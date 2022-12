„Nevím, neznám.“ Nachytali Nerudovou. Musela přijít pomoc. Šlo o Babiše

„Tomu krásnému příběhu věřím, že by se to mohlo stát. Myslím, že všichni k tomu budeme napínat maximální úsilí, aby to druhé kolo tak vypadalo," odpověděla ekonomka Danuše Nerudová na to, jestli bude druhé kolo prezidentských voleb bez Andreje Babiše, tedy ona versus generál Petr Pavel. Na besedě v Berouně také zdůraznila, že je jejím vzorem prezident Václav Havel.

„Za poslední dobu jsme si zvykli, že ten úřad už není moc aktivní a prezident se neúčastní moc aktivně společenského života. Ale není pravda, že prezident by neměl vliv na věci. Prezident je obrovský symbol a měl by témata otevírat ve veřejném prostoru. Může vzbudit veřejný tlak ve společnosti, tlak voličů na politiky, aby se těmi věcmi zabývali," řekla jasně Danuše Nerudová, jeden z tří horkých kandidátů na prezidenta. ParlamentníListy.cz se zúčastnily její debaty s občany v Berouně, zhruba dvacetitisícovém městě u Prahy.

V jejím letáku, propagační dvoustránce, dost nabubřele nazvaném „Prezidentka pro zemi, kde se daří všem" se například píše, že se na Mendelově univerzitě v Brně stala nejmladší rektorkou v Česku, že v listopadu 1989 byla žákyní 5. A. a návrat svobody už tehdy prožívala s rodiči velmi silně. K tomu nutno dodat, že za jejího bývalého šéfování na univerzitě se na Provozně ekonomické fakultě děly divy. Někteří posluchači, často zahraniční, se tam ukázali jen párkrát, vystudovali za podivně krátkou dobu a předložili závěrečné práce, které byly pouhým překladem prací obhájených v zahraničí. Rezignoval kvůli tomu děkan Pavel Žufan, ale Nerudová se z odpovědnosti pro týdeník Hrot vyvinila takto: „Za studijní programy je odpovědný děkan, nikoli rektor."

Česko je podle letáku jednou z posledních zemí v Evropě, která nikdy neměla ženu ve funkci prezidentky nebo premiérky. Jako její podporovatelé jsou nafoceni třeba Petr Pithart, Dana Drábová a Veronika Žilková. Nerudová se v poslední době ne moc takticky zvýraznila kvalitní nabídkou reklamních předmětů. Ta obsahuje trička, mikiny, ponožky, ale třeba i možnost účasti v jejím štábu při volebním víkendu za více než 20 000 korun, za což dostane zájemce „chlebíček s osobním věnováním". Velký zájem je prý o balíček placek a nálepek za 150 korun. V Berouně na dvou pultech ležely tyto reklamní předměty kupodivu zadarmo.

„Je to možná naposledy, co se do voleb uvidíte a pak se uvidíte po nich," upozornil člen volebního týmu Nerudové Vilém Franěk, který zaskakoval za moderátora Jana Musila, jenž nemohl dorazit. Na jeho otázku, jestli ji nezměnil fakt, že v posledním průzkumu hraje prim, odpověděla: „Nic se neděje, jsem pořád ta stejná Danuše Nerudová, která nekouká, jaký má v tuto chvíli výsledek, ale ráda by se setkávala s co největším množstvím lidí a poslouchala jejich problémy."

„Začalo to někdy během covidu, kdy jsem s kolegy založila občanskou společnost KoroNERV-20 a promlouvali jsme ve veřejném prostoru. Mluvili jsme o tom, jak by měla vypadat vládní pomoc... Tehdy jsem si ověřila, že člověk může být aktivním účastníkem změny... Po dalším uvažování a diskusi s rodinou, protože rodiny se to týká na prvním místě, jsem se rozhodla, že do toho půjdu a budu kandidovat na prezidentku České republiky. Proč? Protože jsem generace, která už v tuto chvíli drtivou část života vyrůstala ve svobodě. Není mi jedno, jak vypadá naše společnost, naše země a ráda, pokud budu zvolena, vyvinu maximální úsilí a vynaložím veškerou energii svých čtyřiceti tří let k tomu, aby se situace změnila. Abychom byli zemí, kde bude místo pro mladou generaci, která v tuto chvíli má pocit, že ji nikdo neposlouchá, a že věci nemají smysl... Abychom byli zemí, kde se dobře žije dalším skupinám populace. Těm, kteří žijí na okraji, těm, kterým se v životě tolik nedařilo. Seniorům, kteří celý život pracovali a teď jich je zhruba 400 000 a teď mají důchod nižší, než je příjmová hranice chudoby. Zkrátka, abychom byli moderní zemí, kde se daří všem, a kde má každý právo na úspěch..."

Debata byla profesionálně řízena, časové možnosti dopředu známy a nikdo z publika se zbytečně nevykecával. Lidé kladli celkem jasné dotazy, což na podobných akcích nebývá až tak běžné. Pro Deník N prý řekla, že věří, že do druhého kola nepostoupí Andrej Babiš, takže v něm bude stát ona proti Petru Pavlovi. A tazatel se ptal: „Kde tohle přesvědčení berete?"

„Tomu krásnému příběhu věřím, že by se to mohlo stát. Myslím, že všichni k tomu budeme napínat maximální úsilí, aby to druhé kolo tak vypadalo. Ale nelze předjímat, co se stane," odpověděla. Na další dotazy odpověděla, že hrozbu globálního oteplování vidí jako velmi reálnou. Je třeba být členem Evropské unie, ale snažit se ji zlepšit.

Další otázka, jestli bude využívat pro svou kampaň plátek 5 + 2 , který patří k Agrofertu. „Já se velmi omlouvám, ale nevím vůbec, co je to 5 + 2. Ten plátek neznám a vůbec ho tedy nemohu použít. Používat ho nebudu." Odpověděl za ní zasvěceněji Franěk: „Je to součást nějaké regionální reklamy, kterou nám někdo nabízel. A už to řešíme. Nemáme na to konkrétní odpověď." Následně Nerudová prohlásila, že má velmi blízko k senátoru Pavlu Fišerovi a je pro přijetí eura. Chce se postavit Číně, která na našem území vede hybridní válku. Ale zatím nechce zveřejnit jména lidí, kteří s ní možná půjdou na Hrad, protože je nechce ohrozit v současných zaměstnáních.

Besedy se zúčastnilo i několik důležitých novinářů. Byl tam Ondřej Kundra z Respektu a autor několika knih, například Putinovi agenti. Byl tam zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář. Ti si jen zaznamenávali do svých zápisníků a debaty se neúčastnili. Byli tam i CNN Prima News. A následně přišla otázka na Ukrajinu.

Když prezident Volodymyr Zelenskyj požádal USA o zprostředkování mírových jednání, byl to pro Nerudovou prý plamínek naděje. „Pevně věřím, že ta válka skončí brzy," sdělila. Ohledně další otázky řekla, že nikdo jiný než soud nemůže rozhodnout o Babišově vině, ale ona by mu milost nikdy neudělila. Nastal velký potlesk. Mluvila o energiích. Green Deal je prý příležitost. Na výrobky ze zemí, jako je Čína by mohlo být uvaleno takzvané uhlíkové clo. Nicméně má velké výhrady k Německu, protože nás dovedlo k současné špatné situaci na trhu s elektrickou energií a válka to jen znásobila. "Jsem ráda, že jsme si v Česku zachovali chladnou hlavu a víme, že bez jádra ten energetický mix nezvládneme. Nám tady tolik nefouká a nesvítí slunce. Bez jaderné energie nejsme schopni vyprodukovat tolik energie," zmínila.

V jednu chvíli přišlo zajímavé zaškobrtnutí Češky. „Jak se to řekne česky, jo, bezpečně," zazmatkovala. Danuše Nerudová hovořila v rámci povšechných hodnot a nesmělých narážek. Během focení se zájemci se k ní chtěl dostat podivný vágus, který vypadal jako poustevník po pěti letech života v lesích bez sprchy. Ostatně tak i voněl. Nakonec postával v pozadí, než se všichni s Nerudovou vyfotí. Ta odešla, než se s ní stačil pozdravit, zatížit ji svými problémy a omámit ji svým těžkým pižmem. Nerudová tedy z Berouna odjela.

