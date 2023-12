Ne, Síkelo. Už říkejte pravdu. Pád huti Liberty: Tvrdé slovo

reklama

Český stát chce peníze, které mu dluží huť Liberty Ostrava, zpět. Po jednání se zástupci skupiny Liberty Steel v Praze to podle serveru Novinky.cz řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

„Stát už nebude sloužit jako kasička pana Gupty, ani jako jeho záložna, ale jako zodpovědný věřitel, který hájí své zájmy, zájmy občanů, státního rozpočtu a našeho hospodářství,“ upozornil Síkela a odmítl, že by stát při jakémkoliv problému nalil do huti stovky milionů z kapes daňových poplatníků.

Ministr podle zmíněného serveru také upozornil na to, že Liberty Ostrava podle poslední výroční zprávy eviduje vůči svým sesterským firmám ve skupině pohledávky ve výši 7 miliard.

Na to reagoval bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který Síkelovi neváhal připomenout jeho malou angažovanost ve zmíněné kritické situaci Liberty. Poukázal také na mechanismy, které fungovaly za vlády hnutí ANO a upozornil na Síkelovu účast na společenských akcích, díky nimž podle Havlíčka zanedbal problémy českého průmyslu.

Až pět minut po dvanácté řeší @JozefSikela vážný problém v Liberty. My jsme do fungování firmy nezasahovali, ale byli jsme v průběžném kontaktu s majiteli. @mpo_tweetuje mělo také svého člověka v dozorčí radě, jednali jsme s odbory, a když hrozil problém, včas jsme to řešili.… — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 20, 2023

„Až pět minut po dvanácté řeší Jozef Síkela vážný problém v Liberty. My jsme do fungování firmy nezasahovali, ale byli jsme v průběžném kontaktu s majiteli. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo také svého člověka v dozorčí radě, jednali jsme s odbory, a když hrozil problém, včas jsme to řešili,“ napsal Havlíček na svůj účet X a připojil příklad.

„Takto jsme zabránili třeba vyvedení emisních povolenek do zahraničí za jednu miliardu Kč. Klíčová firma regionu tehdy fungovala a plnila své závazky,“ upozornil také na to, že za vlády ANO Liberty splácela, jak měla.

„Kdyby se ministr průmyslu místo toho, aby vymetal společenské akce po světě, staral o domácí průmysl, nemusel by se dnes překvapeně dívat, že tato firma vyvedla na půjčkách 7 miliard, a hlavně by nemuselo být ohroženo 6 tisíc pracovních míst,“ zmínil také nemalý počet pracovních míst, které hrozí zánikem, což by v regionu způsobilo velmi složitou situaci.

Na uvedené Havlíčkovo sdělení reagoval právě dotčený ministr Jozef Síkela (STAN), který nazval svého předchůdce lhářem.

„Jednou vyjde slovník, kde budou u slova lhář dvě fotky. Karel Havlíček a Karel Havlíček. Takže teď pravdu proti jeho lžím,“ napsal a v zápětí upozornil na to, že to byl právě Havlíček, který v roce 2019 slavil se současnými majiteli převzetí Liberty a podepsal za MPO memorandum.

Jednou vyjde slovník, kde budou u slova lhář dvě fotky. Karel Havlíček a Karel Havlíček. Takže teď pravdu proti jeho lžím:



Byl to on, kdo v roce 2019 slavil se současnými majiteli převzetí Liberty a podepsal za MPO memorandum.

Byl to on, kdo osobně podepsal kompenzace pro… https://t.co/ljReJM2Udp pic.twitter.com/YgGc5FJAqj — Jozef Síkela (@JozefSikela) December 20, 2023

„Byl to on, kdo osobně podepsal kompenzace pro Liberty v hodnotě přes 200 milionů. Byla to jejich vláda, kdo firmě za Havlíčkova přispění poskytl záruku na úvěr ve výši 1,6 milardy korun, která není ani zdaleka splacená,“ pokračoval Síkela s tím, že to byl opět bývalý ministr Havlíček, za jehož ministrování se z firmy zmíněné miliardy korun vyváděly.

„Takže já vás žádám, pane poslanče, přestaňte lhát. Alespoň o Vánocích,“ zakončil svůj příspěvek ministr Síkela.

Prokazatelným faktem ale zůstává, že v posledním roce vlády hnutí ANO vykazovala huť Liberty rekordní výsledky, jak o tom informoval server Deník.cz.

„V roce 2021 vyrobila ostravská huť 2,28 milionu tun tekuté oceli, o 33 procent více než předloni a zároveň nejvíce od roku 2016. Rovněž tak 1,93 milionu tun surového železa, což je o 35 procent více než v roce 2020. Výroba finálních produktů meziročně stoupla na 2,16 milionu tun, což představuje nárůst o téměř 30 procent, přičemž výroba ploché oceli vzrostla dokonce o 84 procent na 680 000 tun a produkce dlouhých výrobků o 19 %, na téměř 1,5 milionu tun. V prodeji bezešvých trubek, kterých se loni vyrobilo přes 136 tisíc tun, dosáhla Liberty Ostrava v roce 2021 více než pětiprocentního podílu na trhu Evropské unie, což je nejvíce za posledních pět let.“

Ministr Síkela škemrá o výjimku na dovoz oceli z Ruska. Zároveň vzkazuje ocelářům huti Liberty, že nebude jejich peněženka. Ocel je pro nás nyní z hlediska bezpečnosti strategická surovina, Putin masivně zvyšuje její výrobu a panu Síkelovi ocelárna nestojí ani za cestu do Ostravy pic.twitter.com/2ttxDiUNs6 — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) December 20, 2023

Síkelovu úlohu v krizové situaci okolo obřího ostravského podniku a zároveň jeho snahy vidí velmi sporně také bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který zveřejnil status, kde o současném ministru průmyslu dokonce prohlásil, že škemrá o výjimku na dovoz oceli z Ruska.

„Ministr Síkela škemrá o výjimku na dovoz oceli z Ruska. Zároveň vzkazuje ocelářům huti Liberty, že nebude jejich peněženka. Ocel je pro nás nyní z hlediska bezpečnosti strategická surovina, Putin masivně zvyšuje její výrobu a panu Síkelovi ocelárna nestojí ani za cestu do Ostravy,“ narážel Zaorálek na fakt, že si Síkela pozval zástupce krachujícího podniku do své pražské kanceláře a nejel se osobně o situaci přesvědčit přímo na místo.

S poněkud jiným pohledem na problémy ostravské huti ale přišel známý ekonom Lukáš Kovanda. Ten na svém účtu X naopak upozornil na to, že svalovat problémy Liberty jen na její vedení a indického podnikatele, není fér.

Nesvalujme kolapsový stav hutí Liberty Ostrava pouze na jejich nezvládnuté řízení v podání majitele Sandžíva Gupty. Hutím škodí drahé energie, drahé emisní povolenky a vůbec celá zelená agenda EU. Jistě, můžeme říci, že hutní výroba v EU je přežitkem, reliktem 20. století, že je… pic.twitter.com/g4u08oOuwz — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 20, 2023

„Nesvalujme kolapsový stav hutí Liberty Ostrava pouze na jejich nezvládnuté řízení v podání majitele Sandžíva Gupty. Hutím škodí drahé energie, drahé emisní povolenky a vůbec celá zelená agenda EU,“ upozornil Kovanda na okolnosti, které hrály zásadní roli v daném problému, a zamyslel se nad souvislostmi.

„Jistě, můžeme říct, že hutní výroba v EU je přežitkem, reliktem 20. století, že je ‚fuj‘. Pak se ale nedivme, až zase jako nyní – budeme muset požádat o prodloužení výjimky na dovoz oceli z Ruska a dále tak financovat jeho válčení,“ upozornil ekonom na situaci, kdy právě zmíněná výjimka na dovoz ruské oceli umožní Putinovi další financování válečných nákladů v boji proti Ukrajině.

Kovanda upozornil i na to, že nám hrozí naprostá závislost na čínské oceli a demonstroval to na přiloženém grafu, který ukazuje vývoj světové výroby oceli za posledních 50 let a ze kterého jasně plyne čínská nadvláda ve výrobě oceli nad celým zbytkem světa.

„Ani tanky či vojenské letouny bez ocele nejde vyrobit,“ varuje dál známý ekonom z Trinity bank před možnými důsledky nedostatku oceli pro vojenskou oblast nejen v České republice.

„Green Deal prostě Evropu vojensky oslabuje, ba decimuje, což je v této době obzvláště na pováženou. A mělo by se to konečně začít říkat nahlas. K čemu nám budou o pár procent nižší globální emise oxidu, když Evropa jako taková, jak ji známe, resp. tedy její po staletí budovaná identita a soustava hodnot, zanikne,“ varuje na závěr Lukáš Kovanda před katastrofickým scénářem.

