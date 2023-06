Dav na podporu Ševčíka. Ten přišel a udeřil. „Nečekaná zjištění.“

reklama

„Boj za akademické svobody, svobodu slova a svobodu vyjadřování a svobodu názorů, protože to je všechno, za co bojuji já. A nechci být odvoláván z funkce z politických důvodů a na základě naprosto vymyšlených tendenčních událostí, které jsou mi vytýkány. Ničeho takového jsem se prosím pěkně nedopustil. Takže mockrát vám děkuji za to, že jste přišli a že tady vyjádříte svůj postoj ke svobodám, za které jsme bojovali před více než 30 lety a teď nám je chtějí někteří vzít. Díky moc,“ předstoupil úvodem demonstrace Ševčík před lidi, kteří mu vyjadřovali podporu.

Na Ševčíkovu podporu vystoupil také Jiří Havel. „Nebojte se říkat, že je král nahý. Protože tak tomu opravdu je. Ačkoliv máme krásný letní den, tak na obzoru je bouřka, protože naše země si tak jako tak projde spoustou zkoušek. Lžou nám všude. Slyšíme lži z médií, dennodenně. A proto my musíme hlasitěji říkat tu pravdu. A když jsme u toho, co každý z nás můžeme udělat, všem známým, které potkáváme, tak zároveň můžeme udělat i něco v tom on-line prostoru, který je tak strašně sdílen a sdílíme ho s těmi ostatními. Každý z nás si dnes můžeme dát do statusu: Stojíme za Ševčíkem, a dát si tam tu českou vlajku. Jsme česká země, jsme Češi, jsme na to hrdí, a jediné, co chceme, je, abychom byli respektováni. My jsme ti, kdo vlastníme tuto zemi, ne vláda. A proto máme právo tu dnes být. A kdokoliv nás bude chtít cenzurovat, ušlapat nás, tak může, ale nevyjde to. Pravda je jako svíčka, pravda svítí a vždy prosvítí temnotu. A nikdo nemá takovou sílu, aby tu svíčku překonal. Na úplný závěr bych vám chtěl moc poděkovat, protože vím, že spousta lidí je letargických, má finanční problémy, protože si nemůže dovolit obětovat čas. A tady vidím, že se to plní,“ poznamenal.

„Zasedání je plánováno s původním záměrem, tedy s hlasováním o návrhu pana rektora k odvolání pana děkana,“ uvedla mluvčí dnes ráno k postupu školy.

Dříve škola nevěděla, zda dnes budou moci senátoři rozhodovat o Ševčíkově budoucnosti v čele fakulty. Důvodem je to, že akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE přerušil ve středu 14. června své jednání o rektorově návrhu na Ševčíkovo odvolání. Podle vysokoškolského zákona se má fakultní akademický senát k návrhu rektora na děkanovo odvolání vyjádřit, aby o návrhu mohl jednat celoškolský akademický senát. Dvořák v březnu vyzval Ševčíka k rezignaci kvůli jeho veřejným vystoupením, která podle rektora poškodila zájem a dobré jméno školy. Dvořák se zároveň dříve vymezil vůči tomu, že snaha o Ševčíkovo odvolání je omezením svobody na univerzitě nebo popřením práva na názor. Ševčík byl mimo jiné 11. března na protivládní demonstraci u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku. U incidentu zasahovala policie. Ševčík tvrdí, že byl na místě proto, že pomáhal zraněnému. Rezignovat na post děkana opakovaně odmítl, protože důvody pro své odvolání nevidí. Členové fakultního akademického senátu o přerušení jednání podle svého vyjádření rozhodli kvůli „novým, nečekaným zjištěním". Podle předsedy akademického senátu fakulty Jána Pavlíka bude jednání pokračovat poté, co budou vyhotovena mimo jiné právní stanoviska k rizikům odvolání děkana v souvislosti s možným zásahem ministerstva, a poté, co se s novými podklady senátoři seznámí. Konkrétní termín nespecifikoval.

