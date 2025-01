„Prasárna.“ Babiš vyletěl nad 34 miliony utracenými Foltýnem. A nejen to

Úřad vlády připravuje ve volebním roce kampaň, která prý není volební. Hodlá za to utratit 34 milionů korun z peněz všech občanů a zakázku přidělila bez výběrového řízení firmě spojené s ODS. Podle expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jde o korupci.

V průběhu tohoto roku má Českou republiku oblepit informační kampaň na téma propagace svobody, demokracie a spojeneckých vazeb v rámci vládního programu „Česko informuje 2025“, která bude prý propagovat „státní témata“ a která mohou mít „zásadní význam pro odstrašení protivníka a získávání spojenců“. Tvrdí to alespoň Úřad vlády, který odmítá, že by se jednalo o předvolební kampaň. S podzimními volbami do Poslanecké sněmovny to prý nesouvisí.

Zakázku za desítky milionů korun navíc Strakova akademie nezadala v rámci výběrového řízení a nabídky nejlepších podmínek včetně ceny, ale na přímo ji přidělila vybrané firmě, která je spojena s vládní ODS. Jedná se o společnost KNOWORIGIN s.r.o. vlastněnou akciovou společností KNOWLIMITS Group. Jejím předsedou představenstva je Jan Vidím mladší, syn bývalého dlouholetého poslance Jana Vidíma z ODS.

Expremiér a šéf největšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš současnou kampaň označil za korupci v přímém přenosu. „Je to nehoráznost a prasárna. Vláda z veřejných peněz, tedy z peněz občanů, zaplatí koalici SPOLU a STAN předvolební kampaň za 34 milionů, a ty peníze navíc pošlou firmě napojené na ODS. Je to obyčejná korupce v přímém přenosu,“ řekl Babiš redakci ParlamentníchListů.cz.

Vládní kampaň za 34 milionů Kč (zdroj: Registr smluv)

Podle serveru Novinky toto navíc není jediná významná zakázka, kterou firma syna exposlance ODS od Úřadu vlády získala. Už v roce 2022 jí byla Fialovým Úřadem vlády svěřena zakázka na kampaň Deštník proti drahotě za 22 milionů korun.

Skutečnost, že se prý nejedná o žádnou předvolební kampaň, ale propagaci „státních témat za účelem odstrašení nepřítele“ tvrdila Novinkám tajemnice vládního Foltýnova odboru strategické komunikace Jiřina Nováková.

„V nakoupeném mediálním prostoru budeme zveřejňovat státní témata. Ta je vhodné komunikovat celoročně a bez ohledu na to, zda se jedná o volební rok, či ne. Témat, kterým se chceme věnovat, je více, ale jedná se především o propagaci ústavních hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, spravedlnost, soucit a vláda práva, vlastenectví a podpora spojeneckých vazeb. Efektivní a včasná strategická komunikace může naplnění bezpečnostních hrozeb předcházet či zmírňovat jejich následky. Má zásadní význam pro odstrašení protivníka a získávání spojenců. Cílem strategické komunikace je také přispět k porozumění bezpečnostním a dalším veřejným politikám, a posilovat tak důvěru občanů ve stát a veřejné instituce,“ řekla Nováková.

Andrej Babiš kritizuje odbor strategické komunikace reprezentovaný plukovníkem Otakarem Foltýnem dlouhodobě. V aktuálním rozhovoru pro podcast Chuť moci moderovaný Thomasem Kulidakisem Babiš označil Foltýna za „magora“, který utrácí peníze občanů.

„Ten magor Foltýn na Úřadu vlády utrácí peníze na nesmysly. Vyhodila ho Černochová na Hrad a potom si ho vzal Fiala,“ sdělil v rozhovoru Babiš. Moderátor Kulidakis dodal, že má Foltýna Fialův úřad pouze půjčený z Pražského hradu, kde je i nadále zaměstnán coby zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

ParlamentníListy.cz se dotázaly vládního odboru strategické komunikace, co na tyto výroky říkají a jak vynakládají peníze daňových poplatníků. Dosud žádné odpovědi nedorazily.

