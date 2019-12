„Pšoukáček Miki.“ Po akci Milionu chvilek promluvili umělci. Ale ne ti z Letné

Ani v adventní čas nechybí demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Akce se rozhodly uskutečnit nejen v Praze, ale zvlášť i v okresních a krajských městech. Co na demonstrace proti premiérovi říkají? Podporují je? A mají pocit, že to Miliony chvilek dělají dobře? Na to ParlamentnímListům.cz odpovědělo hned několik známých osobností. Promluvil herec Michal Gulyáš, hudebník Petr Štěpánek, moderátor Slávek Boura, spisovatel Bruno Solařík a další. Padla slova jako „Miki Pšoukáček“, „užiteční idioti“ nebo „plácání debilit z tribuny“.

„Hned po cirkusu Berousek je to nejfajnovější atrakce, kterou mohla Praha světu dát. Přehlídka artistů pod vedením klauna Mikiho Pšoukáčka je opravdu excelentní!!“ nebere si servítky ohledně demonstrací Milionu chvilek pro demokracii herec Michal Gulyáš. A s ironickým úsměvem dodává: „Zajímavé je zkoumat, proč exhibování se a plácání debilit z tribuny nesnižuje popularitu ostatních, najatých eskamotérů. Tihle hovňousci jsou inspirací pro satirický počin, na který se určitě brzo můžeme těšit! Miluju je. Oni si opravdu přijdou státotvorně…“

„A pokud se mne ptáte, jestli to dělají dobře? – No, líp už to ani dělat nemůžou! – Jo… Jestli smím odhadovat, tak premiér je má u zadku… Asi tak milionkrát…“ směje se Michal Gulyáš.

Nikdo neudělal pro Babiše tolik, jako tihle svazáci…

„Nepodporuji ani Milion chvilek, ani Babiše,“ říká hudebník Petr Štěpánek a podotýká: „Nicméně myslím, že Milion chvilek dělá svoji práci naprosto skvěle, tedy alespoň z pohledu Andreje Babiše. Nikdo toho totiž neudělal pro stabilizaci, ba dokonce nárůst volebních preferencí jeho ANO, a tím pádem i pro upevnění postavení samotného Babiše, tolik, jako tihle svazáci, kteří si jako své povolání zvolili pořádání antibabišovských demonstrací.“

„Nejkouzelnější na tom je, že tenhle nádherný lehký život jim financují lidé, skoro se mi chce říci lehce intelektuálně nesmělí lidé, kteří ve skutečnosti touží po pravém opaku, totiž po Babišově odchodu. Tohle nevymyslíš,“ kroutí hlavou hudebník.

Prchal by měl Mikulášovi platit lithiem

Stručně a jasně se pro Parlamentnilisty.cz na téma demonstrace proti premiérovi a Milion chvilek vyjádřili spisovatelé Bruno Solařík, Jan Bauer a moderátor Slávek Boura.

„Demonstrace proti Babišovi sleduji s rostoucím zájmem badatele. Těžko by se dal zajistit účinnější způsob, jak premiérovi nadzdvihnout už tak vysoké preference. Milion chvilek pro demokracii dělá svou práci skvěle. Především z hlediska samotného šéfa ANO. Jeho manažer Prchal by měl Mikulášovi za jeho služby platit lithiem,“ míní spisovatel Bruno Solařík.

„Podle mne jsou to demonstrace proti výsledku oficiálních voleb. Když se nám nelíbí, jak dopadly volby, tak si prostě můžeme jít stěžovat na lampárnu, nebo jít demonstrovat. Každý má právo demonstrovat,“ krčí rameny spisovatel Jan Bauer. A s úsměvem dodává: „Můžu například demonstrovat za zlevnění piva. A taky se to nestane.“

„A jestli to dělají dobře?“ zamýšlí se. „Oni v podstatě představují, jak prý říkával Vladimír Iljič Lenin, takové ty ‚užitečné idioty‘. Nic jiného. Neříkám pro koho, protože to oficiálně nevíme. Ale můžeme to tušit…“ dodává Bauer.

„Dle mé prosté filosofie světa je demonstrování jeden z prostředků, jak dát nahlas nevoli jedné sociální skupiny… a pakliže se mě ptáte, zda „to“ Milion chvilek dělá dobře, pak myslím, že by organizátoři mohli dělat věci lépe,“ podotýká moderátor Slávek Boura.

„Majitelé klíčů“ z nich mají jenom legraci

„Všechny ty akce ‚Milionu Chlívků pro Demagogii‘ samozřejmě nepodporuji. Proč? Protože jsou směšné. Nemají sebemenší šanci na úspěch,“ říká spisovatel Pavel Černocký a vysvětluje: „‘Majitelé klíčů‘, tedy Zeman a Babiš, z nich mají jenom legraci. Oni ti ‚chvilkaři‘ to samozřejmě vědí. Nejsou tak hloupí, aby nepochopili, že tudy cesta k vítězství nevede. Hoši u moci se určitě nevzdají. Byli by hloupí, kdyby ustoupili nátlaku ubohé pouliční lůzy, která se pokládá za intelektuální smetánku národa.“

Milionu chvilek pak Pavel Černocký vzkazuje: „Hoši, nabídněte lepší program! Nabídněte lepší politiky! No, a tak si počkáme do příštích voleb, že ano?“

„Ale i z praktického hlediska. Dělají to velmi hloupě. Jenom naštvou tu masu voličů, která tu jejich intelektuální nadutost a nadřazenost nemůže ani cítit,“ pokračuje ve své úvaze Pavel Černocký. „A tak se ti ‚obyčejní‘ voliči semknou za Zemanem a Babišem, a budou je volit dál. Protože tihle dva pánové mluví jazykem, který je jim srozumitelný,“ pokyvuje hlavou spisovatel a posílá další vzkaz. „Milí intelektuálové, vy tím plebsem pohrdáte? Jistě, proč ne? Ale to je to jediné, co s tím můžete dělat. Nelíbí se vám to? Tak fajn, můžete udělat jediné. Změnit celý systém, tedy nahradit demokracii něčím jiným, vymyslet systém, který by těm neuvědomělým odebral volební právo. Tak schválně… vnutíte lidem tu svoji ‚liberální demokracii‘?“

Demokracie někdy i bolí… A ten frivolní Donald…

„Demonstrace organizované spolkem Milion chvilek v současné situaci vůbec nic neřeší. Společnost je totiž rozdělena, tudíž se nelze sjednotit na nějakém celonárodním odporu vůči tomu či onomu,“ míní hudební producent Aleš Trdla. „Jak již o tom psal politolog Lukáš Jelínek, přednášející na Univerzitě Karlově, nelze očekávat jakoukoli změnu, i kdyby se scházelo někde, kdesi, milion lidí. Myslet si, čím více nás bude, tím donutíme premiéra či kohokoli jiného odstoupit či změnit postoj, je pouhá iluze. Protože totéž by mohla učinit i ta druhá strana, zhruba těch 30 procent lidí, na jeho podporu. Proto se těchto demonstrací nemohu účastnit a zúčastňovat nebudu. Nevede to k cíli,“ říká producent.

„Přitom jsem v názorové shodě s tím, že kvůli svým kauzám a trestnímu stíhání a podobně, by premiér Babiš měl určitě odstoupit. Pokud však sám nechce, nelze ho ničím a nikým donutit. Porazit ho a něco ve vládě změnit, to mohou jen a jen volby,“ krčí rameny Aleš Trdla a dává příklad. „Tohle pochopili i Američané, kteří sice co do počtu hlasů volili Hillary Clinton, ale díky volebnímu systému nakonec do Bílého domu vešel ten frivolní Donald, a tak jim nezbylo než jen to, co umožňuje demokratické zřízení, že ho v příštích volbách musejí porazit. Pokud nejsme v totalitě, pak to jinak vlastně nejde. Demokracie někdy i bolí. Bohužel,“ uzavírá hudební producent.

Lidem už to začíná vadit…

O tom, že konání Milionu chvilek Andreji Babišovi spíš pomáhá, je přesvědčen i herec Jan Kuželka. „Po těch demonstracích má podporu spíš vyšší. A můžu vám říct, že už nejen mě, ale i dalším lidem začíná vadit, že se sjedou do Prahy, zablokují ulici… Obzvlášť teď o adventu. Navíc, úplně zbytečně! Babiš stejně neodstoupí. A myslím si, že ani nemá důvod. Nebyl odsouzený! A všude ho uznávají,“ říká herec a přidává vlastní zkušenost s demonstranty.

„Já jsem v ten den, kdy byla minulý týden demonstrace v Praze, jel na koncert. Metro bylo narvané. A slyším, jak se baví kluk s holkou, že půjdou v rámci demonstrace i na nádraží. Tak mi to nedalo a zeptal jsem se jich, jestli by mi mohli říct, proti čemu vlastně protestují. Odpověděli, že přece proti Babišovi, že on tady rozkrádá… Tak jsem se jich zeptal, jestli to, že minulé vlády rozkrádaly republiku, jim nevadí. No, nedovedli mi odpovědět. Že to nezažili. Tak si to asi musí zjistit,“ pokyvuje hlavou Jan Kuželka.

Smysl v demonstracích proti Andreji Babišovi prý herec žádný nevidí. „Snad jen to, že se chce pan Minář zviditelnit. A ta parta kolem něj,“ dodává.

