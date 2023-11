Ukrajinci, inkluze, psychické problémy. Učitelé ve stávce a pravda bez cenzury

reklama

Dne 27. listopadu 1989 se konala generální stávka organizovaná Občanským fórem, která měla podpořit jeho požadavky vůči vládnoucí KSČ. I dnes se hodně debatuje o budoucnosti této země – a na den 34 let poté se opět bude stávkovat. Akci, ke které se přidalo mnoho průmyslových podniků včetně Škody Auto a další odvětví ekonomiky, iniciovali učitelé.

O jejich stávce se začalo mluvit prakticky okamžitě poté, co byl v první den školního roku představen návrh rozpočtu na rok 2024, ve kterém byla kapitola školství seškrtána o 11,6 miliardy.

Následná jednání neuspěla a před několika týdny byla definitivně vyhlášena učitelská stávka.

130 %? To bylo jen heslo...

130 % průměrného platu. Slib této vlády, se kterým operují nespokojení učitelé. Ministr školství Mikuláš Bek jim však vzkazuje, že jej nejspíš špatně pochopili. Čísla pro rok 2024 jsou podle něj počítána ve vztahu k roku 2022, což je normální.

„Je jasné, že sliby, ve kterých se předháněla jak dnešní koalice, tak dnešní opozice před minulými volbami, jsou teď vystaveny zkoušce konsolidace veřejných financí, energetické krizi, finanční konsolidaci, takže je jasné, že napětí roste,“ říká ministr Bek s tím, že on žádná taková hesla nikdy nevykřikoval.

Mikuláš Bek se předvolební kampaně 2021 skutečně neúčastnil, je totiž senátorem. Ministrem školství se stal až v letošním roce; do té doby byl ve Fialově kabinetu ministrem pro evropské záležitosti. Ono „vykřikované předvolební heslo“ je však součástí programového prohlášení vlády, na jehož základě dostala důvěru Poslanecké sněmovny.

Pak ještě Bek učitelům vysvětloval, že „teď jsme opravdu v době, kdy je inflace vysoká, tempo růstu mezd v soukromém sektoru je vysoké a veřejný sektor jako vždycky na vysokou inflaci doplácí tím, že je brzdou, jež ji má zkrotit“.

Fotogalerie: - Bok drží hladovku

Ministerstvo školství v týdnu reagovalo kampaní na sociálních sítích, nazvanou Fakta ke stávce. Podle některých ale šlo spíše o dezinformační kampaň plnou manipulativních tvrzení a „podseknutých“ grafů.

Cíle, které vedou školské odbory k organizaci stávky, jsou nejasné. Fakta ke školství jsou tato: pic.twitter.com/v2mCKh3kuC — Mikuláš Bek (@MikulasBek) November 22, 2023

Už úvodní tvrzení, že rozpočet pro školství má vzrůst o osm miliard, je podle výpočtů Pedagogické komory mimo. I v nominálních číslech totiž rozpočet vzroste pouze o 1,2 miliardy, při započtení peněz z EU a dalších mimorozpočtových zdrojů o 3,9 miliardy. Což představuje nárůst o 1,49 procenta, hluboko pod úrovní inflace. Reálně tedy příjmy výrazně poklesnou.

„Celý materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze tudíž označit minimálně za zavádějící. Vytrhává údaje z kontextu a manipulativně vybírá jen některé nedůležité položky. Jelikož to dělá záměrně, nebál bych se ho označit za dezinformační,“ napsal v oficiálním vyjádření prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. Podle jeho názoru jsou tyto manipulace tak hrubé, že by ministr školství měl okamžitě odstoupit.

Ještě ostřeji se v týdnu směrem ke stávkujícím učitelům vyjadřoval premiér Petr Fiala, sám bývalý učitel, akademik a rektor. „Nejde jim o kvalitu školství, udržitelnost školství a financování školství. Jim jde o využití složité situace, ve které naše země je. To považuji za nezodpovědné,“ uvedl na tiskové konferenci.

Fotogalerie: - Fico u Zemana

Místopředseda TOP 09 přiložil pod kotel

ParlamentníListy.cz proto oslovily několik učitelů, jak se na otázku zodpovědnosti dívají.

Monika Juřicová, učitelka na základní škole v Praze, upozorňuje, že psychická náročnost pedagogické práce, už tak dost vysoká, se v poslední době ještě zvyšuje. „V souvislosti se zavedením inkluze, s distanční výukou, pro žáky náročnou postcovidovou dobou, s příchodem vysokého počtu ukrajinských žáků, s integrací jejich rodin, se změnou RVP v souvislosti se zavedením digitálních kompetencí a s narůstajícím počtem žáků s psychickými problémy se práce pedagogů stala vysoce náročnou ve všech ohledech,“ dodává s tím, že učitelé na všechny tyto výzvy zůstali sami, bez významnější podpory ministerstva.

Další kolo změn pro učitele chystá ministr Bek v rámci předělávání učebních plánů, spuštěného letos na podzim.

Psali jsme: Přepište dětem osnovy. Zapojeni Kartous, Kroupa i Jiří Mádl

Jaromír Kuchyňka, který vede stávku na své střední škole, zdůrazňuje, že pedagogům nejde pouze o učitelské platy. Sám si je vědom, že učitelé mají na rozdíl od jiných „své jisté“, byť ve velkých uvozovkách. Učitelé podle něj stávkují za své kolegy ze škol, nepedagogické pracovníky, bez kterých by školy nemohly fungovat. Platy školníků, uklízeček či kuchařek se podle něj nedají nazvat jinak než jako „hanebné“.

S tím souhlasí i Jana Smetanová, ředitelka základní školy. „Plat paní kuchařky je téměř na úrovni minimální mzdy a před odchodem do důchodu se dostane ke 22 000 Kč. Platy paní uklízeček jsou úplně tristní – před důchodem mají okolo 18 000 Kč,“ přiblížila pro ParlamentníListy.cz.

Rozhodování těchto profesí o vstupu do stávky jistě pomohl i úterní blog místopředsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla Trauma jménem školní jídelna. Co udělat, aby dětem zase chutnalo? „Játra na cibulce s UHO omáčkou, hrachovka, řízek tvrdý jako podrážka a tak dále. Kdo nemá trauma ze školní jídelny, jako by nežil. A smutné je, že úplně stejné rozvařené rybí filé, které do kyblíku na zbytky vyhazovali kdysi rodiče, teď zase vracejí jejich děti. Co s tím?“ ptal se východočeský poslanec.

Fotogalerie: - Velvyslanectví do Jeruzaléma

I pod textem se mohl dočíst, že je čtyřicet let nazpátek a že se ve školních jídelnách skutečně mnohé změnilo. Co zůstává stejné, je minimální ohodnocení kuchařek.

V oblasti nepedagogických pracovníků chce vláda podle svého vyjádření škrtat v místech, která nejsou tabulkově obsazena.

„Pokud by se tyto pozice škrtly, respektive ponížily finance na ně, povede to ke snížení platů nepedagogů přibližně o 10 %. V současnosti totiž může ředitel školy peníze určené na neobsazená místa rozdělit mezi pracovníky, kteří dělají práci za chybějící kolegy. Například kuchařky školních jídelen navaří stanovený počet obědů v menším počtu pracovníků, než stanovuje normativ. Nyní mají za vícepráce o něco více peněz, nově tuto práci navíc nedostanou zaplacenu,“ vysvětluje vyjádření Pedagogické komory.

Rozpad středního odborného školství?

Především ale podle Jaromíra Kuchyňky učitelé stávkují za své žáky. Jedním z návrhů, kterými se má ve školství ušetřit, je totiž snížení indexu PHmax, který určuje počet vyučovacích hodin.

„Na základních školách o 6 %, na konzervatořích o 10 % a na středních školách o 15 %. To znamená například méně hodin odborné praxe na učilištích a odborných školách,“ upřesňuje pro ParlamentníListy.cz učitel Kuchyňka. A dodává modelový příklad z multioborové třídy na střední odborné škole.

„To znamená třeba 30 žáků, z toho například 19 elektrikářů, 6 truhlářů, 5 tesařů. Výuka matematiky, českého jazyka probíhá společně, při výuce cizího jazyka se třída půlí na dvě skupiny. Výuka odborných předmětů a obzvláště praktická výuka probíhají ve skupinkách s mistry odborného výcviku. To předpokládá dvě (spíše tři) skupiny elektrikářů, tesaři a truhláři zvlášť. Pokud má být výuka praktických dovedností smysluplná a bezpečná, nelze učit ve velkých skupinách,“ vysvětluje. Dnes má mít podle legislativy taková skupina maximálně osm žáků, hovoří se ale o tom, že se má počet zvyšovat.

V parametrech, o kterých se hovoří, by to podle pedagoga znamenalo propuštění dvou až pěti učitelů na jednu školu.

Fotogalerie: - Stávka odborů bude masovější

„Když mistrovi škola nabídne místo 21 hodin úvazku jen třeba osm hodin, navíc kvůli rozvrhu žáků rozdělených do dvou dnů, tak se mu velmi pravděpodobně nevyplatí ani dojíždět. A protože je to kvalifikovaný odborník nebo řemeslník, snadno si najde jinou práci, nebo aktivuje živnostenský list a prostě odejde,“ vysvětluje. Fakticky to znamená likvidaci středního odborného školství.

Ve všech školách to bude znamenat například výrazné omezení „půlení“ tříd pro hodiny jazyků. Takže angličtinu, která se doposud vyučovala ve dvou skupinách třeba po dvanácti, bude mít celá třída dohromady. Jaké to bude mít dopady na kvalitu výuky, je asi zřejmé.

S oběma pedagogy souhlasí i ředitelka základky Jana Smetanová. „Do školy přišel v posledních letech velký počet cizinců bez znalosti jazyka. Každý 11. žák v naší škole je cizinec – nejvíce žáků máme z Ukrajiny, Mongolska a Vietnamu, ale máme i žáky jiných národností. Ve škole máme také žáky inkludované, některé s mentální retardací. Pan ministr chce v rámci úsporných opatření snížit počet vyučovacích hodin. Tím bychom přišli o možnost tandemové výuky i o dělení tříd na menší skupiny žáků. Složení některých tříd je tak náročné, že není v silách jednoho učitele poskytnout všem žákům podporu,“ vysvětluje.

Psali jsme: Smlouvy se státem a dotace. Stovky milionů. „Nezisková“ zmocněnkyně Šimáčková a její manžel. Začalo to se Šabatovou...

Školství je podle ředitelky celkově podfinancované a ředitelé jsou pak nuceni peníze různě přesouvat.

„Navyšovány jsou sice nenárokové složky platu, ale z nich si pak převádíme peníze na učebnice, učební pomůcky a další výdaje, které jsou podfinancované kvůli špatnému nastavení ostatních neinvestičních výdajů. Velké množství peněz odčerpávají náhrady za nemocenskou, které jsou ve stejném balíčku jako peníze na učebnice, na pomůcky, na vzdělávání pracovníků, plavání žáků, cestovní náhrady apod.,“ vysvětluje.

Podobně se na věc dívá i Andrea Kudličková, která je zástupkyní ředitelky v mateřské škole. „Pondělní stávky se účastnit budu, protože chci hlavně podpořit naše uklízečky, kuchařky a asistentky, které u nás máme a bez kterých by provoz školky vůbec nebyl možný. Nevím, jestli si opravdu někdo z vlády umí představit, co práce kuchařek a uklízeček v mateřských školách obnáší,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

A připomíná, že povinností uklízečky v mateřské školce je například denně přinést a zase uklidit lehátka pro žáky. „Musí ty molitanové matrace přinést, na to natáhnout podle značek prostěradlo, dát polštář a peřinku. Pak to zase uklidit. Vše je na zemi na koberci, takže se jen v jedné třídě minimálně osmdesátkrát ohne,“ popisuje rutinu. A takové třídy jsou jen v jejich školce čtyři.

Totéž platí pro asistentky nebo pro kuchařky, jejichž mzdy jsou stejně zoufalé. „Bez asistentek si vůbec neumím představit fungování ve školce s inkludovanými dětmi. Máme ve školce dvě, a k tomu polovina dětí s odlišným mateřským jazykem,“ popisuje.

Učitelkám ve školkách podle ní skutečně jde o děti. „Chceme mít na ně čas, nechceme učit jako dříve frontálně, ale individuálně. Nejen s těmi, co to potřebují, že jsou trochu slabší, ale právě i s těmi nadanými. Aby si každý mohl najít, co ho bude v životě bavit, co mu půjde, v čem bude dobrý a bude zažívat úspěch,“ ujišťuje.

Fotogalerie: - Seminář o covidu

Musím se smát...

A právě o tom je podle paní Kudličkové tato stávka. Proto se musí smát, když premiér Fiala hovoří o nezodpovědnosti.

„Každá stávka je svého druhu nátlaková akce, která někomu může zkomplikovat jeho běžný život. Takže je logické, že se vyskytnou i negativní reakce. Osobně ale mám pocit, že podpora stávky v mém okolí výrazně převažuje. Rodiče chápou, že když už se rozhodli ozvat právě učitelé v takovém měřítku, tak k tomu musí mít vážný důvod,“ dodává k tomu středoškolský učitel Jaromír Kuchyňka.

Podle mluvčí školských odborů se do stávky zapojí téměř 70 % základních, středních a mateřských škol v Česku. Další školy požadavky stávky podporují.

„Máme mezi zaměstnanci školy 90% shodu. Vzdělání dětí vidíme jako prioritu. Chceme upozornit na stupňující se nekompetentní zásahy vlády do školství. Moderní vzdělávání 21. století nemůže začínat a končit u předvolebních slibů. Chápu, že doba je ekonomicky složitá, nicméně je nezbytně nutné zachovat alespoň stávající standardy jako dělené hodiny cizích jazyků, odborných předmětů, výpočetní techniky, polytechniky; dále fungující školní jídelny, péče o technické zázemí školy, působení spec. pedagogů a psychologů na školách,“ říká Monika Juřicová z pražské základní školy.

Konat se v pondělí budou i akce studentů, v Praze chystají průvod z Jungmannova náměstí až před Ministerstvo školství, kde bude předán dopis ministru Bekovi.

