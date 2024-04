Kádrovací banka? Maso nejezte, velí KB. A další, další pokyny

Zkratka KB je v Česku už léta spojená s Komerční bankou. Ale vzhledem k tomu, jaké „inspirace“ má Komerční banka na svých stránkách, by se klidně mohla přejmenovat na Kádrovací banku. Z těch nejkřiklavějších je to například výzva, aby lidé omezili spotřebu masa, koupili si bambusový kartáček na zuby, zeleninu si nosili v látkových pytlících, místo sprchového gelu používali obyčejné mýdlo nebo používali seznam obchodů, které jsou udržitelné. Ekonom Vladimír Pikora se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil, že by banky politiku dělat neměly. Ale příliš se nediví vzhledem k tomu, jakou mají moc.

Možná si vzpomínáte na kauzu okolo vánočního kapra, kdy v roce 2021 zkoušela Komerční banka přes sérii videí vychovávat české občany k udržitelnějším Vánocům. Například tím, že by balili dárky do obyčejného balicího papíru nebo by si třeba odpustili právě klasické štědrovečerní jídlo. „Kdyby třeba jen část z nás vyzkoušela nějakou jinou variantu, třeba jenom jednou, na zkoušku, během jednoho dne, jednoho večera by se snížila uhlíková stopa o pořádný kus,“ slibovala tehdy influencerka Lucie Zelenková, oslovená Komerční bankou. Akce se, velice mírně řečeno, nesetkala s pochopením.

Nicméně ze stránek Komerční banky je možné zjistit, že se nejedná o něco výjimečného. Vychovávání má KB ve své prezentaci začleněno velmi pevně.

„Vytváříme tlak“

Například pokud jde o jejich vlastní byznys, ve kterém hrdě podporuje tzv. ESG, tedy vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Což v praxi znamená například to, že Komerční banka ani skupina, do které patří (Societé Générale – pozn. red.) nebude poskytovat financování firmám v uhelném sektoru.

„Komerční banka se rozhodla ustoupit od financování klientů spojených s těžbou nebo používáním uhlí, zejména v energetice a teplárenství. Pomáháme tak vytvářet tlak na tyto společnosti k jejich transformaci na čistší zdroje energie,“ uvádí KB.

Ovšem s dovětkem, že od tohoto financování odcházejí postupně. „Od roku 2022 poskytujeme financování pouze těm firmám, byť jen částečně spojeným s uhelnými činnostmi, které budou mít jasně deklarovaný závazek ukončení uhelných činností do roku 2030.“

Nejde ale jen o uhlí, ale také o zbraně. „Nefinancujeme společnosti, které jsou s hlediska E&S principů nepřijatelné (např. těžba a spalování uhlí, výroba některých druhů zbraní nebo vývoz zbraní do některých rizikových zemí nebo zvýšeným rizikem nelegálního obchodování se zbraněmi, firmy, které nedodržují environmentální předpisy),“ chlubí se dále KB.

Výchova klientů

Ale Komerční banka se nezabývá jen „výchovou“ firem, nýbrž i klientů. V sekci „Podnikáme udržitelně“ má rady pro „udržitelnější život“. Kde třeba doporučuje, aby lidé investovali do udržitelné budoucnosti, tedy aby se neřídili jen zhodnocením finančních prostředků, ale i sociálními a environmentálními dopady. „Vybrat si můžete z několika fondů a investovat například do vodních zdrojů, výživy pro budoucí generace, ochrany klimatu nebo strategické infrastruktury,“ doporučuje KB své produkty.

Kromě toho také Komerční banka vyzývá ke zvážení dodavatele energie, i když ze zásuvky půjde stále stejný proud. „Ale budete mít jistotu, že objem spotřebované elektřiny dodavatel nakoupil z ekologických zdrojů,“ tvrdí banka a opět doporučuje své služby při půjčkách na solární panely či tepelná čerpadla.

Lidé se podle ní také mají „dopravovat s respektem k budoucnosti“. „Zkuste proto namísto auta vyrazit do práce hromadnou dopravou,“ navrhuje KB. A pak jsou tu samozřejmě elektromobily, kterým mají lidé dát šanci a v nejlepším si na ně od této banky půjčit. „Ideální stav? Napájení vašeho elektroauta fotovoltaickou elektrárnou,“ píše finanční ústav.

Kromě toho mají lidé také třídit odpad, což už v České republice zhusta činí, ale také si věci opravovat a když už věci přestaly být užitečné, tak je třeba prodat či darovat, aby nevznikal zbytečný odpad. Na udržitelnost prý máte myslet i při nakupování. „Zkuste se při nakupování zamyslet, odkud zboží v daném obchodě pochází, z jakých materiálů je vyrobeno, jak je zabaleno, ale také jestli jsou v dodavatelském řetězci dodržována lidská práva a jaké jsou pracovní podmínky zaměstnanců,“ doporučuje KB spolu se stránkou Udržitelný e-shop, která udržitelný přístup e-shopů hodnotí. Stejně tak doporučuje Udržitelné spotřebiče.

Ukázka „inspirace“ od KB

Lidé mají také pěstovat svou vlastní zeleninu, kompostovat a neplýtvat. „Ke změně stačí málo – pomoct může nákupní seznam, správné skladování i vaření ze zbytků,“ radí Komerční banka. Vaření se týká i další rada: „Zkuste snížit konzumaci masa. Alespoň o pár porcí. Zejména produkce červeného masa je ekologicky velmi náročná. Omezení jeho konzumace tak může mít významný dopad na snížení vaší uhlíkové stopy.“

Kromě toho si na nákup lidé mají brát plátěnou tašku místo igelitové a ovoce a zeleninu vkládat do „látkových pytlíčků“. „Nekupujte balenou vodu, pořiďte si vlastní lahev, kterou lze plnit opakovaně. Kávu si nechte připravit do vlastního kelímku. Vyměňte jednorázové žiletky za elektrické holicí strojky, depilátory nebo alespoň žiletky s výměnnou hlavicí. Sprchový gel v plastových dávkovačích za obyčejnou kostku mýdla. Plastový kartáček za bambusový. Dejte šanci nákupu v obchodech bez obalu,“ končí rady Komerční banky.

Pro ParlamentníListy.cz se k těmto radám z pera KB vyjádřil hlavní ekonom investiční skupiny CFG Vladimír Pikora: „Nechápu, proč nás nějaká banka informuje, jak žít udržitelnější život. Já jsem přesvědčen, že můj život držím ve svých rukách, takže se nebojím, že ho neudržím. Můj život bude udržitelnější jedině tehdy, když budu mít větší zásobu peněz, abych se nebál, že upadne. Tahat udržitelnost do byznysu představuje tahání politiky do byznysu a to tam nepatří.“ Podle něho nemají být banky politickými aktivisty, ale vydělávat svým klientům peníze.

„Já mám ale pocit, že postupně některé banky přecházejí na myšlenku nerůstu a že peníze rostou na stromech. Před pár lety nepředstavitelné. Proč nám vnucují ideologii, se kterou značná část populace vůbec nesouhlasí? Přiznám se, že se vlastně managmentů některých bank bojím, protože jim o mé peníze snad ani nejde. Nemají za cíl moje zbohatnutí, ale nějakou politickou agitku,“ tuší.

Odhaduje také, že banky dělají politiku, protože jsou na trhu dominantní. V USA totiž mohou podniky získat peníze prodejem akcií na burze. „To u nás běží do banky, protože naši burzu politici torpédovali velmi nejistým prostředím, a proto burzu opustilo mnoho emisí a dnes je spíš jen hrou na burzu,“ komentuje české prostředí Pikora. Z toho pak vyplývá, že si banky začaly diktovat, co budou a nebudou financovat.

„Proto jsme nedávno slyšeli, jak si zbrojaři stěžují, že jim banky nepůjčí peníze, ačkoli zbrojí Ukrajinu. Dokonce i politici museli apelovat na banky, aby začaly půjčovat. Banky jsou prostě dalším pilířem moci v Evropě. I sám Brusel cítí, že to je moc, a proto chystá zavést tzv. Kapitálovou unii, která by měla vést k vytvoření jedné velké burzy za cenu konce národních burz. Tato burza by pak měla financovat podniky, což připraví banky o moc. Teoreticky se tak do půjčování vrátí trh a budou se financovat projekty, které nesou a nerůst bude řešit charita,“ vysvětlil.

Podle Pikory nicméně mají čeští zákazníci možnost přejít k bankám, které politiku neřeší. „Nekážou, jako se máme chovat, a dělají jen byznys. Klienti tedy mají kam přejít, pokud jim vadí, že je banky poučují, jak mají uvědoměle žít,“ shrnul.

Zda se jedná o uvědomělost na úrovni Komerční banky nebo jen plní rozkazy ze Societé Générale, ekonom neví. Nicméně má za to, že pár „uvědomělých svazáků“, kteří omylem vydělali peníze, tu je, tedy i potenciální klienti se zájmem o udržitelnost. „Jedná se podle mě ale jen o málo bohatých lidí. Předpokládám, že většina bohatých klientů toto nesnáší, protože to jsou lidi, kteří si se vším poradili sami a nepotřebují, aby jim někdo dával kázání,“ odhadl.

A zda si banka nedělá u lidí medvědí službu? „Myslím si, že většina lidí tyto rady ignoruje. Jsou líní měnit banku. Nicméně až si příště budou zařizovat nový účet, asi půjdou jinam,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

