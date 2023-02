,,Pekarová, ta být moje dcera...” Na Paroubkovi se dělo, co nikdo nezachytil

Vláda šetří na vlastních občanech a místo toho vkládá miliardy do zbrojení. Spoléhá na to, že důchodci se nebudou bránit a jen si opět utáhnou řemen u kalhot, zaznělo na demonstraci spolku Nespokojení z úst Jiřího Paroubka. „Stoosmička“ podle bývalého předsedy vlády nemyslí ani na mladou generaci, která nemá materiální jistotu k založení rodiny, a porodnost v Česku tak dramaticky klesá. Nespokojení v čele s Paroubkem také iniciují petici za práva důchodců, a pokud návrh na sníženou valorizaci důchodů projde, chtějí podat ústavní stížnost.

Jiří Paroubek pořádal první akci nově vzniklého spolku Nespokojení, jehož je předsedou. Demonstrace na Malostranském náměstí se věnovala aktuálnímu tématu snížení valorizace důchodů a přitáhla mnoho účastníků. ParlamentníListy.cz byly u toho.

Když redakce asi čtvrt hodiny před začátkem dorazila na místo, postávalo na náměstí už několik živě diskutujících skupinek. Silnou základnu tam měli komunisté, už z dálky rozeznatelní kvůli výrazným vlajkám. Postupně se prostor plnil víc a víc.

Hnus, hnus!

ParlamentníListy.cz oslovily hlouček starších žen, které mezi sebou hlasitě diskutovaly.

„My jsme tady jako nespokojení občané,“ chopila se slova nejenergičtější z nich. „Já tedy nevolím ČSSD ani komunisty, volím ANO, ale dnes jsem přišla, protože chci vyjádřit, že se mi nelíbí, co se s touhle zemí za vlády Fialy děje. Já to ještě sice jakž takž zvládám, ale to proto, že jsme doma dva. To ty,“ poukázala na ženu vedle, „to máš horší, ty jsi sama.“

Dáma v bordó kabátu smutně přitakala. Prý ji nejvíc mrzí, že „ztrácíme naši zemi. Vadí mi, že na každém rohu visí ukrajinská vlajka. Tak třeba tady, podívejte,“ ukázala nahoru na zeď univerzity, kde visely dvě vlajky, „proč je ukrajinská větší než česká? Kde to vlastně žijeme? Pro koho naše vláda pracuje, na kom jí záleží?“

Další z dam pak zmínila, jak těžké musí být pro mladou generaci obstát: „My jsme měli mnohem radostnější život než vy, co jste mladí v této době. Teď se buď uvážete nadosmrti k hypotéce, nebo vám ji ani nedají a jste pořád závislý na jiných. Dětská hygiena a potraviny nebo oblečení, to vše je hrozně drahé… Nedivím se, že pomalu vymíráme, já bych v dnešní době být mladá nechtěla.“

„No jo, na to mají jen oni, jen ta elita, jak si vznešeně říkají,“ pustila se do debaty další žena. „Kdyby ty svoje stotisícové platy párkrát přiškrtili, to by jim nic neudělalo! Před pár dny se na to poslanců z pětikoalice opozice ptala, že by si mohli snížit platy, a jaká byla odpověď? Že to mají dané zákonem! A co my? My to zákonem dané nemáme? Hnus, hnus!“

„Nejhorší je tam z nich Pekarová. Ta být moje dcera, tak se za ni stydím,“ uzavřela diskusi rázně první z žen poté, co uslyšela českou hymnu. Akce právě začínala a redakce ParlamentníchListů.cz se posunula blíž k pódiu.

Zmrzačení valorizačního vzorce

„Nespokojení jsou platforma pro spolupráci všech levicových subjektů Česka. Jsou tam politici z České strany sociálně demokratické, národní socialisté, komunisté, Česká suverenita a předpokládám, že tam bude i mnoho z vás, kterým se v této zemi něco nelíbí,“ uvedl moderátor a poté už pozval na pódium Jiřího Paroubka.

„Oceňuji, že jste přišli,“ pozdravil účastníky někdejší premiér a nyní předseda Nespokojených. Narážel na to, že venku panovala opravdu velká zima a lidé se na Malostranském náměstí choulili v bundách a kabátech.

„Nejvýznamnější otázkou, která dnes hýbe celou českou společností, je zmrzačení valorizačního vzorce, podle kterého má být v červnu upravena výše důchodů podle inflace,“ uvedl Paroubek na úvod. Zmrzačením nazval návrh Fialovy vlády ještě několikrát a pokaždé se mu za to dostalo silných reakcí.

„Aby toho nebylo málo, dnešní třicátníci se mohou těšit na odchod do důchodu v 68 letech. To jsou nápady z dílny Jaroslava Haška,“ poukázal Paroubek na známého humoristu, „ale bohužel současná vláda to bere vážně. Zatím byl důchodcům odkrýván inflační nárůst cen, zboží a služeb vcelku rozumně podle vzorce, který přijala ještě předchozí vláda z iniciativy Jany Maláčové a Andreje Babiše. Současná vláda chce ale důchodce prostě okrást.“

Ústavní stížnost

Paroubkův projev měl v publiku ohlasy. Lidé souhlasně přikyvovali, ale také bučeli, vykřikovali „hanba“ a pískali, kdykoli se dotkl aktivit současné vlády. Snad nejsilněji to bylo znát v momentě, kdy se téma stočilo k válce na Ukrajině a ke zbrojení. To se davem několikrát neslo skandování „demisi, demisi!“.

„Letos je rozpočet Ministerstva obrany 120 miliard korun, napřesrok to má být 155 až 160 miliard. Za několik dalších měsíců však vláda přijde s tím, že potřebuje další peníze pro obranu. To nejsou malé peníze, když to srovnám s tím, co teď chce vláda ušetřit na důchodcích,“ podotkl předseda Nespokojených.

„Vláda sice nechce dávat peníze téměř dvou a půl milionu důchodců, ale má zálusk na nákup 24 amerických stíhaček F-35,“ nastínil plány Ministerstva obrany Paroubek a dodal, že o nákupu bylo rozhodnuto, „jak u této vlády taky jinak, bez výběrového řízení“.

Vláda prý jen využívá slabosti českých seniorů a spoléhá na jejich nečinnost. „Důchodci se nebouří, nedemonstrují. Vláda došla k názoru, že pokud důchodce oškube, nebudou se bránit ani tentokrát, jen si ještě víc utáhnou řemeny u kalhot. Vláda se raději stará o válku na Ukrajině, i když 90 % českého obyvatelstva si podle průzkumů nepřeje jiné rozuzlení konfliktu než diplomatické řešení a 58 % si myslí, že se nemá navyšovat Ukrajině vojenská pomoc,“ prohlásil Paroubek a opět se mu za to dostalo souhlasného potlesku.

Ve svém projevu se dotkl i demografických problémů, resp. nízké porodnosti. Ta prý od minulého roku dramaticky klesá. „Mladí lidé cítí nejistotu, nemají byty, klesá jim životní úroveň, je to opak toho, co je třeba, aby měli děti.“

Paroubek představil i petici „Braňme naše důchodce“, kterou spolek Nespokojení iniciuje. „Chceme sebrat deset tisíc podpisů, aby se pak na půdě Poslanecké sněmovny mohly vyjádřit všechny levicové strany našeho spolku i organizace důchodců. A chtěl bych vás ujistit,“ dodal na závěr svého projevu, „že pokud silou pětikoalice projde zákon o zmrzačení valorizačního vzorce, podáme ústavní stížnost.“

Područí, cenzura a protinárodní fronta

Na Paroubka navázala s projevem předsedkyně Svazu seniorů ČR Jana Ouředníčková. Ta poukázala hlavně na zkreslení výše důchodů: „Průměrný důchod je dvacet tisíc, ale statisíce seniorů k této částce vzhlížejí zezdola.“

Podle Ouředníčkové by vláda měla průběžně škrtat na více místech, a ne šetřit jen na důchodcích. „Proč v tak vážné době nebyla odložena valorizace platů ústavních činitelů? Proč se neuvažuje o snížení příspěvku stranám a hnutím za volby? Proč není vláda radikálnější v prosazování digitalizace, neboť ta by přispěla k zeštíhlení státního aparátu?“ ptala se řečnicky předsedkyně Svazu seniorů a odpovědí jí byl hlasitý potlesk.

Jako další na demonstraci promluvil předseda České strany národně sociální Michal Klusáček.

„Po třiceti letech od revoluce jsme opět v područí a opět je tu zavedená cenzura,“ prohlásil na úvod svého projevu. Vládu Petra Fialy pak nazval protinárodní frontou a vítězství generála Pavla v prezidentských volbách vítězným únorem.

Dalšími dvěma řečníky byla místopředsedkyně komunistů Marie Pěnčíková a zastupitelka Ústeckého kraje za SPD Elvíra Hánová. Obě sklidily potlesk, i když lidí na náměstí kvůli mrazu postupně ubývalo.

Slibný začátek

„Akci hodnotím kladně,“ řekl ParlamentnímListům.cz Jiří Paroubek poté, co demonstrace skončila. „Budeme pracovat dál, čeká nás toho hodně. Očekáváme, že podáme tu ústavní stížnost, budeme vyvíjet publikační činnost, a hlavně musíme v krajích vybudovat členskou základnu.“

„Já jsem Jiřího Paroubka podpořil rád a má to jednoduchý důvod,“ prozradil nám Michal Hašek, který na akci sice nehovořil, ale předsedu Nespokojených a svého někdejšího předsedu z ČSSD podporoval pod pódiem. „Skutečně tady chybí levicová síla, která má ve společnosti pořád silný hlas. Ti voliči tady jsou, jen dnes levice v mnohých případech bohužel změnila kurz a zaměřila se na gender, LGBT a podobné věci, které ale pro české občany nejsou tématem.“

Podle Haška je důležité spojit síly, aby se vytvořila silná platforma proti vládě: „Je to nezbytné, pokud si nechceme nechat republiku zdecimovat. Jen si spočítejte,“ zamyslel se Hašek, „kolik jobovek za poslední týden přišlo z tohohle baráku,“ ukázal na budovu Poslanecké sněmovny. „To máme sníženou valorizaci, zrušení daňové slevy na manžele, zrušení podpory stavebního spoření, zrušení výchovného atd. Kam až s tímhle přístupem chtějí zajít? Takže já jsem se zapojil proto, abych silou svých zkušeností a kontaktů pomohl nastolit protiváhu tomu, co se děje za vedení současné asociální vlády.“

Sám Hašek prý velké politické ambice ale nemá: „Já jsem jen řadový člen Nespokojených. Dělám advokacii a je mi tak dobře, do velké politiky se vracet nechci. Ale rád panu Paroubkovi pomohu s tímto projektem.“

Mezi jednotlivými subjekty, které spolek Nespokojení tvoří, prý zatím nevnímá žádné pnutí: „Samozřejmě jsme na začátku a nevím, jak se to vyvine do budoucna. Ale myslím, že všichni chápeme, jak důležité je táhnout za jeden provaz. Co se týče třeba zrovna této akce, tak tu jsme začali plánovat ve čtvrtek. Dnes je úterý a podívejte, kolik je tu lidí. To vnímám jako úspěch a velmi slibný začátek,“ rozloučil se s redakcí ParlamentníchListů.cz Michal Hašek.

