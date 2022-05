„Probůh!“ Prof. Beran: Opičí neštovice. Co na vás kdo zkouší

Opičími neštovicemi bychom se neměli vzrušovat, protože, i když jsou rozptýleny všude ve světě, vycházejí z jednoho centra. K přenosu s největší pravděpodobností došlo úzkým kontaktem homosexuálního pohlavního styku. Objevila se ale i varovná čísla o smrtnosti 37 procent. „Probůh, vždyť to má být mírnější virus než pravé neštovice a na pravé neštovice umíralo do jednoho procenta lidí,“ zděsil se profesor Jiří Beran. Tvrdí, že je to stejné jako s covidem. „Jakmile napíšete něco takového, tak to lidé nervově nevydrží a kliknou na to. A už se jim zobrazuje reklama. A za ni inkasuje ten, kdo to vydal. Čili jde jen o zobrazování reklamy. A pokud možno, aby to ty lidi vystrašilo,“ míní uznávaný epidemiolog.

Před pár dny se na Facebooku Charty 2022 objevila zpráva následujícího znění: Nedovolíme cenzuru – lidé mají právo na informace. Někteří „kazatelé jediné správné pravdy“ se snaží zabránit konání odborného semináře mluvčího Charty 2022 a mezinárodně respektovaného experta prof. Jiřího Berana v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seminář „Inosine pranobex v léčbě virových infekcí a Covid-19 – co víme a co ještě ne“ pro zdravotníky a lékaře se koná dne 23. května 2022 v hotelu ILF v Praze. Budete mít unikátní šanci seznámit se s mnoha studiemi a zkušenostmi s využitím inosine pranobex při léčbě virových infekcí. Zdravotnický deník napadl konání semináře u organizátorů. My jeho konání plně podporujeme. Nedáme se umlčet a nebudeme mlčet. Lidé mají právo na informace.

V roce 2020 se profesor Jiří Beran nakazil novým typem koronaviru a prodělal onemocnění covidem-19. Publikoval pak, že sebe i svého syna léčil pomocí léku Isoprinosine (inosine pranobex). Uvedený způsob léčby nemoci covid-19 ovšem nebyl oficiálními místy doporučován. Ve vánočním čase 2020, v době vrcholících nákaz covidem, profesor Jiří Beran prohlásil: „Isoprinosine je imunomodulační lék, který se používá v medicínské praxi již od roku 1971 a nyní je k dispozici v přibližně 70 zemích světa. Díky detailnímu imunologickému výzkumu především ve Velké Británii v posledních 5 letech již víme, jak v zásadě působí. Preparát je účinný v léčbě různých akutních nebo chronických virových infekcí.”

Plošná vakcinace byla jen sprostá lež a cílená manipulace

Konstatoval rovněž, že je zbytečné aplikovat lék mladým a jinak zdravým osobám (bez chronického onemocnění) a s mírnými příznaky onemocnění, ale je vhodné jej použít k iniciální léčbě všech zdravotnických pracovníků, dále pacientů nad 50 let, a u všech pacientů s chronickým onemocněním. „Na Covid-19 ho lze použít jak na počátku infekce, kdy nastartuje imunitní systém, tak v pozdější fázi onemocnění. Mohou ho užívat děti již od jednoho roku věku,“ doporučil profesor Jiří Beran. „Tak mě napadá: Není-li potřeba mladé a zdravé lidi léčit Isoprinosinem, protože si s virem více méně poradí sami, pokud nemají těžší příznaky, nebo chronická onemocnění, starším lidem a zdravotníkům je doporučen, tak nařízení o naprosté nezbytnosti plošné vakcinace není nic jiného než obyčejná, sprostá lež a cílená manipulace,“ přidal uznávaný epidemiolog.

Navzdory v úvodu zmíněným komplikacím se seminář uskutečnil. „Každý den dostávám na svůj email dotazy od odborné veřejnosti, ponejvíce od praktických lékařů pro dospělé, ohledně léku s účinnou látkou inosine pranobex. Lék s touto účinnou látkou byl v prvním čtvrtletí roku 2022 zaregistrován v Indii pro léčbu lehkého a středně těžkého covidu. Registrace proběhla na základě předklinických a klinických studií včetně dvojitě slepé, randomizované, multicentrické placebem kontrolované. Proto jsem se domníval, že by bylo dobré některé starší, ale také novější informace shrnout do kurzu,“ vysvětlil Jiří Beran, proč se rozhodl seminář uspořádat.

K rychlejšímu zotavení vede včasná přednemocniční léčba

Motto semináře znělo: „Včasná přednemocniční léčba, která vede k rychlejšímu zotavení a snížení počtu hospitalizací v důsledku Covid-19 je nesmírně důležitá,zejména mezi staršími dospělými a lidmi s chronickými onemocněními, kteří jsou vystaveni vysokému riziku nepříznivých následků.“ V úvodu semináře, jenž byl primárně určen pro lékaře a také jejich zdravotní sestry pracující v terénu, zopakoval některé imunitní mechanismy, které vedou k ochraně proti virovým infekcím a také zmínil dva klíčové výzkumy provedené ve Velké Británii. V prezentaci pak hovořil mimo jiné o efektu Inosine pranobex na počet NK buněk („přirozených zabijáků“), o dosavadních výsledcích prospektivních sledování u Covid-19 i o výsledcích studie efektivity u akutních respiračních nemocí.

Odborný přednes prokládal i informacemi, jak si měli lidé počínat v době šíření nákazy nemoci Covid-19. „Tam je ze všeho úplně nejdůležitější to, co jsem uváděl ve videoklipu pro Český olympijský výbor, v němž jsem vysvětloval tu čtyřiadvacetihodinovou bezplatnou roušku. Když si představíte dýchací cesty, řasinkový epitel a na něm je vrstva hlenu. Řasinky ten hlen pořád posouvají nahoru. A čím více sportujete, čím víc chodíte do sauny nebo strávíte měsíc chozením podél moře a inhalací slaného vzduchu, tak jakoby dráždíte ten povrch a vytváříte si tam ze začátku daleko silnější vrstvu toho hlenu,“ konstatoval profesor Beran.

Čtyřiadvacetihodinovou bezplatnou roušku nám stát nedoporučil

To byl také důvod, proč mírní kuřáci nemoc Covid-19 tolik neměli, protože kouř působí dráždivě a vytváří vrstvičku hlenu se všemi působkami, která je mohutnější. „A když se objeví virus, tak než se zmnoží, tak to dramaticky snižuje množství té infekční dávky. Vzpomínám, když se na začátku covidového období přijala nejrůznější nařízení včetně dodržování bezpečných vzdáleností něco ve smyslu ‚tři metry přede mnou a dvanáct metrů za mnou‘, tak se na mě v lese zle díval nějaký pán, když jsem běžel po lesní cestě bez roušky. Pořádně se nadechl a teď tam stál v obavách, abych ho neinfikoval. Přitom kdyby se bývalo řeklo: ‚Prosím vás, sportujte, zhluboka dýchejte, běžte do lesa, snažte se tu vrstvu nějakým způsobem zesílit‘. Vždyť to je čtyřiadvacetihodinová bezplatná rouška,“ zdůraznil ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

V následné diskusi čelil profesor Jiří Beran i dotazům na jiná témata, než bylo využití léku s účinnou látkou inosine pranobex v léčbě virových infekcí. Stočily se především na opičí neštovice, které se v uplynulých dnech začaly po světě šířit. „Tenhle virus, který opičí neštovice způsobuje, je virus, který je podobný viru pravých neštovic a vůbec nesouvisí s virem, který způsobuje plané neštovice, herpes a podobně. Člověk, který prodělal plané neštovice a potom měl někdy následně pásový opar nebo byl očkován proti pásovému oparu nebo planým neštovicím, nemá vůbec žádnou ochranu. U člověka staršího padesáti let, který nejspíš byl očkovaný proti pravým neštovicím, se dá předpokládat, že by ho zkřížená ochrana měla ochránit i proti tomuto viru,“ konstatoval profesor Jiří Beran.

Z festivalu rozvezli homosexuálové opičí neštovice do světa

Opičími neštovicemi bychom se neměli vzrušovat, protože ta nemoc, i když je rozptýlena všude ve světě, vychází jakoby z jednoho centra. „A sice z toho, že k přenosu s největší pravděpodobností došlo úzkým kontaktem homosexuálního pohlavního styku. To se ukázalo i u případu, který nedávno potvrdili v Austrálii. Takže moje doporučení – já si to snad ani nemohu dovolit říct – je nebát se toho. Objevila se tu čísla, někdo řekl, že je smrtnost 37 procent. Probůh, vždyť to má být mírnější virus než pravé neštovice a na pravé neštovice umíralo do jednoho procenta lidí. Tak kde vzali těch 37 procent? Jednak ta smrtnost musí být trošičku jiná, jednak je také potřeba vidět, že když je člověk mladý a zdravý, tak se ho to ve své podstatě nedotýká, jen na sobě bude mít nějaké puchýřky. Potřebujete, aby to nesvědilo, tak použijete tekutý pudr. Protože v té tekutině, v tom puchýřku, je největší koncentrace viru a vy, když to vysušíte, tak bráníte možnému přenosu,“ poznamenal epidemiolog.

Jedna z účastnic semináře zareagovala na to, mezi jakou skupinou lidí se opičí neštovice šíří, a zda z toho plyne, že jsou homosexuálové v ohrožení. „Byli tam všichni na jedné akci. A odtamtud se rozjeli do různých států, o to jde. Není to tak, že tím je postižena tato jedna komunita. Byli na nějakém festivalu. Myslím, že se nedohledá, kdo byl ten prvotní zdroj. Byli tam – přišlo mi v nějakém hlášení, jak se ten festival jmenoval – a odtamtud všichni nakažení pocházeli. A odpovídali na otázku: ‚Měl jste pohlavní styk?‘ Ale dlouho – myslím že týden – se nesmělo hovořit o tom, že se jedná o homosexuální muže. A hned vznikly jakoby dvě falešné zprávy. První je ta, že ten virus je lehce přenositelný vzduchem a že ta smrtnost je vysoká. Ani jedno z toho není pravda, přenos je možný jen velmi intenzívním fyzickým kontaktem,“ ujistil profesor Beran.

Nepřenášejí se vzduchem ani nemají vysokou smrtnost

K přenosu z člověka na člověka dochází zejména dlouhodobým kontaktem, vir se šíří při těsném fyzickém kontaktu s nakaženým nebo například ložním prádlem. Šíření vzduchem je sice možné, ale ne snadné. Přenos z člověka na člověka zahrnuje přímý kontakt s tělními tekutinami či infekčními poraněními a nepřímý kontakt prostřednictvím kontaminovaného oblečení nebo prádla. Pro to, proč se zmíněné zprávy o přenositelnosti vzduchem a vysoké smrtnosti objevují, má respektovaný epidemiolog prozaické vysvětlení: „To máte jako s covidem. Jakmile napíšete něco takového, tak to lidé nervově nevydrží a kliknou na to. A jakmile na to kliknou, už se zobrazuje reklama. A když se zobrazuje reklama, inkasuje ten, kdo to vydal. Čili jde jenom o zobrazování reklamy. A pokud možno, aby to ty lidi vystrašilo.“

Je dobré připomenout, že v roce 1980 prohlásila Světová zdravotnická organizace pravé neštovice za oficiálně vymýcené. Tým WHO následně sbíral po světě všechny vzorky obsahující virus. Ty byly spolu se zbylými vakcínami dle dohody rozděleny na dvě várky a uskladněny pouze na dvou místech světa. Prvním z nich je Centrum pro prevenci nemocí (CDC) v Atlantě, druhým se stal Ústav virových preparátů v Moskvě. Později byly ruské vzorky převezeny na Sibiř, do Vektor Institutu ve městě Koltsovo nedaleko Jekatěrinburku. Právě tato skutečnost vedla k dalšímu dotazu na profesora Berana, zda se v souvislosti s děním na Ukrajině nemáme obávat, že Rusko virus pravých neštovic vypustí a zda je západní svět připravený se před tím chránit.

Kdo by vypustil virus neštovic, měl by ho za tři dny zpátky

„Zastavit virus znamená, že zítra ráno vstanete a zastavíte zeměkouli. Čili i pan Putin si musí být vědom toho, že kdyby to někdo od nich vypustil, že se jim to za tři dny vrátí nazpátek. To byl podle mého jeden z důvodů, proč se nikdy v zásadě nepoužily biologické zbraně od dob útoku na dvojčata v New Yorku. Každý si to nebezpečí velmi dobře uvědomuje. Já jsem se tím profesně zabýval, když jsem byl prorektorem pro vědu, výzkum a zahraniční kontakty a měl svoje podřízené pracoviště v Těchoníně, kam jsem velmi často jezdil a pracoval jsem tam na části své kandidátské práce. Takže mám představu o tom, o čem by tyto zvlášť nebezpečné nákazy mohly být a jak se proti tomu chránit. Jsem přesvědčen o tom, že v oblasti biologických zbraní převládne silný pragmatismus, pokud někdo nevyvine něco biologicky naprosto specifického, kde bude vědět, že to je Franta Vomáčka, koho to zasáhne. Ale to bude pro něj hodně těžké,“ uzavřel profesor Jiří Beran diskusní část semináře.

