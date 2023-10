Armagedon. Co Poláci i Češi včera předvedli u benzínek, svět neviděl

Benzínový a naftový armagedon? V českém příhraničí bylo v několika posledních týdnech běžné vidět u čerpacích stanic kolony aut s českými poznávacími značkami a polská média hovořila o tom, že Češi u nich levné palivo „lijí, co jim síly stačí“ a kam jen to jde. Po polských nedělních parlamentních volbách však již během pondělí začala být situace v Polsku odlišná. Do kanystrů již „lili, co jim síly stačily“ levné palivo i samotní Poláci, kteří se obávají, že jim výsledky nedělních voleb přinesou konec extrémně levného tankování. Zatímco v Polsku nyní 50litrovou nádrž natankujete i u benzínek přímo na hranici za 1660 Kč, u Orlenu o 3 kilometry vedle v Česku si za totožné palivo připlatíte 285 korun. A motoristé předvedli, že jim na ceně záleží.

reklama

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15612 lidí



Úspora oproti Česku při natankování 50litrové nádrže byla až kolem 400 korun a není tak divu, že levné palivo v Polsku v posledních týdnech přilákalo obří množství českých motoristů, o nichž již posléze informovala mnohá polská média, přičemž server money.pl o situaci v českém příhraničí informoval jakožto o „obsazení“ polských benzínek Čechy. „Naše ceny jsou pro ně, jako kdyby to bylo zdarma. Možná trochu přeháním, ale benzín lijí nejen do nádrží, ale i do kanystrů. Lijí, co jim síly stačí, na maximum,“ vyjádřila se o české „palivové horečce“ jedna z pracovnic čerpací stanice Orlenu v Kudowě-Zdroji.



Když se posléze polští reportéři vypravili za hranici, aby poznali české ceny na vlastní kůži – a v druhé půlce září nechali u českého Orlenu (někdejší Benzině) o přibližně 72 korun víc za každých 10 litrů benzínu, jak u toho polského – povšimli si, že jsou u nás paliva skutečně drahá. „Zatímco u našich sousedů ceny rostou, u nás jednoznačně klesají,“ divili se tehdy Poláci.

Fotogalerie: - Ceny na česko-polských hranicích

Palivo bylo v uplynulých týdnech v Polsku natolik levné, až to vyvolávalo podezření a výhrady kvůli cenové politice u pohonných hmot zaznívaly i k polské vládě premiéra Mateusze Morawieckého z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), jež sice nedělní parlamentní volby vyhrála, avšak je nepravděpodobné, že by dokázala složit povolební koalici v situaci, kdy na nadpoloviční většinu potřebnou pro sestavení vlády dosáhne Občanská koalice expremiéra Donalda Tuska společně s Třetí cestou a Novou levicí.



Polský opoziční list Gazeta Wyborcza v posledních týdnech psal o tom, že kvůli nízkým cenám na čerpacích stanicích společnosti Orlen mají často docházet pohonné hmoty a zaznívalo i tvrzení, že cena paliv hned po odvolení posledních voličů raketově vzroste a šlo pouze o předvolební dohodu polské vlády a Daniela Obajtka, šéfa ropné skupiny PKN Orlen, v níž 27,52 procenta akcií drží polský stát. Obajtek to odmítl a pro polskou TVP nízkou cenu benzínu a nafty vysvětlovat fúzemi a slučováním společností v rámci Orlenu, což dle něj vedlo ke stabilizaci cen. Stejně tak dementoval i prudké zvyšování cen paliv po volbách, k čemuž minimálně v pondělí skutečně nedošlo, a ceny se nikterak nelišily od těch před volbami.



ParlamentníListy.cz během pondělka mapovaly povolební náladu v polském Dolnoslezském vojvodství a jak na místě zjistily, palivo se stalo nejen jedním z ústředních témat před volbami, ale také po nich.

Fotogalerie: - Zakupy w Polsce

V pondělí bylo v ulicích měst kladského okresu spíše vymeteno a i v podvečer se lidé kvůli nevlídnému počasí venku příliš nezdržovali a nebýt tak všudypřítomných volebních billboardů, z nichž shlíží tváře hlavních polských politických lídrů, téměř nic by proběhlé volby v sousední zemi nepřipomínalo.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32211 lidí



Přestože tak v pondělí odpoledne kvůli stále probíhajícímu sčítání hlasů bylo na úvahy o povolebním uspořádání ještě brzo, první ohlasy probíhajícího sčítání již začínaly rezonovat – a to právě na benzínových stanicích.



Nejenže bylo i během večera na benzínkách v Polsku dosti „narváno“, mnozí motoristé se nezdráhali ani narychlo tankovat a slovy čerpadlářky z Kudowa-Zdroje „lili, co jim síly stačili“.

FOTO: Čerpací stanice Orlen ve městě Duszniki-Zdrój

Obavy v Polsku totiž panují hned dvojího typu. První navazuje na očekávání, že se cena pohonných hmot zvedne, jelikož je již po volbách a současná vláda už nebude mít zájem o to, aby levné ceny paliv pokračovaly i nadále a druhá část obav zase plyne z pravděpodobného návratu expředsedy Evropské rady Donalda Tuska do polského premiérského křesla, jelikož se proti nízké cenové politice současná polská opozice vyjadřuje již několik týdnů a je otázkou, jak by se možná koalice Občanské koalice s Novou levicí a středovou Třetí cestou stavěla kupříkladu k daňovému zatížení pohonných hmot.



Přijíždíme na benzínku Orlen v lázeňském městě Duszniki-Zdrój, kde již u každého stojanu vyčkávají motoristé, až na ně přijde řada. Z auta s polskou espézetkou o dva stojany vedle vystupují dva muži a přibíhají ke kufru, v němž mají připravenou hned trojici kanystrů – prvně natankují po hrdlo do nich a až poté naplní do secvaknutí tankovací pistole i samotnou nádrž. Během dneška šlo na polských benzínkách o častý pohled.

FOTO: Čerpací stanice Orlen u Kladska

Ceny na čerpacích stanicích Orlenu jsou podél silnice z českých hranic na Vratislav totožné i u Kladska a za 95oktanový benzín zaplatíte 5 zlotých a 99 grošů. A také nafta stojí 6 zlotých bez groše. V přepočtu na české koruny jde o přibližně 33,20 Kč.



Prémiový 98oktanový benzín u Orlenu stojí 6,59 zlotých, což činí v přepočtu 36,50 českých korun. Za cenu 98oktanového benzínu u nás nepořídíte ani ten 95oktanový, a není tak divu, že mnozí tankují právě ten.



Také prémiová nafta Verva Diesel se u Orlenu dá pořídit lacino, jelikož vyjde na 6,19 zlotých, což je v přepočtu 34,30 Kč a LPG se pak dá pořídit za 17,40 Kč





FOTO: Čerpací stanice Orlen ve městě Duszniki-Zdrój

Lidé žijící na Náchodsku či dojíždějící do Polska směrem na Kladsko, znalí místních poměrů, vědí, že přestože je na hlavním tahu E67 z Náchoda na Vratislav hned za hranicí množství benzínek, vyplatí se zajet si o tři kilometry dále, kde je přímo v centru vyhlášeného lázeňského městečka Kudowa-Zdrój menší čerpací stanice s pouhým jedním oboustranným stojanem – zatímco dříve tato menší benzínka pro potřeby přibližně desítky tisíc obyvatel dostačovala, v uplynulých letech se s tím, jak se rozevřela cenová propast mezi Českem a Polskem, stává z tohoto místa zvláště o víkendech místo, kde strávíte i dlouhé minuty v koloně, než natankujete. Právě tato benzínka byla v pondělí uzavřena a většina aut se tak vracela k Orlenu stojícímu přímo u české hranice.



Právě na benzínce u hranice s Českem se tvořily kolony motoristů po celý den, jelikož je cena stejná jako u dalších stanic Orlenu na hlavních tazích v polském vnitrozemí a není tedy nutné nikam zajíždět. Benzín a nafta zde vyjdou v přepočtu na 33,20 Kč za litr a 50litrovou nádrž tak máte plnou za 1660 korun.





FOTO: Čerpací stanice Orlen na česko-polské hranici

A jak tyto ceny obstojí s českými? 3 kilometry od polského Orlenu je v Náchodě někdejší Benzina, která již také nese jméno tohoto polského gigantu, a také názvy paliv jsou stejné. Ceny už nikoliv. 95oktanový benzín 37,90 Kč za litr a nafta pak dokonce 38,90 Kč za litr. Rozdíl v ceně nafty je tedy 5,70 Kč u každého litru a u benzínu 4,70 Kč.



V Polsku jsme natankovali 50litrovou nádrž za 1660 Kč, v Česku v případě benzínu za 1895 Kč a v případě tankování nafty za 1945 Kč. Rozdíl je tedy u benzínu 235 korun a u nafty 285. Za tři kilometry jízdy.





FOTO: Čerpací stanice Orlen (Benzina) v Náchodě

O několik desítek minut později projíždíme kolem Tank ONO – zatímco jinde v Česku by i navečer bylo u této benzínové pumpy rušno kvůli množství motoristů, kteří netouží po značkovém palivu, ale stačí jim, že mohou levně natankovat, tady je dnes oproti kolonám na polské hranici dosti mrtvo. Ani jindy výhodné Tank ONO totiž proti polských cenám neobstojí. 95oktanový benzín u něj stojí 36,90 a nafta 37,90. Připomeňme, že 36,50 Kč stál v Polsku prémiový 98oktanový benzín, což je cena, za kterou tedy nenatankujete ani u Tank ONO ten 95oktanový. U běžného paliva je pak rozdíl na litru benzínu 3,70 Kč a 4,70 Kč u litru nafty.

FOTO: Čerpací stanice Orlen (Benzina) v Jaroměři

Totožné ceny jako v Náchodě jsou také na Benzině v Jaroměři, a pokud se vydáte do Polska z Prahy, budete mít možnost natankovat také přímo na D11. Pokud tak však učiníte, budete po příjezdu do sousední země obzvláště litovat, že jste do nádrže natočili víc, než jen „na dojezd“.

Nafta u Orlenu na D11 vyjde na 41,90 za litr, 95oktanový benzín taktéž na 41,90, prémiová nafta Verva Diesel na 44,90 a prémiový benzín Verva 100 45,90 Kč. Na každém litru si tak oproti Polsku připlatíte 8,70 Kč u nafty a běžného benzínu, u prémiové nafty 10,60 Kč a u prémiového benzínu 9,40 Kč.





FOTO: Čerpací stanice Orlen na D11 ve směru z Prahy na Vratislav před Hradcem Králové

Psali jsme: Stále 32,90 Kč za litr. Poláci hlídají benzín, hlídají hranice. Kvůli Čechům? 2 másla. Ale platila 12. Šla natankovat a koukala. Češky v Polsku Fialo, cože? O 10 Kč dražší vepřové. Cukr, sýry. A pak to nejhorší Ceny nafty a benzínu v ohrožení. Zítra prý začne tanec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE