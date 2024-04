Chytré popelnice. Samy hlásí, že jsou plné. Jenže to Pirátům drhne

Pražská firma řešící moderní technologie, která spadá do gesce Pirátů, utratila více než 23 milionů korun za „chytré popelnice“, které samy hlásí, že jsou plné. Ani taková vysoká částka utracená z kapes daňových poplatníků ovšem nevede k tomu, že by informace ze speciálního systému byly ke svozu odpadu využívány. Systém totiž drhne. Čidla prý selhávají a hlásí plný kontejner i v případě, že obsahuje jediný kousek zaseklého odpadu.

Slyšeli jste o tzv. chytrém svozu odpadu? Jde o projekt, který podle pražských pirátských radních přinese či přináší řadu výhod, ušetří peníze za svoz a ještě pomůže životnímu prostředí. Do jaké míry to tak i skutečně funguje? Nad touto otázkou se zamýšlejí jak lidé na pražském magistrátu, tak v Pražských službách, které odpad v hlavním městě sváží.

Za „chytrým svozem“ stojí pražská firma Operátor ICT, která se označuje za „tým, který mění Prahu“. Akciová společnost plně patřící hlavnímu městu bývá označována jako výkladní skříň pražských Pirátů, kteří jsou dle svých veřejných výstupů na firmu také patřičně hrdí.

Operátor ICT má totiž pomáhat s přechodem na moderní technologie a na tzv. chytrá řešení. Z druhé strany je rovněž faktem, že občas byla kritizována za vynakládání vysokých částek s nejasným výsledkem pro město a pro občany.

Co znamená, že je svoz odpadu tzv. chytrý? Městská firma Operátor ICT v průběhu let 2022 a 2023 nakoupila speciální čidla a další technologii, která byla nainstalována do části odpadních kontejnerů, zejména těch podzemních. Čidla pak mají sledovat naplněnost těchto kontejnerů a díky aplikaci o tom informovat město a svozové společnosti.

„Hlavním cílem tohoto pilotního projektu bylo vytvoření nástroje pro kontrolu stavu a naplněnosti nádob na separovaný odpad (papír, plast, sklo barevné, sklo čiré, nápojové kartóny, kovové obaly). Nástroj využívá ultrazvukové IoT senzory, které jsou primárně instalovány v podzemních nádobách a v nádobách se spodním výsypem, u kterých je svoz finančně i časově náročnější. Informace o zaplněnosti a výtěžnosti nádob jsou dostupné zaměstnancům města a městským částem, příslušným svozovým firmám a občanům v aplikaci Moje Praha. Tento nástroj pomáhá zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů,“ popisuje projekt pražský web smartprague.eu.

Podle informací z tohoto městského serveru pomáhají speciální čidla k optimálnímu svozu odpadu z velkoobjemových kontejnerů, snižují náklady, snižují zátěž na životní prostředí, zvyšují komfort na silnicích a sběr dat slouží k dalšímu použití a k optimalizaci veřejného prostoru.

Kromě společnosti Operátor ICT za tím stojí též magistrátní odbor ochrany prostředí, který spadá pod náměstkyni primátora Janu Komrskovou (Piráti), která má v gesci oblast životního prostředí a klimatický plán. Sama Komrsková si už dříve chytrý svoz pochvalovala.

„Skutečnost, že ocenění v oblasti odpadového hospodářství přebírám za projekt v rámci koncepce Smart Prague 2030, dokazuje, že problematika nakládání s odpady není záležitost druhé koleje. Naopak, je jednou z priorit. Díky tomuto konkrétnímu projektu se například nemusí tak často vyvážet odpad. To má nejen pozitivní ekonomické přínosy pro městskou pokladnu, ale šetří se i pohonné hmoty a tím také naplňujeme náš klimatický plán,“ sdělila Komrsková poté, co projekt získal cenu Komunální projekt roku 2023.

Důležitá je nepochybně pro čtenáře informace, kolik celý projekt stál. Nejde o žádnou láci, městská firma Operátor ICT v průběhu dvou let za chytrá čidla a související technologie zaplatil přes 23 milionů korun z kapes občanů.

Nyní už k jádru věci. Zdroje PL z pražského magistrátu, které se na redakci obrátily, mluví o projektu zcela odlišně. Panují prý silné pochybnosti nad tím, zda projekt chytrého svozu dává smysl, zda se ekonomicky vyplatí a hlavně, zda vůbec funguje. Objevují se ale též informace o tom, že celý systém zdaleka není tak skvělý, jak ho magistrátní Piráti prezentují.

„Ten systém má k chytrosti daleko. Čidla v řadě případů zaznamenají například zaseklý kus kartonu, který do kontejneru někdo nacpe, a už hlásí naplněnost nádoby, přestože v ní je pouze ten jediný kus odpadu. Kromě toho to spíš slouží pouze pro informaci a vyvážení kontejnerů se tím prakticky neřídí. Takže se utratily miliony korun za ‚chytrá‘ čidla, ale popeláři k těm kontejnerům jezdí úplně stejně jako dřív, jako by tam ta čidla vůbec nebyla,“ prozradil PL zdroj z vedení pražského magistrátu.

Mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický, které zajišťují odvoz odpadu z kontejnerů, uvádí, že se při svozu řídí svým klasickým harmonogramem, a nikoli „chytrými“ čidly.

„V současnosti nejezdíme dle informací z čidel, odpad svážíme podle předem daného harmonogramu. Přesně tak, jak si město dle smlouvy objednává, a nezávisle na tom, co indikují senzory. Data z nich má k dispozici primárně město a městské části. Datové přenosy zatím nejsou propojeny s aplikacemi, které využívají svozové společnosti,“ uvádí Komarnický.

Doplňuje sice, že jednotlivé senzory mohou momentálně pomoci zefektivnit lepší nastavení frekvence svozu odpadu podle potřeby. „Stav naplnění nádob může pomocí městských aplikací informovat občany o stanovišti, které je ještě schopné pojmout jejich odpad, aby skončil v popelnici, a ne vedle ní. Frekvence svozu jsou každopádně obecně stanovovány na co nejefektivnější obsluhu dané oblasti, tzn. v rámci svozu jednoho druhu odpadu je vždy (mj. z důvodu co nejnižšího dopravního zatížení, snižování uhlíkové stopy, úspory pohonných hmot atd.) potřeba obsloužit co největší počet nádob,“ podotýká mluvčí Pražských služeb s tím, že tato městská společnost je pouze účastníkem projektu „chytrého svozu“ a připouští, že k situacím, jež popisuje magistrátní zdroj, může docházet.

„O úpravě či zrušení tohoto systému nerozhodujeme. Jsme každopádně moderní firma, která se zajímá o inovace ve svozu odpadu, proto se pravidelně účastníme pilotních projektů města. Dynamicky se měnící svět znamená pro Pražské služby nové výzvy a další rozvoj nejen na poli odpadového hospodářství,“ doplnil Komarnický.

ParlamentníListy.cz kontaktovaly rovněž pirátskou náměstkyni primátora pro životní prostředí Janu Komrskovou a ptaly se, co na funkčnost a využití systému čidel říká. Do okamžiku vydání článku od náměstkyně žádné odpovědi nedorazily.

