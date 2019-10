Bakala a Sobotka do basy? Ne každý nadšen. Čtěte více

ANKETA Půjdou expremiér Sobotka, miliardář Bakala a další do vězení? Taková varianta stále není uzavřena. Sněmovní vyšetřovací komise k OKD totiž oznámila podání 14 trestních oznámení. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, jak výsledky šetření hodnotí a zda existuje šance na finální dořešení sporné kauzy.

Privatizace OKD, někdejší státní firmy Ostravsko-karvinské doly, provázely pochybnosti a podezřelé machinace. O tom nepochybuje nikdo. Stačí porovnat cenu, za kterou stát svůj podíl prodal a za kolik byl v tu chvíli přeprodán.

V minulosti stáli za nevýhodnou privatizací státního podílu OKD před soudem nižší úředníci a obecně ti, kteří jen naplňovali vůli politiků.

Nyní svitla naděje, že kauza, o které mnozí mluví jako o největším tunelu v českých dějinách, dospěje do očekávaného závěru a na lavici obžalovaných stanou ti, kteří vše posvětili a schválili.

Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 9334 lidí

ParlamentníListy.cz se politiků ptaly, co na závěry vyšetřovací komise říkají, a zda je teď podle nich vyšší šance, že skuteční viníci mnohamiliardových škod budou potrestáni.

„Je dobré, že někdo sepsal historickou pravdu, jak to bylo. Padni komu padni. Rád bych poděkoval Lukáši Černohorskému, že se nebál to napsat, jak to bylo, a za ty desítky výslechů a odvedené práce. Věřím, že policie vezme důkazy vážně,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Naději, že zjištění komise nebudou zametena pod koberec, vyjádřil i šéf KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. „Doufám, že policie a státní zástupci budou pracovat tak, aby trestné činy nebyly promlčeny,“ uvedl Filip.

„Vyšetřovací komise měla zástupce ze všech parlamentních stran, učinila závěr a dál už je na policii, státních zástupcích, aby činili adekvátní kroky,“ řekla redakci poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z hnutí Trikolóra.

Šéf hnutí SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura vítá, že trestní oznámení budou směřovat na několik bývalých ministrů včetně expremiéra Bohuslava Sobotky. „A dále na jeho kamaráda právníka Radka Pokorného či někdejšího majitele OKD Zdeňka Bakalu. Tato trestní oznámení vítáme, protože kauza vytunelování OKD nesmí být zametena pod koberec, jak se o to neustále někdo snaží! Privatizace OKD je jednou z největších porevolučních zlodějin. Co bylo ukradeno, musí být vráceno! A někdo by měl jít sedět,“ má jasno Okamura.

„Pevně věřím, že ano,“ odpovídá se „smajlíkem“ na konci europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „I když, v Česku nikdy nevíte,“ dodává.

Podle poslance ČSSD a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka jde o otázku času a doby, která od privatizace uběhla. „Jen mě napadá, zda závěr nemá vyznít tak, že vše, co dosud v politice bylo, je špatně,“ uvádí.

„Nemyslím si, že by na základě závěrů vyšetřovací komise – jakékoliv – bylo dosaženo spravedlnosti,“ myslí si exšéf STAN a poslanec za toto hnutí Petr Gazdík.

Závěrům vyšetřovací komise k OKD nedává vysokou relevanci poslanec KDU-ČSL a bývalý předseda této strany Pavel Bělobrádek. Vyšší šance na potrestání skutečných viníků prý díky výsledku šetření nejsou. „To je věc orgánů činných v trestním řízení. Toto je jen politicky motivované chrastění tamburínou,“ je přesvědčen Bělobrádek.

Fotogalerie: - Někdejší byty OKD

Sněmovní vyšetřovací komise k OKD byla ustavena rozhodnutím pléna Poslanecké sněmovny v prosinci 2017, krátce po volbách. Byli do ní jmenováni zástupci všech sněmovních stran. V současné době má pouze osm členů, neboť zástupce ČSSD Lubomír Zaorálek se stal ministrem.

Komise během své skoro dvouleté činnosti vyslechla 49 svědků, sešla se na dvaceti několikadenních schůzích a tisíce stran materiálů členové studovali podle předsedy Černohorského ve svém volném čase. Vyslechnut komisí, jak známo, nebyl Zdeněk Bakala, který se tomu vyhýbal a odmítl dorazit, komise ho dokonce nechala předvést policií. Bakala se o všem nezdržuje na území České republiky.

Zajímavé je, že závěry komise byly schváleny jednomyslně. Jde tedy o unikátní shodu veškerých stran. Trestní oznámení má mířit na exministry Sobotku, Dlouhého, Urbana, Skalického, podnikatele Bakalu, Koláčka a Otavu, právníky Pokorného a Wagnera a další.

Jak na tiskové konferenci uvedl šéf komise Lukáš Černohorský (Piráti), advokát Radek Pokorný, který v dané době pracoval pro Bakalu a ty, kteří OKD podivně od státu získali, zároveň v rámci své advokátní kanceláře zpracovával posudek Ministerstva financí pro Evropskou komisi v této věci. Někteří v této souvislosti poukazují na fakt, že právník Pokorný je dlouholetým blízkým přítelem expremiéra Sobotky, který byl tehdy ministrem financí.

Kauza OKD – jaká jsou fakta?

Prodej 46 % státního podílu ve společnosti OKD za 4,1 miliardy korun odsouhlasila vláda Stanislava Grosse v roce 2004. Sobotka byl tehdy ministrem financí. Podle státního zastupitelství byla ovšem cena tohoto podílu nejméně 9,8 miliardy. Jiné odhady hovoří až o 12 miliardách a posudek Ernst & Young z roku 2005 ohodnotil OKD dokonce na 52 miliard korun. Přitom znalecký posudek, který si k tomu tehdy nechalo zpracovat Ministerstvo financí (s B. Sobotkou coby ministrem) žádal za podnik jen kolem dvou miliard.

Nedlouho po uzavření obchodu se o transakci začala zajímat Evropská komise, která si k tomu od Sobotkova Ministerstva financí vyžádala analýzu. Pro resort tento posudek zpracovala advokátní kancelář Radka Pokorného, Sobotkova letitého přítele, který v té době zároveň pracoval pro Zdeňka Bakalu, a těžko tak měl zájem konečnou cenu zpochybňovat.

Nový vlastník kromě důlní společnosti získal zároveň 44 tisíc bytů. Vše koupila společnost Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy, kteří ale OKD po pouhých dvou měsících přeprodali firmě RPG Industries Zdeňka Bakaly, který zaplatil o pět miliard víc, než za firmu inkasoval stát. Po dvou měsících tedy hodnota záhadně narostla ze 4,1 na deset miliard. Bakala, který se z Česka postupně stáhl a přesídlil do Švýcarska, podle různých odhadů ze společnosti OKD vytuneloval několik desítek miliard korun. Další odhady mluví až o 120 miliardách.

Psali jsme: Trestní oznámení na Bakalu se Sobotkou zcela mění zažité pořádky. Mnoho lidí teď bude mít co vysvětlovat. Erik Best dává konkrétní jména Babiše se na tiskovce po vládě zeptali na stíhání Bakaly. A ten začal řádit Bohuslav Sobotka, který bude s Bakalou čelit trestnímu oznámení za OKD: Obvinění je politicky motivované „Agent BIS!“ Bomba kolem OKD: Vyšetřeno. Sobotka, nahrávka! Bakala mlčí, ale jiní promluvili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka