„Taková špína.“ Rakušanovi vynadali vlastní. Sám si to vytvořil, padlo

Dalo by se říci, že pokud patříte ke kritikům vládní politiky a představitelů, měli byste si dávat pozor. Jedna z obyvatelek za své protivládní příspěvky na sociálních sítích totiž byla předvolána přestupkovou komisí, kde bude muset vše vysvětlovat.

Z obsahu předvolání, které formuluje kritiku vlády jako přestupek proti občanskému soužití, se zhrozila výrazná část politiků, analytiků a hlavně občanů, kteří věc veřejně komentují.

Věc nenechal bez komentáře dokonce ani ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. „Internetem koluje dopis, který vzbudil velké pozdvižení. Oprávněně. Jistá paní z Prostějova je v něm vyzývána k podání vysvětlení kvůli negativnímu příspěvku vůči vládě ČR na sociální síti. Nikdo v naší zemi nesmí být stíhán za svůj názor na vládu nebo komentář vůči vládě, pokud jím neporušuje zákon. Ačkoli do záležitosti nemůžu přímo zasahovat, mám za to, že za takový projev, i když s jeho vyzněním zásadně nesouhlasím, by nikdo neměl být předvoláván. Možnost kritizovat vládu je stěžejním prvkem demokracie,“ vyslovil se Rakušan.

Tato slova se ovšem nesetkala s velkým pochopením u diskutujících, kteří ministrův příspěvek četli. Celá řada uživatelů sociální sítě X se do Rakušana pustila v tom smyslu, že předvolání bylo správné, že svými výroky tlačí na správní orgán, že ta občanka kydala na vládu „neskutečnou špínu“ apod. Když prý Rakušan předvolání odsuzuje, nahrává tím opozici a Babišovi. V naprosté většině toto psali lidé, o kterých lze na základě jejich vystupování na sítích říci, že jsou příznivci vlády Petra Fialy.

Podle renomovaného politologa Lukáše Valeše jde o zfanatizovanou úderku, kterou si svým způsobem vláda „vytvořila“.

„Existuje zde skupina lidí, která není schopná racionální komunikace a argumentace. Jsou to lidé hluboce emocionálně zasazeni v těchto věcech a berou to jako zápas Sparty a Slavie s tím, že jakýkoli moment nepřehluší emocionální zainteresovanost těchto lidí. Je zodpovědností vlády, že se tu dlouhodobě vytváří rozdělení společnosti, které vláda podporuje. Ta současná těmi ‚dezoláty‘ a lidmi jako Michal Klíma nebo plukovník Foltýn, ta bývalá covidisty. To, co popisujete, je dosud ojedinělá věc, ale vládě vyhovuje, že má tuhle ideologickou úderku. Ta je však velmi nebezpečná jako každý zfanatizovaný dav. Jsou to typově přesně ti lidé, kteří volali po smrti Milady Horákové a v 50. letech by sepisovali petice, aby byla pověšena, protože si to zaslouží,“ konstatuje docent Valeš.

Právnička a senátorka Daniela Kovářová varuje před stále častější kriminalizací názorů. „Zmíněné předvolání je dalším hřebíčkem do rakve svobody slova. V posledních letech sledujeme útoky na tuto základní svobodu se záminkou údajných nenávistných komentářů,“ sdělila redakci ParlamentníchListů.cz.

„Je škoda, že tlaku aktivistů a progresivistů podléhají i orgány státu, a trendují dokonce ke zpřísnění stávající právní úpravy, kterou považuji za naprosto odpovídající. Kriminalizace názorů je stále častější. Doufám, že policie rychle oznámení odloží a že reakce veřejnosti pro ni bude poučením, aby se podobná šikana občanů neopakovala,“ míní Daniela Kovářová.