Další otazníky kolem podnikání Miloše Baláka

KAUZA Nejprve hlavní postavy. Miloš Balák byl prokuristou společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. (skončila v insolvenci), předsedou představenstva společnosti České lesy a.s. (její majetek byl zřejmě vytunelován) a rovněž ředitelem Lesní správy Lány.

Karel Komárek je miliardář, majoritní vlastník společnosti KKCG a.s.

Bez jeho podpisu smlouvy o postoupení pohledávky KKCG a.s. vůči společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. necelé tři týdny staré panamské společnosti MILROY S. A. a následnému protiprávnímu, jako konstatoval Vrchní soud v Praze, předání akcií společnosti České lesy a.s. advokátu Marku Bánskému, zastupujícímu uvedenou panamskou společnost, by podle našich zdrojů nemohlo k vyvedení majetku ze společnosti České lesy a.s. nikdy dojít.

ParlamentníListy.cz o kauze už jednou psaly. Stanovisko KKCG se nám ani do vydání tohoto článku získat nepodařilo. Společnost na dotazy nereaguje.

Dluhy Komárkovým společnostem byly podle našich zdrojů uhrazeny v druhé polovině srpna 2011 z neznámého zdroje. Mělo se ovšem jednat o panamskou firmu MILROY S. A.

Přípravná fáze

Ta zanikla dne 16. 4. 2014. Byla formálně založena v Panamě, měla adresu Mossfon Building společně s desítkami jiných společností skrývajících své vlastníky a s nimi společného spravujícího agenta BUFETE MF & CO. Rozborem informací z veřejných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku, lze také zjistit, že jejím prezidentem byla firma EMILASO CORP., stejně jako u SD CONSULT S.A., která byla vlastníkem AGROFINANCE CZ, a.s. Ta z majetku LHNV a České lesy a.s. získala například lukrativní bažantnice.

Podle našich zdrojů „protiprávní předání akcií společnosti České lesy a.s. advokátu Marku Bánskému umožnilo odstartovat vyvedení veškerého majetku Českých lesů a.s.“ Lukrativní majetky získaly fyzické osoby nebo obchodní společnosti spojené mimo jiné s KKCG a značnou část majetku prý získala přímo rodina podnikatele Baláka a jeho přátel.

„Advokát Bánský dne 1. 9. 2011 přijal rozhodnutí jediného společníka společnosti České lesy a.s., zejména provedl změny ve statutárních orgánech, předsedou představenstva byl zvolen Ivo Melíšek, který se ihned pustil do prodejů majetků společnosti České lesy a inkaso posílal na účet do advokátní úschovy jako plnění závazku Českých lesů a.s. vůči MILROY S. A. Žádný závazek společnosti České lesy a.s. vůči MILROY S. A. neexistoval, protože KKCG smlouvou o postoupení pohledávek převedla na MILROY S. A. jenom pohledávku vůči LHNV a nikoliv vůči solidárním dlužníkům, ale hlavně proto, že dohoda o přistoupení k závazku společnosti LHNV uzavřená mezi KKCG a.s. a České lesy a.s., byla neplatná pro rozpor se zákonem od samého začátku (17. 12. 2010). Bánský z inkas od Melíška odeslal na účet do Lichtenštejnska částku 31 498 600 korun. Následně panamská MILROY S. A. postoupila neexistující pohledávku kyperské firmě FIORES LIMITED, které soudní exekutor Vedral odeslal částku ve výši 42 778 697,78 korun,“ popisuje náš zdroj obeznámený s popsanou transakcí.

Vrchní soud v Praze poté pravomocně rozhodl, že jsou všechna rozhodnutí učiněná advokátem Bánským dne 1. 9. 2011 nicotná, tedy se na ně musí pohlížet, jako by se nikdy nestala.

A realizace

Po převzetí společností LHNV a České lesy firmou MILROY S. A. měly být zahájeny kroky k ovládnutí lukrativních bažantnic. Zápočtem údajně vykonstruované smluvní pokuty ve výši 672 650 korun získala firma AGROFINANCE CZ, a.s. s jediným akcionářem, panamskou firmou SD CONSULT S. A., celkem 19 737 metrů čtverečních pozemků v intravilánu obce Hluboká nad Vltavou. Navíc se dvěma loveckými chatami s terasou s pergolou, zahradním krbem, inženýrskými sítěmi a venkovními úpravami.

Uvedená fakta potvrzují kupní smlouvy.

V únoru 2012 předala panamská MILROY S. A. akcie Českých lesů a.s. lichtenštejnské Zomar Anstalt. Její rozhodnutí ze dne 20. 2. 2012 byla v březnu napadena návrhem na vyslovení jejich neplatnosti, letos v březnu bylo nepravomocně rozhodnuto, že jsou tato rozhodnutí rovněž nicotná.

Jedním z úspěšných vydražitelů byla firma MARIMEX CZ, jejímž jediným společníkem od roku 2003 byla americká off shore firma EAST WEST FIN. LLC.

Dalším úspěšným vydražitelem byl například Lukáš Basík.

BONUS PRAHA Investment a.s. rovněž vydražila velmi lukrativní majetky. Byla ovládána osobami jednajícími za KKCG a.s.

I další úspěšný vydražitel, ATECRAMA, s.r.o., byl propojen se skupinou KKCG, když jejím jediným společníkem byla akciovka BONUS PRAHA Investment.

Zkrátka prý nepřišla ani rodina Baláka a jeho přátelé.

„Ke dni 17. 1. 2021 vlastnila rodinný dům v Hluboké nad Vltavou, byl vydražený Lukášem Basíkem, paní Irena Baláková. Rodinný dům na jiné adrese v Hluboké nad Vltavou byl také vydražený Lukášem Basíkem a byl ve společném jmění manželů Balákových. Další rodinný dům vydražený Lukášem Basíkem se stal součástí společného jmění manželů Geislerových. Eduard Geisler byl manažerem Balákova basketbalového klubu ve Strakonicích a následně měl v Lesní správě Lány na starosti veřejné zakázky. Po ovládnutí společnosti České lesy a.s. společností Zomar Anstalt získal Geisler celý obchodní podíl společnosti Eko-les rekultivační, s.r.o., za šest milionů korun, když cena stanovená znaleckým posudkem činila k 16. 8. 2011 více než čtyřiadvacet milionů korun,“ podotýká zdroj.

