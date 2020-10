„Svini jsem udala, toho hajzla hostinskýho taky!" Nouzový stav vyhrotil sousedské vztahy. Je to extrém

reklama

„Nechci být úplně konkrétní, ale mnohem horší je to v přilehlých vesnicích, které pod nás taky územně spadají,“ řekl dále. Než se dostaneme ke konkrétním příkladům jeho aktuálních „kauz“, připomeňme status věcí.

Nouzový stav platí v Česku od 5. října do 3. listopadu. Vláda ho může vyhlásit pouze na 30 dní, o případné prodloužení musí zažádat Poslaneckou sněmovnu. Ta by o tom mohla hlasovat podle jejího předsedy Radka Vondráčka 30. října. Krom jiných nařízení přijal kabinet Andreje Babiše i noční zákaz vycházení. Ten má sice několik výjimek, jako například cestu do zaměstnání či venčení psů, ale jinak jde o bezprecedentní jev.

Čísla prokázaně nakažených i nadále rostou, za úterý jich přibylo 15 tisíc.

Nyní zpět k našemu policejnímu zdroji.

„Nám třeba volá ženská, že bychom měli přijet, protože sousedka od vedle nenosí roušku, když jde ven s dětma. Tím, že je to hlášené, tak tam jedeme. Dotyčná oznamovatelka stojí u branky a sleduje, co se bude dít. Dokonce za námi přijde a řekne, že tu svini udala. Chvíli jsme se s ní bavili a najednou začaly vyplývat věci, že jejich rodina kdysi pokácela ořech a ten ořech, že byl jejich, že ta druhá sousedka je svině, proto ji udala. Chtěla také vědět, jakou dostane pokutu, jestli to bude nejmíň dvacet tisíc, že by si to zasloužila,“ sdělil policista, s tím, že i s takovýmito hlášeními se musí procesně zabývat, případně je postoupit na město.

„To ale není vše, tam třeba jiná paní volala, řekla, že by chtěla udat hospodského. Tak jsme se ptali proč, mysleli jsme si, že má otevřenou živnost, ale to ne. Prý je to hajzl, který okrádá místní lidi a měl by dostat pokutu, protože na dvoře chodil bez roušky, a ještě měl něco pokřikovat, když ho ona okřikla, že tu roušku nemá. Kdyby šlo o dvě věci, asi bychom se nad tím nepozastavovali, ale když jsem mluvil s kolegy z jiných oddělení, také mají podstav, tak říkali, že je to stejné, že se lidi začali houfně udávat, že tím léčí nějaké nedořešené věci,“ konstatuje vzápětí.

Nenošení roušek je porušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a za to hrozí ve správním řízení pokuta až tři miliony korun, upozornil pro Lidovky policejní prezident Jan Švejdar. Doplnil, že i v takovém případě lze věc řešit na místě sankcí do deseti tisíc.

„Nám třeba volal starší pán, že se nějaká omladina potlouká, kde nemá, že musíme přijet. Vyjeli jsme na místo, pán tvrdil, že to byli nějací zloději, že se ochomýtali kolem baráku a neměli roušky. Hlavně ho zajímalo, jestli dostanou pořádnou pokutu, protože jeden z nich měl být údajný syn řezníka, který ho za bolševika okrádal a nechtěl mu z místní masny nosit svíčkovou. Ano, tak to přesně řekl. My jsme ty kluky našli, jediné, co dělali, bylo, že sbírali kaštany. Ale i tak jsme tam museli jet a nějak tu věc ošetřit,“ doplnil.

„Bude toho ještě víc, protože teď se roztrhl pytel s podobným typem udání. A tím, že musíme všechno dokumentovat, nás to stojí fůru času a papírování, je to hodně otravné. Chápeme, že jsou případy, které si policii vyloženě žádají, ale na těch vesnicích je to teďka v rovině nevyjasněných křivd na několik generací dozadu, je to hrozné,“ povzdechl si.

Dodejme, že od začátku října počet lidí s prokázanou nákazou koronavirem stoupal o 10.000 každé dva (zpočátku tři) dny. Hranice 120.000 byla překročena 12. října, o dva dny později už bylo pozitivně testovaných přes 130.000, 15. října přes 140.000 a hranice 160.000 případů padla 16. října. Roste i počet úmrtí a lidí ve vážném stavu v nemocnicích napříč republikou.

Nemocnice reagují na zvyšující se počet nakažených koronavirem tím, že uzavírají části svých oddělení, aby v nich mohly zřídit místa pro pacienty s onemocněním covid-19. A také přemisťují personál, kterého začíná být nedostatek.

Odcházející ministr Prymula mezitím nechal připravit novou strategii komunikace. Tu bude mít na starosti resort zdravotnictví. Má být spuštěna velká informační kampaň, jejímž cílem je obnovit uvadající důvěru občanů ve vládu Andreje Babiše. Kampaň poběží v televizi, v rádiu i v dalších médiích. Má ukázat i to, jak v první linii bojují s epidemií lékaři. Stát za ni dá nejmíň 50 milionů korun, aniž by bylo jasné, k čemu má kampaň posloužit.

