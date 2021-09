„Vozí sem Romy, své voliče.“ Hezky se jim žilo. Teď binec a stříkačky. Ukazují na Piráty

reklama

Vážný problém, který se stále zvětšuje a mediální pozornosti se mu příliš nedostává. Bydlení. Nejde zdaleka jen o aktivní domácnosti a rodiny s dětmi, které zcela běžně do bydlení musejí investovat až polovinu svých měsíčních příjmů.

Z nejnovější studie vyplývá, že ještě tvrdší dopady mají rostoucí ceny bydlení na seniory. Velká část z nich je nucena opouštět své dlouholeté pronajaté byty a spokojit se s ubytovnami. Ti méně šťastnější ze seniorů pak prý dokonce končí na ulici. Ze zprávy o vyloučení z bydlení citoval Český rozhlas Radiožurnál.

„Na ubytovny, do azylových domů, ale i na ulici se z pronajatých bytů dostává čím dál více českých seniorů. Ubytovny v Česku až z pětiny obývají senioři, vyplývá to z nové zprávy o vyloučení z bydlení. 20 tisíc seniorů podle této zprávy ohrožuje ztráty bydlení. Její autoři provedli šetření ve 150 ubytovnách a pracovali také s oficiálními daty ministerstev, obcí nebo třeba České statistického úřadu,“ uvedl v úterý po ranních zprávách Radiožurnál.

Ve vysílání promluvila i pražská důchodkyně, která musela kvůli rostoucím nájmům svůj byt opustit. „Platím si dvoulůžkový pokoj. Sociální zařízení mám společné jen s jedním člověkem, celkem je to dobrý. Platím 8 100 korun, takže mi to nějak vyjde,“ popisovala Radiožurnálu seniorka paní Adéla bydlení v jedné z velkých pražských ubytoven.

Prý si nestěžuje, přestože byla zvyklá na život v běžném bytě. „Měla jsem byt na Žižkově, ale tam se pak zvedaly nájmy u soukromníka, že už to nebylo možné. Moje dcera žije v cizině, tak u ní bydlet nemůžu,“ uvedla seniorka. Podle autorů zprávy se prý do podobně těžkých situací dostává v naší zemi čím dál víc seniorů a často jde o lidi, kteří předtím celý život bydleli v běžném bytě.

Logicky by se nabízelo, že lidem v takto složité situaci mohou pomocnou ruku nabídnout městské části nebo pražský magistrát prostřednictvím obecních či sociálních bytů. Jenže podle našich zjištění je stále častější praxí magistrátu pod pirátským vedením nebo některých městských částí byty tohoto typu přidělovat úplně jiným lidem.

Své o tom vědí na Praze 10. V bytovém domě v ulici Ruská ve Vršovicích byli do městských bytů ve vlastnictví magistrátu nastěhováni „sociálně potřební“. Podle sdělení místních jde o feťáky či bezdomovce a důsledkem jsou poničené domy, vchodové dveře, povalující se injekční stříkačky či vykradené sklepní kóje. V tomto případě jde o byty patřící Praze 10.

Obyvatelé bytového domu v Ruské ulici si podle informací ParlamentníchListů.cz zažívají prakticky každodenní peklo. „Od té doby, co tu bydlí, je to zde katastrofa. Neplatí nájem ani elektřinu. Dříve si chodili nabíjet mobilní telefony a ostatní příslušenství dolů do sklepů, kde ničili dveře a rozbíjeli skla, než se udělaly mříže, aby se tam nedostali. Mám roční dceru a musím uznat, že se zde bojím. Okolo domu se potulují opravdu zvláštní existence, ve sklepě a ve společných prostorách domu probíhaly večerní mejdany. Každý týden se tu řeší nějaké násilné či kriminální situace a policie ČR je tu minimálně dvakrát týdně. Není týden, co by tu nebyl opravář. Dveře jsou věčně vylomené nebo mají odcizené zámky a kliky. Člověk se bojí chodit ven i za bílého dne,“ popisuje aktuální situaci obyvatelka dotčeného domu v dopise starostce Prahy 10, který má redakce k dispozici.

Největší problémy má působit nová nájemnice se čtyřmi dětmi, nejspíš závislá na drogách. Po jejich aplikaci prý dělá největší výtržnosti a ve svém bytě údajně schovává hledané osoby, které policisté v místě pravidelně hledají. „Pouští do domu cizí lidi, kteří se chovají hrubě a ničí společné prostory. Člověk už jen čeká, až to u nich v bytě začne hořet či vybuchne,“ obává se obyvatelka.

Vykradené sklepní kóje, vylámané schránky, rozbité vstupní dveře, odpadky, povalující se injekční stříkačky a posprejované společné prostory domu nejsou podle jejího sdělení ničím výjimečným.

Pozoruhodné je, že problematičtí nepřizpůsobiví nájemníci prý nejsou žádní Pražané, kteří by se ocitli v sociálních problémech, ale Romové z jiných částí republiky, či dokonce ze Slovenska.

Stejným problémům čelí podle našeho zjištění i obyvatelé bytového domu v Malešicích v Počernické ulici. Rozdíl je pouze v tom, že daný bytový komplex není ve vlastnictví městské části, ale přímo pražského magistrátu. Zdejší dlouholetí obyvatelé nám sdělili podobné věci jako lidé z Ruské ulice. Problematičtí nájemníci se prý v domě objevili na podzim 2020 a starousedlíkům skončil klidný život. Od té doby řeší vykopané dveře, rozbité chodby, posprejované stěny a výkaly. Zničené lavičky a častý křik a rušení nočního klidu v okolí domu jsou takřka denním chlebem.

Základem všech problémů má být romská rodina s osmi dětmi. Jejich matka je feťačka a otec opilec. Přímo oni dva nejhorší problémy nedělají, ale neustále k nim chodí ohromné množství dalších lidí. Jednou policie z jejich bytu vyvedla 30 osob kvůli rušení nočního klidu! Neustále musí do domu jezdit zámečník, protože ničí kliky a zámky dveří. Největší šok pro nás byl, když jsme žádali o povolení nainstalovat bezpečnostní kamerový systém a magistrát nám to zamítl. Ti další cikáni, co k nim chodí dělají největší bordel. Dokonce napadají další obyvatele domu, jenže policie přijede, sepíše to, a tím to končí. Bojíme se vycházet z bytů,“ řekl nám s podmínkou anonymity jeden z dlouholetých obyvatelů domu.

Redakci zajímalo, jak je možné, že jsou do hlavního města sváženi nepřizpůsobiví obyvatelé odjinud, kteří zde dostávají městské byty, zatímco Pražané s nízkými příjmy a rodinami mají smůlu. „Magistrát problém řešit nebude, naopak oni to záměrně vyvolávají. Vědí, co nastane a proč to dělají. Řekl bych, že si stěhují do Prahy voliče, protože vědí, že normální občané už je volit nebudou. Zajímalo by mě ale, jak je potom dostanou k volebním urnám. Říkají tomu bytová inkluze a pomoc potřebným. Realita je taková, že dělají z Prahy ghetto, kde nebude k životu a normální slušní lidé se bojí, kdy na ně vytáhnou nůž,“ sdělil nám pražský politik, který je o dění na pražském magistrátu dobře informován.

