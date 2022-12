,,Fiala to ví. A nic neudělal.” A padlo proč. Jde o zdražení z EU

reklama

Energetická krize, která již rok otřásá evropským kontinentem, nic nezměnila na záměrech EU pokračovat v prosazování “zelených” cílů jakkoli to bude znamenat další zdražování.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 85% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 11% hlasovalo: 18575 lidí

Lidem, kteří by na drahé pohonné hmoty a energie neměli, vláda dala jednu radu: najděte si bezemisní alternativy. V praxi by to například znamenalo nákup elektromobilů, jejichž ceny jsou pro průměrnou populaci nedosažitelné.

Jak už ParlamentníListy.cz informovaly ve středu, zdražování kvůli „uhlíkově neutrální budoucnosti“ lidé pocítí již v roce 2027, kdy budou muset platit více za topení plynem a uhlím či za jízdy autem na benzinový či naftový pohon, jelikož se jim do cen těchto komodit promítnou nově dohodnuté emisní povolenky, které již fungují například v energetice a pro velké firmy.

Dohoda o zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami z nedělního rána má do poloviny století přivést Evropskou unii a její země do „uhlíkově neutrální“ budoucnosti a unie prostřednictvím ní bude zvyšovat tempo snižování emisí skrze povolenkový systém dopadající například na energetické firmy vyrábějící elektřinu. České předsednictví dohodu, která povede ke zdražování paliv a tepla Evropanům, mohutně oslavuje.

Nadšení ani v nejmenším nesdílí kupříkladu senátor Jiří Oberfalzer z ODS. “Jen taková říše dobra, jakou je EU, dokáže v čase krize ještě více uměle prodražit energie,” napsal senátor a nebyl zdaleka sám.

Vlnu nevole výsledky zelených jednání budí mezi členskou základnou ODS a oslavování této dohody příliš nerozumí ani lidé z okolí premiéra.

“Neznám nikoho, kdo by měl pochopení pro ty senzační výkřiky Mariána Jurečky, jak je to všechno úžasné, růžové a jaké vítězství české vlády to je. Jednak ta jednání probíhala dávno před tím, než jsme přebrali předsednictví a na výslednou dohodu jsme měli malý vliv a za další nemám nejmenší tušení, co je na tom pozitivního. Emisní povolenky pro občany? Na osobní automobily? Čistě politicky viděno ty důsledky na současnou vládu nepadnou, protože to občany zabolí až později, ale žádný státník by toto neměl obhajovat. Ten zelený fanatismus nás zahubí. Nadto to může vyvolat silný odpor uvnitř největší vládní strany, dost poslanců ODS to nechápe, kritizují to. Premiér s tím možná vnitřně nesouhlasí, ale zároveň neudělal vůbec nic, co by tuhle ekonomickou katastrofu mohlo zastavit nebo zmírnit,” sdělil nám důvěryhodný zdroj, který má blízko k několika současným ministrům.

Podle našich zjištění výrazná část hněvu zevnitř vládní koalice padá na hlavu lidoveckého předsedy Mariána Jurečky, který krom vedení svého resortu práce a sociálních věcí momentálně řídí i Ministerstvo životního prostředí.

“S takovým přístupem, kdy šíří zkreslené nebo přímo lživé závěry té klimatické dohody, vejde do historie jako ministr asociálních věcí. Během posledních dvou tří dnů jsem mu byly dávány různé tituly, ale vulgarismy vám citovat nebudu. Tolik pojmenování pro pánské přirození v jedné větě jsem ovšem dlouho neslyšel. Jestli tomu všemu co říká ten Jurečka skutečně věří, nebo jen opakuje co mu někdo napíše, anebo jen chce vypadat snaživě aniž by dokázal analyzovat situaci a dohlédnout důsledky, těžko říct. Nepochybně je prvním ministrem za KDU-ČSL, který radostně občanům oznamuje, že v důsledku skvělých rozhodnutí EU budou třít bídu s nouzí. Vždycky to ale můžou hodit na Putina a Babiše, že. Ostatně podle toho, co se povídá o případné komunikační strategii, nebudu daleko od pravdy,” shrnuje své pozorování okolo dohody vedoucí k uhlíkové neutralitě náš zdroj ze sněmovních kuloárů.

Psali jsme: „Jestli nevypadneme, dopadne to špatně.“ Odborníci se shodli, povolenky jsou zlo Jurečka: Klimatické návrhy se nejchudších nedotknou. EU to zaplatí „To bude rodeo. Od 5. února a pak na jaře.“ Rajchl sepsal: Titanic Česko Méně za energie, nestojíte fronty na benzínkách... Fiala bilancuje rok své vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.