajzli peníze za čerpadlo, byť dotované, a teď zírají na účty. Jak hodnotit tu „operaci čerpadlo“, díky kterému občané vyhodili starý dobrý kotel?

Jo, to tak je, když se snoubí blbost s debilitou a neschopností si spočítat příkon a převést to na peníze... Jo, v moderním zatepleném baráku to třeba smysl dává, ale pokud někdo topil starým dobrým Viadrusem a přešel z něj na tepelné čerpadlo, tak musel splakat nad výdělkem, i když mu stát pomohl nějakou dotací. On už vám málokdo řekne, že účinnost tepelného čerpadla dramaticky klesá s teplotou vzduchu. Pokud máte venku deset nad nulou, tak je čerpadlo celkem super, ale pokud máte deset pod nulou, tak prostě jen topíte elektřinou. A to byl vždycky nejdražší způsob vytápění. I před Fialovou vládou.

Daniel Sterzik alias Vidlák

Mimochodem, jak topíte vy a vaši přátelé a sousedé? Taková sonda na moravský venkov je zásadní. My tady v Praze máme ústřední topení, ale co vy? Čtenáři nám dnes píší, že přecházejí na staré dobré dřevo.

Já mám ten starý dobrý Viadrus. Koupil jsem si třetí emisní třídu, kterou zatím nezakazují. Mám plný sklep černého uhlí a doma topím na normální lidskou teplotu. Doma mám ústřední topení, kotlem mohu ohřívat i vodu v bojleru a pro jistotu mám v obýváku sto let stará americká kamna. Kdyby bylo nejhůř… Také bych topil dřevem, ale tady na jižní Moravě je celkem drahé a nemám dost prostoru na jeho skladování a sušení. Moji sousedé udělali víceméně to samé.

Fotogalerie: - Společně k cenám energií

V sedmdesátých letech se lidi chlubili v hospodě, že z kamen přešli na ústřední topení s uhelným kotlem, v devadesátkách se chlubili, že to mají bez práce, protože instalovali plynový kotel a stačí jim jen stisknout tlačítko... a dnes se zase chlubí, že nainstalovali kamna... Uroboros se zakousl do svého ocasu. Znovu začínám vídat hromádky briket před baráčky a zimní večerní vzduch připomíná nádraží parní železnice.

Čili to máme chápat tak, že cena uhlí, dřeva, briket apod. zase poroste?

Tak určitě... To by nešlo, aby lidi topili levnými palivy, když přece mají topit ekologicky. Plynem, který nemáme, či elektrikou, která je drahá. A tak to vyřešíme jednoduše, zdražíme všechno... Je na tom něco nejasného?

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS káral ERÚ, že zvedla regulovanou složku, která se zvedá kvůli obnovitelným zdrojům, bez konzultace s vládou. Také ukázal na supermarkety jako viníky vysokých cen potravin. Kuba je starý praktik, exministr průmyslu. Co se vám honí hlavou, když to čtete?

Že bychom měli nového předsedu ODS? Nebo rovnou nového premiéra „úřednické vlády“ s podporou Babiše a bez podpory těch třech libtardích stran, které jsou přisáté jako klíště, aby je modroptáci udrželi ještě chvíli nad vodou? Že by Kuba sehnal vnitrostranickou podporu pro vnitrostranický puč? Ale to by bylo až příliš krásné.

Každopádně Kuba řekl to, co my tady meldujeme už dlouho. Za ceny potravin mohou hytlermarkety, za ceny elektřiny může neschopná vláda, a ještě bych přidal, že lidi od premiéra očekávají řešení, a ne konstatování nevábné skutečnosti. To taky řekl Kuba.

Slovenský spisovatel Jozef Banáš řekl, že se schyluje k „velkému průseru“. K něčemu očistnému. Protože těch lží, zejména v médiích, už je moc. Mrazí vás z těchto slov?



Víte, že už ani ne? Čím déle trvá tato vláda národní katastrofy, tím víc se ve mně probouzejí vysloveně anarchistické geny, které mi říkají, že staré musí shořet, aby se mohlo narodit něco nového. Kolikrát v dějinách se toto říkalo, že? Bohužel, většinou, když hoří starý svět, tak hoří docela hodně a drsně a když starým světem zatřesete, zavalí to vždycky ty nejchudší.

Přemýšlím, jestli se tady v Evropě ještě může najít nějaký F. D. Roosevelt s nějakým lepším dýlem než grýndýlem, aby náš svět ještě zachránil. V opačném případě budeme brzy křičet: Hannibal ante portas... Já to s těmi citáty dneska vysloveně přeháním.

Fotogalerie: - Šichtařová je Svobodná



Zemřel Karel Schwarzenberg. Chce se vám k tomu něco říct?



Raději snad ani ne...



Stejně lakonickou otázku, jakousi úvahu na volné téma, si dovolím nakonec. Vy a letošní rozjímání k 17. listopadu?

Víte, že se mi stále častěji vybavuje varování Miroslava Štěpána, že budeme otroky ve vlastní zemi? Máme k tomu docela slušně našlápnuto. Rakušan podepsal, že nerozhodujeme o tom, kdo k nám přijde. Skopeček řekl, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom poškodili Německo. Prezident volá po zrušení našeho práva veta v EU.

Nejvíc mě děsí, že jsme kvůli tomu ani nemuseli prohrát válku. Všechno se stalo za potlesku s prostředky právního státu. Jen to hospodářství začíná vypadat, jako by ho fakt někdo vybombardoval.

