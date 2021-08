„Šílené! Tají to.“ Babiš sundal Bartoše v ústecké bitvě. Ošklivé věci

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který se rozhodl v podzimních volbách kandidovat jako lídr v Ústeckém kraji, své možné budoucí voliče pěkně naštval. Před cestou z Prahy v úterý na sociálních sítích napsal, že Ústecko je zaostalejší než Rumunsko.

Anketa Kdo v Ústeckém kraji vyhraje volby? Babiš (ANO) 91% Bartoš (Piráti) 2% Někdo jiný 7% hlasovalo: 4761 lidí

„Právě vyrážím do Ústeckého kraje se znovu potkávat s lidmi. Český severozápad je bohužel v Evropě synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem. Peníze, které má kraj dostávat, často nedostává, a když už, tak se rozkradou. ANO s tím za osm let ve vládě neudělalo nic. My to musíme změnit,“ napsal na Facebook Bartoš a přiložil snímek, na kterém pózuje s balíkem volebních novin před budovou Sněmovny.

Podle premiéra Andreje Babiše, který je lídrem hnutí ANO právě na Ústecku, šéf Pirátské strany o Ústeckém kraji nic neví a nemá mu ani co nabídnout.

„Potvrzuje to, že pan Bartoš o Ústeckém kraji neví vůbec nic. Všechny zdejší občany urazil. Všechny, co tu bydlí, pracují a pochází odsud. My jsme tady naopak hodně pomohli, když jsem donutil Ťoka, aby dostavěl dálnici D8 v prosinci 2016,” konstatuje premiér pro PL.

Podle jeho slov má Ústecký kraj ze strany vládního hnutí ANO a vlády absolutní podporu. „Je prostě vidět, že pan Bartoš netuší, o čem mluví, je totálně mimo a absolutně neobratný, i diplomaticky. Nerozumí tomu a nechápu, proč sem jde kandidovat, když o kraji vůbec nic neví a nemůže pro kraj ani nic udělat, protože peníze, co kraj dostane, jsem vybojoval já. Přesně před rokem v červenci 800 miliard a dalších 42 miliard navíc,” vyjmenovává Andrej Babiš.

„Hlavně jsme tu investovali obrovské peníze do zdravotnictví, zachránili jsme nemocnici v Rumburku, zdravotnictví je priorita. Pan Bartoš urazil všechny občany Ústeckého kraje,” kroutí hlavou předseda vlády.

Rozhodně odmítá prohlášení Ivana Bartoše, že vláda do regionu nedává žádné peníze. „On jenom lže. V úterý jsem viděl v Lounech úplně nový krásný plavecký bazén, na což jsme dali 40 milionů jako Ministerstvo školství. Pokud někdo kraj poškodil, tak to byla ODS. Nevěděl jsem, že například v Lounech není nemocnice. Oni to zprivatizovali stejně, jako to dělali ve středních Čechách a podle toho to dopadlo. Pamatujeme si IROP a jejich další kauzy. Zatímco my jsme dávali Ústecku vždy prioritu. Máme tu i plno dalších projektů, například gigafactory na baterie a další,” pokračuje premiér.

„Jednám kvůli cestovnímu ruchu i s Německem, se saským premiérem Kretschmerem. Budeme mít jasné statistiky a data, která jasně ukážou, co jsme zde už udělali, plus máme další plány a investice, které připravujeme,” uvedl dále.

Premiér nabídl i možné vysvětlení, co vedlo předsedu Pirátů nechat se napsat právě na ústeckou kandidátku. „Bartoš je úplně mimo, on sem šel kandidovat jen proto, aby dostal hlasy ze zahraničí, to je šílená reflexe. Ústeckému kraji totiž ve volbách připadnou hlasy českých občanů odevzdané v zahraničí, proto sem šel. Nechápu jeho uvažování, co tady chce se svým programem nabídnout,” uvažuje.

Důrazně také ve vyjádření pro naši redakci odmítá tvrzení šéfa hnutí STAN Víta Rakušana, že by na něho sbíral kompromitující informace, jak uvádí web Neovlivní.cz.

„Je to zoufalá snaha za pomoci anonymních zdrojů a spřízněných médií nahnat si preference. Pan Rakušan podobné bludy říká často. Není to už ani vtipné, to už je opravdu jenom zoufalé,” dodává Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz.

