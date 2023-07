99 Kč za rajčata, cibule za 34. „To bychom nevydělali...“ Trhy proti marketům

06.07.2023 12:41 | Reportáž

„Chodím tu kvůli dětem. Aby měly něco trošku s více vitamíny.“ Maminky s dětmi, senioři, mladíci. Na Zelný trh do Brna si i přes svátky přišli pro ovoce a zeleninu lidé všech věkových kategorií. Keříčková rajčata mají někteří prodejci v ceně 99 za kilo a cibuli třeba za 34 korun. A najmout někoho na sbírání? To by se nevyplatilo. „Poláci nás odnaučili pěstovat nakládačky. Měli je vždycky levnější. Kdybychom zaplatili sběračům, tak už bychom si na ně nevydělali,“ říká paní Vlasta z Břeclavska. „Pěstujeme, co se dá,“ dodává.