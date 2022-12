Celé divné. Zakázka. Babiš a děti: Údiv i tam, kde to nečekáte

reklama

„Je možné, aby kandidát na prezidenta byl tak hloupý. Snad jen v České republice,“ zareagoval Petr Gazdík, poslanec STAN, místopředseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, bývalý ministr školství, profesí pedagog.

„Nemám vůbec problém s tím, jestli zapomněl věci, které se učil před padesáti lety. To je normální. Ale myslím, že k těm dětem měl být vlídnější, jestli chce být prezidentem, neměly by se ho bát,“ konstatoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Českou pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Podle mě to volby nerozhodne. Lidi, co volí Andreje Babiše, to nezajímá. Podle mě je zbytečné se tím zabývat,“ myslel si Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP.

„Trapas a znemožnění sama sebe na straně jedné, na druhé straně ‚nikdo není dokonalý‘ a před otázkami dětí by možná pohořeli i jiní,“ uvedl Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda Ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy, středoškolský pedagog.

„Jsem z toho trochu rozpačitá, protože přece jenom žiju v představě, že na Pražském hradě by měla úřadovat osobnost, která má nejenom politický, ale také všeobecný rozhled a vysoké morální kvality. Na druhou stranu je pravda, že my, kteří umíme vyjmenovat všechny planety sluneční soustavy, jsme zase nevydělali sto miliard korun,“ upozornila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně, učitelka, tlumočnice, překladatelka.

„U pana Babiše žádné překvapení,“ sdělil Miroslav Bednář, filozof, spoluzakladatel a bývalý místopředseda Svobodných.

„Zaznamenal jsem to, ale nesledoval. Přijde mi to celé nesmírně pitomé,“ prozradil Vadim Petrov, pedagog, hudebník, manažer a konzultant, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Děti za jedna, Babiš za pět,“ oznámkoval Ondřej Neff, spisovatel, publicista, vydavatel internetového deníku Neviditelný pes.

„Jen to ukazuje, jak je Babiš všeobecně ‚vzdělaný‘, dost hrůza,“ okomentoval Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda i místopředseda Senátu ČR.

„Celkový dojem? Andrej Babiš by si měl rozmyslet, jestli chce kandidovat na prezidenta v Česku, nebo na Slovensku. Když vynechám tu sluneční soustavu, tak Národní divadlo nebo Karel Čapek jsou součástí naší národní identity, naší národní historie, která ovlivňuje naši současnost,“ uvedl Tomáš Jirsa (ODS), senátor za Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Hluboké nad Vltavou.

„Myslíte dotazy na Jaroslava Haška? Karla Čapka? Národní divadlo? Je to složité, Andrej Babiš je ze Slovenska a tam naše dějiny a historii neučili,“ sdělil Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda imunitního a mandátního výboru Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Nikdo není dokonalý. Andrej Babiš potvrdil, že není žádný velký intelektuál, to ale neznamená, že není schopný a chytrý člověk. Prezident by měl asi řešit důležitější otázky, než kolik má kráva žaludků nebo co běhá po obloze,“ upozornil Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, exprimátor Liberce.

„Nemám na prezidenta nijak vysoké nároky, ale učivo vlastivědy základní školy bych považoval za úplný základ. Ještě horší však bylo jeho nepřátelské chování vůči dětem. Je to zkrátka ostuda. A není to poprvé, co sobě nebo naší zemi dělá ostudu. Neustále naší zemi škodí a chce škodit dál. Vůbec nevím, co proti nám má,“ sdělil Martin Šmída, radní Olomouckého kraje za Piráty.

„Odvyprávím vám v této souvislosti jednu historku. Léta jsme kamarádi s Danou Makrlíkovou, bývalou redaktorkou České televize, pak moderátorkou hlavních zpráv na Primě a nyní veleúspěšnou zahradní architektkou. Kdysi jsme s Danou seděli v hospodě a ona mi vyprávěla, že si chlapy testuje otázkou, kolik umějí vyjmenovat států USA. Dal jsem na počkání všech padesát. Tak si říkám, neměl jsem kandidaturu na Hrad vyhlásit také? (smajlík). Dal bych do kupy i ty kravské žaludky,“ prozradil Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory, spisovatel, hudebník.

„Považuji to za marginálii. Na druhé straně ale nemít některé základní znalosti je trochu ostuda. Pro každého, nejen pro kandidáta na českého prezidenta. Učit se, učit se, učit se,“ doporučil Milan Šarapatka, bývalý poslanec Úsvitu a diplomat.

„Poslední aféra Andreje Babiše budí špatný dojem hned v několika rovinách. Po stupidním a prostořekém výroku wannabe prezidentky Danuše, která si ve vysílání poplakala, jak to má těžké, když je tak pohledná a mladá, se jako hotentot projevil další vážný kandidát na hlavu našeho státu. Jako amatéři se rovněž vybarvili i členové slavného PR týmu hnutí ANO, když svého šéfa nechali takto beznadějně napospas zvídavým a nemilosrdným dětičkám. Navíc když velitelem této mládežnické čety nebyl nikdo jiný než Babišův úhlavní „oblíbenec“, revolucionářský režisér Vít Klusák, který se svými aktivistickými kolegy z guerillové úderky Hypermarket film s. r. o. tento pořad pro FTV Prima připravuje. Zarážející je i skutečnost, že na rozdíl od ostatních dílů, v nichž jsou u tabule zkoušeni Babišovi konkurenti, zde nebyl Vít Klusák uveden v závěrečných titulcích. V díle s Andrejem Babišem televize Prima ‚pro jistotu‘ údaje o scenáristovi a režii vynechala úplně. Náhoda? Babiše to nepochybně u voličů poškodilo, jakkoliv se ale domnívám, že se nyní díky němu půlka národa i pražské kavárny honem rychle doučila základy astronomie pro mateřské školy i střípek z anatomie přežvýkavců. Jen aby mu to nandali, jak jsou lepší. Protože kdo by nechtěl být lepší než Babiš, že? Tak už jen vybudovat tu firmu s 30 000 zaměstnanci a máte to,“ objasnil Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, analytik Institutu Václava Klause.

