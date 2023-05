Ami, go home! Velebnosti, jdu blejt. Jsme proti tomu hnusu. Poptali jsme se mezi komunisty, co se bouřili před americkým velvyslanectvím

„Pojal bych to slovy klasiků: ‚Velebnosti, jdu blejt.‘ Tahle vláda není naše, protože slouží cizím zájmům. Teď konkrétně USA,“ sdělil včera ParlamentnímListům.cz ajťák Zdeněk poté, co si sundal masku smrtky a cylindr strýčka Sama s pruhy a hvězdami. Protestoval totiž na demonstraci proti podpisu „obranné smlouvy“ s USA před velvyslanectvím této země v Praze.

„Ami, go home!“ anebo „Demisi, demisi!“ Stále se ozývalo před americkým velvyslanectvím při protestu komunistů a dalších aktivistů. Armáda USA prý patří k těm nejostudnějším armádám na světě a je zodpovědná za spousty válečných zločinů.

„Tento stát není smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu vyšetřujícího zločiny genocidy, proti lidskosti a válečné zločiny. Spoluzodpovědnost za nadpráva cizí vojenské moci bránící se tuzemskému a mezinárodnímu dohledu a za jejich případné zneužití neponesou jen zdejší ministři a poslanci, nýbrž i všichni čeští občané,“ píše se v letáčku rudých. Ostatně protestních akcí jako byla tato chystají více.

Americká smrtka

„To, jak s Američany vláda potají připravovala takzvanou obrannou smlouvu, aniž by ji konzultovala s občany anebo ji měla ve volebních programech, vypovídá o tom, že si byla vědoma, že ji veřejnost nepřijme kladně. A její konečné znění připomíná vazalskou smlouvu, která nám bere poslední zbytky suverenity,“ doplnil Zdeněk.

„Stáváme se otroky,“ reagoval na fakt, že tuzemská ministryně obrany Jana Černochová v úterý podepsala se svým americkým protějškem Lloydem Austinem smlouvu o obranné spolupráci. Ubezpečila však, že smlouva není o tom, že by se v Česku měli rozmístit američtí vojáci či jejich základna.

Sovětský vousáč

Opodál postával vousáč, mírně podobný řáholeckému zbojníkovi Rumcajsovi, se sovětskou vlajkou na ramenou. „Základem je neprovokovat. Smlouva je spíše provokační krok než obranyschopný. Protestujeme a budeme protestovat proti tomu hnusu,“ podotkl pomocný dělník Roman z Benešovska a vysvětlil: „To, jak o válce na Ukrajině hovoří většina českých politiků včetně prezidenta, považuji za válečné štvaní. A hlavně se pletou do něčeho, do čeho nám vůbec nic není. Češi by měli zůstat neutrální a neměli by se do toho montovat. A vláda už vůbec ne. Lidé mohou mít názor jaký chtějí, jsou proukrajinští nebo proruští, ale stát by se neměl stavět na stranu banderovců.“

Také vysvětlil, proč má na ramenou rudou zástavu s překříženými srpem a kladivem: „Byl jsem sice malý kluk, ale zpětně vzpomínám na dobu Sovětského svazu s nostalgií. Žilo se ve spoustě věcí lépe. I klid ve světě byl větší. Byly dva jasně dané bloky a ty se respektovaly. USA se na konci studené války utrhly ze řetězu a přes prostředníky dobývají celý svět.“

Máma s megafonem

„Bývá zvykem, že když jede ministr do zahraničí, tak s sebou bere větší skupinu lidí na další jednání. Obávám se však, že zrovna tahle návštěva nic moc pozitivního nepřinese. My se nezavazujeme Spojeným státům jen touto obrannou smlouvou, ale i různými nákupy zbraní a dalšími kroky,“ vysvětlila tlačenici českých politiků v zemi strýčka Sama předsedkyně komise mládeže Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) a současně máma na mateřské Petra Prokšanová.

Podle ní akce jako demonstrace proti „obranné smlouvě“ mají význam, protože šíří povědomí o tom, do čeho vstupujeme a co nás to bude stát, takže jsou osvětou. „Dříve se nám demonstracemi podařilo zabránit radaru v Brdech. Velkou roli vedle KSČM hrálo hnutí Ne základnám. Dokázali jsme zmobilizovat mnoho lidí. Dnes jsme v jiné situaci, protože mediální protikomunistická a protiruská kampaň občany hodně posunula, takže už nemají takové předsudky vůči americkým vojskům.“

Jak se bránit?

ParlamentníListy.cz se také zeptaly, jak by se podle rudých mělo Česko bránit? Podle „smrtky“ Zdeňka by u nás měl fungovat systém kolektivní bezpečnosti třeba na bázi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). „Kdyby byla vůle i mocností, tak by se mohla obnovit jednání a nový Helsinský proces. Do kolektivní bezpečnosti by měly být zapojeny všechny státy v Evropě a pak by armáda opravdu mohla sloužit občanům,“ dodal.

Dle mámy Prokšanové bychom si nejdřív měli říct, jaké nám hrozí reálné nebezpečí a pak podle toho šít na míru obranu. A doplnila: „Je zde několik scénářů, se kterými se pracuje. Od myšlenek evropské armády až po posílení té české. Ale nejsem expertem na obranu, takže detailnější vizi ode mě nečekejte. Zavazovat se někomu a při tom ztrácet suverenitu však není rozumná cesta.“

Příští úterý by se měl konat další protest.

