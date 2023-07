Hnízdil pro PL hájil Duška a ohlásil nečekaný posun

„Máme jednu povolenou víru – ideologii, dříve se jmenovala fašismus, pak komunismus, teď covidismus, ukrajinismus… Kdo nejde s námi, ten jde proti nám a spolu to zvládneme! Společným jmenovatelem je netolerance k odlišným názorům, vyvolávání nenávisti, fanatismus," komentuje pro ParlamentníListy.cz mediální odezvu na případ herce Jaroslava Duška lékař a publicista Jan Hnízdil. Redakci také informoval, že on sám se do jisté míry dočkal satisfakce. Revizní komise ČLK dle něj uznala, že na své názory týkající se covidu má právo.

Herec z divácky velmi oblíbených filmů jako jsou Pelíšky, Musíme si pomáhat, Želary či Kouř, který je znám tím, že zastává názory vyznávající alternativní přístup k životu, se v něm pustil totiž do úvah o rakovině jako následku životního stylu a hovořil přitom i o své matce a jejích rodičích, jelikož zemřeli právě na tuto diagnózu. „Vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,“ pronesl Dušek a po zjevném překvapení Strakatého z těchto slov dodal: „Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe.“



Výrok, který byl již podle většiny ohlasů diváků značně za hranou, se snažil rozporovat i sám moderátor, jelikož i jemu rakovina vzala matku. „Já si nemůžu nevzpomenout na smrt mojí matky. Zemřela na rakovinu a ona chtěla žít,“ nesouhlasil se silnými výroky Duška Strakatý.

Herec si však stál i přesto za svým názorem. „Že někdo říká, že chce žít, neznamená, že to chce,“ uvedl a mínil, že se dá odhadnout, který z pacientů s rakovinou zemře a který se z toho dostane a zdali chce daný pacient skutečně tuto tvrdou diagnózu přežít, dá se to dle Duška poznat z toho, jak žije.



Kromě množství reakcí na sociálních sítích, včetně těch od samotných diváků, se Duškův výrok o rakovině dostal až do politické sféry a výroky herce odsoudil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jenž Duškova tvrzení označil za „ezonesmysly“. „Přiznám se, že se ve mně vaří krev, když slyším podobné pavědecké a hlavně vůči onkologicky nemocným i jejich blízkým necitlivé nesmysly! Onkologičtí pacienti a jejich nejbližší si zaslouží maximální míru podpory, nikoli takovéhle necitlivé útoky a obviňování,“ odmítl výroky.



Pozornost rozhovor Duška s Čestmírem Strakatým vzbudil poté též u šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše, který ve vysílání CNN Prima News rovnou přemítal nad tím, zdali není Dušek „nemocný“. „Je to hrozné. Já nevím, jestli ten pán není nemocný,“ ohradil se Babiš s tím, že je z Duškových výroků „úplně zděšenej“.



A známého umělce nešetřila ani jeho herecká kolegyně Eva Holubová, která ho prý sice považuje za kamaráda, ale s jeho výroky vůbec nesouzní. „Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se,“ vymezila se.

„Nežádoucí“ jména

Pro ParlamentníListy.cz pak známý lékař hovořil o mediálním rozměru celé přestřelky, kdy mnohé autority vyjádřily názor, že Dušek nemá právo podobné soudy vyslovovat a moderátor Strakatý ho neměl zvát.



„Existuje řada lidí, Jarda Dušek i já se mezi ně řadíme, kteří jsou v médiích nežádoucí a za jejichž pozvání to schytá i moderátor. Zlomem byl covid. Byl jsem mazán, blokován, označován za dezinformátora. Jarda Dušek to asi před dvěma lety schytal za rozhovor s léčitelem Milanem Calábkem, který, ač laik, hovořil kultivovaně a rozumně o covidu, následovala hysterická reakce Ministerstva zdravotnictví, řešilo to Ministerstvo vnitra, video bylo označeno za hybridní hrozbu a servery ho musely vymazat. Pozoruhodné je, jak hysterickou reakci ministra a obrovskou pozornost médií vyvolávají výroky rozverného herce nebo laického léčitele a pozornosti unikají zásadní lži předchozích i nynějšího ministra zdravotnictví ke covidu, testování, k očkování apod,“ shrnul Hnízdil s dodatkem, že „svoboda slova je iluze“.

„Mainstreamem je povolený a médii šířený jediný ‚správný‘ názor: na covid, na příčiny rakoviny, na válku na Ukrajině, na život, na svět… Máme jednu povolenou víru – ideologii, dříve se jmenovala fašismus, pak komunismus, teď covidismus, ukrajinismus… Kdo nejde s námi, ten jde proti nám a spolu to zvládneme! Společným jmenovatelem je netolerance k odlišným názorům, vyvolávání nenávisti, fanatismus,“ upozornil lékař, jenž je jedním z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny.

„Svoboda slova jen pro někoho“

A jak je to se svobodou vyjadřování pro lékaře? Ta dle Hnízdila existuje, ovšem pouze tehdy, pokud lékaři „prezentují ‚správný‘ názor“. „O tom, který názor je správný, rozhodují podle aktuální potřeby vláda, komora, farmafirmy, média, globální korporace,“ shrnul lékař pro ParlamentníListy.cz.



Připomenul též jeden z výroků ke své osobě, který by se dle něj měl „tesat do kamene“: „V květnu 2021 řešila revizní komise ČLK (České lékařské komory, pozn. red.) Prahy 2 návrh na moje vyloučení, protože moje názory na covid podle stěžovatele nebyly v souladu s názory vedení komory. Výrok revizní komise, vedené prof. MUDr. Zacharovem, PhD, musel prezidentovi komory Kubkovi vyrazit dech. Cituji: ‚MUDr. Jan Hnízdil ve svých vystoupeních a textech projevuje svůj názor, na který má v právním státě plné právo, byť tento není v souladu se současným míněním většiny odborné veřejnosti, Ministerstva zdravotnictví ČR (ani revizní komise!). Podle etického kodexu ČLK lékař nemůže být nucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. MUDr. Hnízdil prezentuje své názory a své mínění – nutno vzíti v potaz i skutečnost, že v současné době není stoprocentně jisté a prokázané, že vše, co uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. MUDr. Jan Hnízdil se nedopustil žádného porušení řádů ČLK a není důvodu proti němu zahajovat disciplinární řízení.‘“



Právě tato slova prý dnes platí i pro herce Jaroslava Duška. Hnízdil totiž upozorňuje, že ten má „plné právo svoje názory sdělovat, byť by byly mylné, nebo se jednalo, slovy ministra Válka, o ‚ezobláboly‘“. „Navíc v současné době není prokázané, že vše, co Jarda uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. Jakákoliv cenzura kohokoliv je fašismus,“ dodal lékař a publicista Jan Hnízdil pro ParlamentníListy.cz.

