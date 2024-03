Smažený sýr dražší než maso. „Národní jídlo“ přineslo šok

Dobám, kdy si člověk zašel na levný smažený sýr do restaurace, už na většině míst odzvonilo, a pokud by smažený sýr kopíroval průměrný růst cen v restauracích, pak by sýr, který jste v roce 2015 pořídili za stovku, už dnes vyšel na 179,50 Kč. I to je však částka, za kterou jej už dnes seženete jen stěží. Ceny ve stravovacích službách se totiž za poslední 2 roky zvedly více než o 50 % a suroviny na výrobu smažáku v uplynulých 2 letech každý rok zdražily více, než za celých 6 let předtím dohromady. Ceny mohou přinést často šok. Dle autorek blogu Život ve Strouhance již dnes smažák vyjde na 230 Kč i víc. „Smažený sýr bývá klidně i dražší než maso, nebo jiné speciality,“ podotýkají. Poodhalily, jak to české „národní jídlo“ má s kvalitou.

Kromě toho, že se na populární a masově rozšířené pokrmy, jako smažený sýr či burger, dá spolehnout ve chvíli, kdy člověk nechce v restauracích zkoušet žádné novoty, mají díky své rozšířenosti přesah i v tom, že dokážou dobře ilustrovat některé jevy v ekonomice. A to i přesto, že jsme u „smažáku“ omezeni na středoevropský prostor.



Z jídla se dá totiž vyčíst – jak dokazuje „americký konkurent smažáku“ v podobě onoho burgeru – nemálo. Vždyť právě z nejznámějšího hovězího burgeru Big Mac, prodávaného v McDonald's, se za několik posledních desetiletí stal nejen určitý symbol, ale též zajímavý ukazatel stavu ekonomik či prostředek, jak v praxi prověřit některé ekonomické teorie. Asi nejznámější z nich je dosti zpopularizovaný Big Mac index.

Známý burger od McDonald's se dá totiž sehnat ve velkém množství zemí světa (až na výjimky, jakými jsou kupříkladu některé asijské a africké státy či Rusko) a lze na něj tak aplikovat například srovnání jednotlivých měn světa s americkým dolarem. Toto srovnání cen Big Maců pak ilustruje, zdali je daná měna oproti dolaru nadhodnocená či podhodnocená, jelikož vychází z teorie parity kupní síly a zkoumá, nakolik jsou po přepočtu měnovým kurzem stejné výrobky po světě za srovnatelné ceny. Zatímco euro je aktuálně dle tohoto indexu časopisu The Economist nadhodnocené o 15,3 %, česká koruna se zařadila mezi podhodnocené měny.



Big Mac totiž stojí v České republice o 19 % méně (105 korun, 4,61 dolaru) než ve Spojených státech (cca 132 korun, 5,69 dolaru) podle tržního směnného kurzu, což při započtení rozdílů v HDP na osobu, při aplikaci teorie, že by stejný nákup měl stát všude stejně bez ohledu na místní měnu, naznačuje, že je koruna o 7 % podhodnocená.



Podobně jako se ve světě k ukázce aplikace teorie parity kupní síly používá Big Mac index, by Češi mohli zavést svůj „smažák index“. Na rozdíl od Big Mac indexu by však takovýto – zatím – neexistující index ukazoval růst spotřebitelských cen u českého „národní jídla“.

„Národní jídlo“?



Nemálo kontroverzní označení smažáku coby „národního jídla“ volíme nikoliv bezdůvodně. Volíme slova, jež použil i takový expert na stravování, jakým je historik Martin Franc. „Když se vás dnes někdo zeptá, jaké je české národní jídlo, asi odpovíte, že svíčková nebo knedlo-vepřo-zelo… Já ale říkám: Českým národním jídlem, opravdu lidovým a všemi oblíbeným, je smažený sýr!“ pravil Franc v pořadu Zmlsané dějiny u epizody věnované této pochutině.

A jeho slova o oblíbené položce v nabídkách restaurací potvrzují také tvůrkyně „smažákomapy“ Anna Lucie Helešic a Terezie Kučerová, které rovněž spravují instagramový profil „Život ve Strouhance“, na němž sdílejí tipy na ty nejlepší restaurace, kde si lidé mohou pochutnat na tradičních i některých příliš nevídaných úpravách smaženého sýru.

Dle obou autorek se dá z českého smaženého sýru připravit jídlo, které se vám vryje do paměti a už dávno nejde o synonymum nejlevnějšího jídla z 90. let z přesmaženého oleje. Byť si tak dle nich někteří provozovatelé restaurací tento pokrm stále tak představují, a proto si nechtějí přiznat jeho oblibu. „Pohrdají jím a do svých menu ho nechtějí přidat, jiní ho přijali, povznesli ho, používají kvalitní drahé sýry, panko strouhanku, smaží na přepuštěném másle a mohly bychom pokračovat… Některé ze smažených sýrů, které jsme ochutnaly, byly opravdu gastro zážitkem, lidé by si měli přiznat, že mají smažák rádi,“ shodují se tvůrkyně Života ve Strouhance.

„Někdy se setkáváme i s tím, že kuchaři nechtějí smažený sýr dělat, asi z pochopitelných důvodů, a to je nuda nebo jízda v zastaralých kolejích. Pak se toho ale kuchař umí chopit a udělat i ze smaženého sýru umění, které pak předá na talíř, a my si libujeme,“ dodávají pro ParlamentníListy.cz ke svým postřehům.

Že je toto jídlo v Česku skutečně populární, dokazují také množící se recenze hostů restaurací, kteří kromě samotných autorek do mapy zanášejí také své vlastní hodnocení „smažáků“ v jednotlivých českých restauracích a pomáhají tak ostatním najít místa, v nichž nešlápnou vedle.

Levný smažák? Bývávalo

Když se podíváme na kilo eidamu, tak v únoru roku 2021 stálo necelých 154 korun, ale dnes již vyjde na necelých 189 korun. Kilo hermelínu stálo v únoru 2021 přibližně 263 korun a kilo goudy 159 Kč. Dnes je hermelín za 340 Kč a gouda stojí přes 190 korun. To máme zdražení 35 korun u eidamu, 31 Kč u goudy a ti, kteří si nejraději pochutnají na hermelínu, si oproti dřívějšku připlatí až 77 korun.



Smažený sýr ale pochopitelně není jen o ceně sýru samotného. Když se podíváme na celkové roční statistiky, zjistíme, že dosti zdražily taktéž vejce a zvláště na přelomu předminulého a minulého roku lidé platili za potraviny nevídané částky. Jedno vejce bylo ještě v prosinci roku 2021 za 2,53 Kč, načež vyletělo až na 5,10 Kč za kus. V prosinci pak již cena vajec opět klesla na 3,71 Kč za kus.

Také rostlinný olej vyletěl v prosinci 2022 na 60,55 Kč ze 42,41 Kč v prosinci 2021 a i u něj platí, že v prosinci 2023 již jeho cena klesla na 51,38 Kč za litr. Nejinak tomu bylo u mouky. Kilo hladké pšeničné moky se dalo v prosinci 2020 nejprve pořídit za lehce přes 12 korun, v prosinci 2021 za 14,41 Kč a v prosinci 2022 už bylo náhle za 21,60 Kč, načež jeho cena v prosinci loňského roku klesla na 16,50 Kč/kg.



I gouda, která už teď vykazuje nejmírnější zdražení ze sýrů, byla v prosinci 2022 až za více než 231 korun za kilo a zvlášť na přelomu let 2022 a 2023 se tak výroba smaženého sýru stala ne úplně levnou záležitostí.



Pokud se podíváme na procentuální zdražení u mléka, sýrů a vajec, tak zjistíme, že za poslední 2 roky tyto produkty zdražily až o 37,2 %. Že nejde o malou změnu, napoví i to, že ještě v roce 2021 šlo mléko, sýry a vejce pořídit jen o 10,7 % dráže oproti roku 2015. Za poslední 2 roky tak tyto potraviny každý rok zdražily více než za celých 6 let mezi rokem 2015 a 2021 dohromady a jen za rok 2022 pak tyto nezbytné suroviny k výrobě smaženého sýru zdražily dvojnásobně oproti tomu předchozímu 6letému období. Ceny mléka, sýrů a vajec vzrostly v roce 2022 o 23 % a vloni pak o 14,2 %.

O 47,6 % stoupla za poslední 2 roky i cena olejů a tuků, což je také dlouho nevídaný jev. Od roku 2015 celkově oleje a tuky zdražily o 72 % a u nich je tak patrné, že jejich ceny rostly zejména v poslední době. V loňském roce sice zlevnily o 0,3 %, jenže rok předtím si během několika měsíců připsaly téměř 48% zdražení.



Na „smažák“ v restauraci si připravte 230 Kč i více



Pokud se vám zdá, že v některých restauracích jídla zdražila ještě více, pak věřte, že je vaše pozorování správné. Ceny v restauracích v posledních 2 letech vzrostly ještě o něco více, než ceny mnohých potravin, a restauratéři se tak snaží omezit kupříkladu i dopady růstu cen energií.

Smažený sýr, který stál v roce 2015 stovku, tak už dnes stojí přes 179,50 korun a opět platí, že o víc než polovinu ceny v restauracích vzrostly v posledních 2 letech. Zatímco od roku 2015 ceny v restauracích stouply do roku 2021 o 29,3 %, v loňském a předloňském roce ceny ve stravovacích službách se zvedly hned o 50,2 %. Ceny v restauracích se tak jen v posledních 2 letech zvedly o 20,3 % rychleji, než za 6 letech před současnou inflační vlnou.



Autorky Života ve Strouhance Anna Lucie Helešic a Terezie Kučerová pro ParlamementníListy.cz poznamenávají, že se v poslední době často setkají se cenovkou smaženého sýru 230 Kč i vyšší. „Smažený sýr bývá klidně i dražší než maso nebo jiné speciality. Jsou restaurace, co si udělaly ze smažáku tahák a je to jejich hlavní jídlo, které má největší odběr i přes vysokou cenu. Bohužel jsou pak i restaurace, které hodnoty smaženého sýru zneužívají a předražují ho na úkor kvality. Nebo naopak, nízká cena, kvalita vysoká. Restaurace mají problém smažený sýr někdy uchopit,“ podotýkají.



Lidé dle nich růst cen častokrát vnímají negativně i tam, kde se restauratéři snaží nabídnout co nejkvalitnější suroviny a nikoliv jen onen mražený prefabrikát. „Pokud víme, že je sýr kvalitní, čerstvě usmažený, že se restaurace snaží si sama zpracovávat potraviny a nepoužívá jen eidam 30% a mražené prefabrikáty, nedělá nám problém vyšší cenu zaplatit. Lidé si ale nárůst ceny smaženého sýru zatím moc nezvykli. Což je pro nás docela nepochopitelné, protože kvalitní živočišné produkty a i práce si zaslouží adekvátní ohodnocení. Musíme si přiznat, v jaké době žijeme. Urovnat si priority,“ prohlašují znalkyně smaženého sýru z profilu Život ve Strouhance s upozorněním, že nejde jen o cenu, ale také o kvalitu, za niž se u kvalitního smaženého sýru vyplatí připlatit.

