Osmkrát. „Vystopovali“ Čechy na nákupech v Polsku. Je to velké

Nákupy v Polsku jsou fenoménem, o kterém jsme v ParlamentníchListech.cz psali už mnohokrát. Možnosti nakoupit potraviny i další spotřební zboží za obvykle přívětivější ceny využil dokonce i prezidentský pár Pavlových, který byl zachycen v příhraniční tržnici v Kudowa-Zdroj.

Jejich obliba vzrostla zejména v loňském roce, kdy kombinace inflace a ze řetězu utržených cen energií značně prodražily život v Česku. To bylo navíc doplněno různými bláznivými a obtížně vysvětlitelnými cenovými skoky některých základních potravin. Když v týdnech před Vánoci vystřelily až ke dvojnásobku ceny cukru nebo másla, tradičně klíčových surovin domácího pečení cukroví, objevilo se dokonce podezření na kartel supermarketů.

Prodejci se vymlouvali na potravináře či zemědělce, obě strany mávaly grafy s maržemi, ale pro zákazníky to nic pozitivního nepřineslo.

Právě v té chvíli se mnozí další přidali ke svým spoluobčanům, jezdícím nakupovat „za čáru“, aby tak naplňovali pilíř EU jménem „volný pohyb zboží“.

V menší míře do Německa či Rakouska, kde za srovnatelné ceny byla k sehnání nesrovnatelně vyšší kvalita. Vlivný gastronomický youtuber s přezdívkou Starej fotr již v loňském roce zjistil, že v německém Kauflandu už některé věci seženete levněji, nemluvě o možnosti výběru.

Skutečným fenoménem se ale staly nákupy v Polsku. Tam se skutečně jednalo o tisíce zákazníků, a v některých příhraničních supermarketech populárního řetězce Biedronka se občas mluvilo prakticky výhradně česky.

K rozdílu cen přispěla i nulová DPH na základní potraviny, kterou Polsko zavedlo v reakci na inflační šoky od února 2022.

Fenomén nákupů v Polsku vedl ke vzniku mnoha facebookových skupin, předávajících si tipy na slevy a výhodné akce, a fungujících zároveň jako poradna pro hladký průběh nákupu. Skupiny jako Polsko – nákupy, rady zkušenosti nebo Nákupy v Polsku, rady, infa. Skupina lidí, kde je svět ještě v pořádku, mají kolem padesáti tisíc členů, což je na poměry českého internetu zcela mimořádné číslo.

Případné slevové akce v polských supermarketech pak často vedly k mohutným „nájezdům“ českého příhraničí, kdy byly palety s vyhlédnutou slevou rozebrány v řádu minut.

ParlamentníListy.cz několik takových nákupních horeček zaznamenaly.

Před loňským Štědrým dnem už předvánoční nákupy přerůstaly v šílenství. „Nakupuji dávno už jen v Polsku. Stejně tak jsem tam zamířil ve čtvrtek, šel jsem do Kauflandu (v polském Těšíně, pozn. red.) a ani jsem tam nakonec nedošel, nemělo to význam ani smysl, a to jsem si šel koupit jenom máslo, chodím totiž jen pěšky přes most. Parkoviště bylo narvané k prasknutí, auta stála úplně všude a v naprosté většině to byla česká auta. To je klasický obrázek už dlouho, ale před Vánoci jde pochopitelně o větší množství. Lidi ve velkém nakupují na svátky a jsou tam výrazně levnější potraviny, tak co jiného se asi tak může odehrávat. Když jsem viděl, jak to tam vypadá, otočil jsem a šel pryč,“ popsal nám podnikatel z Českého Těšína.

Fotogalerie: - Zakupy w Polsce

Nejde ale jen o obyvatele příhraničních regionů. Internetem kolují výpočty, podle kterých se na větší nákup do Polska vyplatí dojet až z Brna. Výrazně nižší je totiž v Polsku i cena pohonných hmot. Zejména díky výrazně vyšší spotřební dani v ČR.

Od počátku srpna navíc pohonné hmoty skokově podražily, když vláda zrušila dočasné snížení spotřební daně.

„Fakta místo lží: Vláda nestanovuje tržní cenu pohonných hmot. Cena nafty je na předválečné úrovni. Vláda ji snížením daně ‚dotovala‘ 1,50 Kč/l, protože jednu dobu byla cena neúnosná. Stojí to 800 milionů měsíčně,“ vzkázala k tomu lidem předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Její úvahu, že dočasné snížení daně je „dotací“, za kterou by lidé měli být ještě vděčni, mnozí ekonomové označili za moudro na čestný doktorát.

V letošním létě se stalo fenoménem využít Polsko i pro letní rodinnou dovolenou. Nejen tím, že volno stráví v některém z polských letovisek (i takových Čechů stále přibývá), ale dokonce se rozšířilo využívání nabídky leteckých zájezdů polských cestovek. Prostě letíte k moři s Poláky z Vratislavi či Katowic.

Především díky většímu trhu a konkurenci polských cestovek se tak na rodinné dovolené daly ušetřit až desetitisíce.

Polský ekonom Jaroslaw Furtan, se kterým o tom ParlamentníListy.cz hovořily, nabídl kromě velikosti trhu, daňových podmínek či jiných objektivních faktorů ještě jeden důvod, proč jsou podle něj ceny v Polsku celkově nižší: „Poláci jsou velmi nároční zákazníci, nespokojí se jen tak s něčím. Nebojí se smlouvat a jsou tvrdí vyjednavači. Tohle u Čechů nenajdete. Ti se často spokojí s mnohem horší úrovní servisu, kterou by Polák nesnesl nebo by žádal kompenzaci,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Vrcholem pak bylo, když v letošním roce lidem výhodné nákupy v Polsku doporučil i ekonom Štěpán Křeček, který působí jako poradce premiéra Petra Fialy.

Čísla: O čtvrtinu nižší ceny

Fenomén „nákupů v Polsku“ je nyní vyjádřen v konkrétních číslech díky průzkumu ekonomů z České spořitelny, prezentovaném na neoficiálním Twitteru Research Spořka.

Ekonomové zjistili, že průměrné měsíční platby kartou z Polska jsou v případě potravin osmkrát vyšší, než tomu bylo v roce 2019. Na všech elektronických platbách českých klientů za potraviny činí podíl plateb realizovaných v Polsku celkem 2 procenta. V roce 2019 to bylo půl procenta.

Na více než dvojnásobek vzrostly též nákupy na Slovensku a v Rakousku, i podíl plateb v Německu se proti lednu 2020 navýšil na 177%.

Z časové osy je vidět zásadní nárůst nákupů v Polsku nejprve v měsících před Vánoci 2021 (během několika měsíců na trojnásobek) a potom další výrazný skok od července 2022 po zavedení nulové DPH v Polsku a současně nárůstu cen energií v ČR. Podíl nákupů v Polsku kulminoval letos v březnu, nyní se o něco málo snížil.

Češi a nákupy v Polsku??

-Průměrné měsíční platby kartou v Polsku za potraviny jsou letos téměř 8x vyšší oproti 2019

-Proč?Cenová hladina potravin v Polsku je oproti ČR o čtvrtinu nižší

-Podíl Polska na platbách Čechů kartou za potraviny činí 2 % (v 2019 0,5 %).@TerezaHrtusova pic.twitter.com/iDediAtHfN — Research Spořka (@Research_sporka) August 15, 2023

Vše má podle bankéřů celkem jednoduché vysvětlení: „Cenová hladina potravin v Polsku je oproti ČR o čtvrtinu nižší,“ píše Česká spořitelna.

Podle komentářů ve vlákně bude podíl možná ještě vyšší, čísla totiž nezachycují jiné finanční platformy jako Revolut, které jsou právě přeshraničními nakupujícími využívány nadstandardně.

„Je jasné, že někteří se už nevrátí,“ soudí jeden z diskutujících. Pokud se o to čeští prodejci mají pokusit, budou podle něj muset výrazně zapracovat na kvalitě a přitom udržet cenu.

„Už teď za ceny v ČR koupíte v Rakousku bio kvalitu,“ povšiml si.

