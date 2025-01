Chyba poplatníků, že jim nejde podat přiznání, sdělil nám „finančák“. Bartoš ve varu

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14182 lidí



Přímo k přepážkám finančních úřadů se lidé museli vypravit poté, co nepochodili při snaze podat dokumentaci on-line na portálu MOJE daně a čekalo tak na ně kolečko jako z dob před spuštěním on-line podání v podobě čekání ve frontách a vyplňování papírové formy přiznání.



Na problémy při vyplňování daňového přiznání na portálu MOJE daně v tomto týdnu upozorňovalo několik lidí rovněž prostřednictvím sociálních sítích a jedním z těch, kterým nezbylo po neúspěšných pokusech o vyplnění formulářů nic jiného než se odebrat přímo na úřad, je i bývalý místopředseda vlády pro digitalizaci a někdejší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Když jsem to odesílal, tak se systém komplet vysypal. Termín se blíží, tak jsem dnes šel na finančák za ‚mou paní‘, která je moc milá. Ta mi řekla, že jim ten systém pro jistotu nejde vůbec, takže mi nejen nemůže pomoct, ale nemůže ani ověřit, jestli to tam náhodou nemá. Prý snad v pondělí (je čtvrtek, že jo). Musí to být do 30. podaný,“ sdílel svoji zkušenost.

Minulej tejden jsem vyplnil přihlášení k dani z nemovitosti ve fakt těžkým online formuláři, kde se mi načetlo max jméno a adresa. Když jsem to odesílal, tak se systém komplet vysypal.



Bartoš pro ParlamentníListy.cz dodal, že jde o problémy, které zaznamenal v souvislosti s portálem finanční správy i v minulosti. „Popisoval jsem svou vlastní zkušenost, kterou jsem si nijak nepřibarvil ani neupravil. Informační systém MOJE daně má každoročně v lednu a březnu výpadky, v některých letech se dokonce kvůli tomu prodlužoval termín odevzdání daňového přiznání,“ podotkl.

Jak však již ParlamentníListy.cz upozornily ve čtvrtek, Generální finanční ředitelství tvrdí, že je portál MOJE daně „plně dostupný“ a nejsou evidovány „žádné výpadky ani omezení služeb“.



Tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle redakci sdělil, že problémy mají být na straně uživatelů a nikoliv v přetíženosti systému. „Pokud se uživatelé nemohou přihlásit nebo využívat jednotlivé služby portálu, doporučujeme obrátit se přímo na technickou podporu portálu MOJE daně. Ze zkušeností můžeme doporučit aktualizovat antivirový program na nejnovější verzi a přidat portál MOJE daně (mojedane.cz) mezi důvěryhodné stránky v jeho nastavení. Tyto situace evidujeme u uživatelů, kteří využívají antivir AVG a Avast, které mohou portál z bezpečnostních důvodů blokovat. Doporučujeme také případně restartování prohlížeče a smazání cache,“ sdělil tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství redakci.

Exministr na to reaguje s tím, že výpadky portálu MOJE daně „pokaždé Ministerstvo financí přiznalo až poté, co se informace dostala do médií“. „Pro mě je to ukázka toho, že na resortech se digitalizace neposouvá, i když k tomu ministerstva mají vše potřebné,“ hodnotí.



Situace, kdy portál MOJE daně nefungoval, se opakovaly v loňském roce zejména v době, kdy končily termíny pro podání daňových přiznání. Jak finanční správa upozorňuje, podíl elektronických přiznání stále stoupá. A právě velký počet uživatelů, který vyplňuje daňové dokumenty během posledních dnů před koncem termínu k jejich podání, občas vede k výpadků, na něž poukazuje i exministr Bartoš.

Problémy s vyplňováním daňového přiznání on-line měli lidé skutečně v minulosti už několikrát. Několikahodinový výpadek postihl systém kvůli jeho přetížení například v únoru 2022, v květnu loňského roku či posléze o téměř dva měsíce později. V poslední den lhůty pro podání daňového přiznání tehdy daňový portál podle svého vyjádření měl čelit DDoS útokům.

Zatímco Generální finanční ředitelství přisuzuje příčinu aktuálních problémů samotným uživatelům, Bartoš míní, že má spíše souviset s přístupem resortu financí. „Finance jsou obecně s digitalizací v tomto volebním období marné. Ani za další 3 roky se pod ODS ministrem Stanjurou neposunul ani o píď zásadní projekt Jednotného inkasního místa. Už dekádu se to slibuje, zásadně by to pomohlo lidem, firmám i ekonomice. Ekonomické systémy se lepí, a změny se odkládají na další vládu,“ míní exministr, který ve Fialově vládě do druhé poloviny letošního roku zastával též funkci vicepremiéra pro digitalizaci.

