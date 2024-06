Fialův „úspěch": EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. Tvrdě

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 69% Ani ano, ani ne 22% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8872 lidí



V rámci systému obchodování s emisemi budou muset společnosti prodávající benzín, naftu a topná paliva nakupovat emisní povolenky, přičemž jejich počet se bude každoročně snižovat v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a to bude vytvářet tlak na postupné zvyšování cen paliv.



To, že budou náklady přeneseny na spotřebitele, kteří odmítají přestat topit plynem či jezdit autem na naftu či benzín, je pak dle podporovatelů změny v unii záměr. Spolupředsedkyně německé strany Zelených Ricarda Langová dle serveru Euractiv.com podotkla, že růst cen na čerpacích stanicích je právě efekt, ke kterému máme směřovat. „K tomu vlastně směřujeme, v současné situaci hrozí, že cena uhlíku v roce 2027 prudce vzroste,“ netajila se a dodala, že by lidé měli být připraveni na toto dění skrze zavedení přerozdělovacího mechanismu v podobě tzv. klimatického bonusu.

Zvýšení cen má motivovat výrobce a spotřebitele k upřednostňování nízkouhlíkových alternativ, což znamená, že méně majetní lidé budou prostřednictvím zvyšování cen tlačeni ke koupi elektromobilů namísto automobilů na benzín, nebo tepelných čerpadel namísto plynových kotlů.



V roce 2027 budou emisní povolenky za emise uhlíku pocházející ze spalování fosilních paliv v silniční dopravě a vytápění začínat s cenovým stropem ve výši 45 eur za tunu vypouštěného uhlíku – ten ovšem bude platit jen do roku 2030 a poté Evropané (pokud nedojde k nějaké povolební změně) musí počítat s dalším emisním utahováním šroubů, které se projeví v cenách paliv.



Zatím má jít o pozvolnější zdražování, které má přinést v nejbližších letech podle studie Postupimského institutu pro výzkum klimatu vyšší ceny na pumpách mezi 2 až 3 korunami na litr paliva, přičemž nepatrně vyšší zdražování dopadne na motoristy jezdící na naftu.

Zvýší se také ceny paliv využívaných pro vytápění a zdraží plyn, topný olej či uhlí. „Občané v EU musí s vyššími cenami CO2 počítat,“ vzkázal Evropanům německý zelený europoslanec Michael Bloss, který se účastnil závěrečných jednání o podobě povolenek.



Evropská unie pak vysvětluje, že je cílem „stimulovat nákladově efektivní snižování emisí v budovách, silniční dopravě a dalších odvětvích“. „Tento systém bude regulovat dodavatele paliv, nikoli spotřebitele, čímž se zvýší příjmy na opatření v oblasti klimatu a sociální oblasti,“ tvrdí pak s poukazem na to, že bude zřízen Sociální klimatický fond určený pro zranitelné skupiny v EU. Monitorování a vykazování emisí má pak dle unie začít již v příštím roce, aby systém mohl za necelé tři roky hladce odstartovat.

„Úspěch“ českého předsednictví

Že se české vládě podařilo postih majitelů aut se spalovacími motory dotáhnout do současné podoby, poukázal například ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický, dle nějž se právě během českého předsednictví v druhé polovině loňského roku podařilo dotáhnout většinu otevřených legislativních úkolů v balíčku Fit for 55. Pro Ekonomický deník zmínil, že se původně ani nečekalo, že se v klimatické části nakonec podaří natolik uspět a že seznam zvládnuté legislativy bude tak četný.



„Od EU ETS (Evropský systém pro obchodování s emisemi) přes CBAM, což je mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, až po pravidla pro emisní obchodování v námořní dopravě, v letectví či v silniční dopravě,” vyjmenoval serveru s tím, že rozšíření systému emisních povolenek má být dle jeho mínění kvůli zřízení sociálně klimatického fondu „sociálně přijatelné pro všechny skupiny obyvatel“. Že se během českého předsednictví podařila společně s Evropským parlamentem prosadit řada emisních opatření, ohodnotil coby „velký úspěch“.

„Každý může ovlivnit svůj účet volbou úspornějšího automobilu“

Plán na zavedení emisí před eurovolbami hájili rovněž například politici Pirátů či koalice Spolu. Končící europoslanec Mikuláš Peksa pro server Aktuálně.cz pronesl, že cílem je, aby lidé změnili své návyky v dopravě. „Tato legislativa se zavádí proto, že potřebujeme snížit emise, které škodí životnímu prostředí a vyvolávají problémy, na které se nyní skládáme všichni. Cílem emisních povolenek opravdu není, aby lidé za stejný nájezd platili víc peněz. Cílem je, aby měli k dispozici a víc využívali nízkoemisní dopravu,“ uvedl.

Zástupce koalice Spolu Luděk Niedermayer (TOP 09) pak tvrdil, že „není jisté, zda se náklady v plné výši přenesou na spotřebitele“. Lidé by dle něj měli z aut přesedlat do MHD či si koupit nové ekologické auto. „Především bychom se však měli soustředit na úspory. Více používat veřejnou dopravu, kterou může stát s přispěním peněz z EU zmodernizovat a zefektivnit. Každý také může ovlivnit svůj účet volbou úspornějšího automobilu,“ řekl pro Aktuálně.cz.

Jeho kolega z kandidátky Spolu Alexandr Vondra (ODS) přitom naopak varuje, že rozšiřování emisních povolenek bude mít nemalý vliv na životy evropských občanů, což je důvodem, proč legislativu nepodpořil, přestože se mu během jednání o její finální verzi mělo podařit dosáhnout mnoha ústupků. „Po volbách do europarlamentu se na to musíme znovu podívat. Není možné, aby lidé platili o 15 korun více za naftu a benzín,“ zdůraznil Vondra na začátku června pro CNN Prima News a jmenoval, jak by v budoucnu mohly v důsledku emisních povolenek vzrůst cenovky na čerpacích stanicích.