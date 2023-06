Kaufland, Tesco. Z 30 na 100 Kč. A dál? „Sem běžte nadávat.”

Rok 2012. Vládne Nečasova vláda a velká sklenice tatarské omáčky stojí 30 Kč. V roce 2023 stojí 100 Kč. I to vyplývá z porovnání tehdejších a dnešních cen v řetězcích Kaufland a Tesco. Jak upozorňuje ekonom Štěpán Křeček, snít nelze už ani o návratu cen z doby před dvěma lety. Komu by měl občan jít nadávat za rostoucí ceny potravin? Třeba plánům Bruselu, vyplynulo z ekonomových závěrů.

V dubnu sice ceny meziměsíčně klesly o 0,2 procenta, v květnu se dle dat ČSÚ opět zvýšily o 0,3 procenta – a to především právě kvůli dalšímu výraznějšímu zdražování potravin a nealkoholických nápojů. Spotřebitelské ceny tak v květnu meziročně vzrostly o 11,1 procenta a inflace tak jen lehce zpomalila z dubnových 12,7 procenta.



Českým zákazníkům se opět meziměsíčně během května zvedly ceny brambor (o 6 procent), ovoce (o 4,5 procenta), vajec (o 5,5 procenta), uzenin (o 3 procenta) či nealkoholických nápojů (o 1,4 procenta), mrkev zdražila během měsíce až o 30 procent a u brokolice se cenovka zvedla až o 70 procent.



Nebylo tomu tak přitom vždy. Píše se červen 2012 a Česká republika také bojuje s inflací nad dvouprocentním cílem centrální banky, jelikož ta v té době činí 3,5 procenta, na Hradě se druhý prezidentský mandát chýlí ke konci tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi a ve Strakově akademii usedá stále kabinet Petra Nečase, jehož již téměř rok poté vystřídala vláda pozdějšího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka a Českou republikou ještě stále otřásá dosti čerstvá kauza exhejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. A ceny v obchodech? Z dnešního pohledu často až nepředstavitelné.

Fotogalerie: - O cenách potravin

Je čtvrtek 28. června 2012 a v Kauflandu aktuálně začíná nový předprázdninový leták, který české spotřebitele láká na tatarskou omáčku a majonézu Hellmann's za 29,90 Kč, 8 půllitrů Gambrinusu desítky za 64,90 Kč, velké 1,5 litrové balení Jaru za 39,90 Kč či sto gramů výběrové kuřecí šunky z prsních řízků za 9,90 Kč.

O jedenáct let později se změnilo ledacos. Tatarskou omáčku a majonézu Hellmann's už za necelou třiceti korunu nenajdete, stejně jako její původní 440 mililitrové skleněné balení. To se smrsklo na 405 mililitrů, cena však naopak povyskočila a aktuálně se tato tatarka a majonéza běžně prodává za 99,90 Kč. V akci je nejlépe v českých obchodech pořídíte za 59,90 Kč.



Také Gambrinus desítka již dávno nestojí 8 korun za půllitr, ale necelých 15 korun, přičemž ve slevě jde pořídit za 10,90 Kč. Na velké balení Jaru si raději připravte o sto korunu více a 100 gramů dané šunky dnes vyjde v aktuální akci Kauflandu na 16,90 Kč.

Den předtím odstartovala akce také v Tescu a Kofola tam vyšla na 15,90 Kč za 2 litry, okurka hadovka na 7,90 Kč, smetana Kunín na 10,50 Kč a kilo vepřové krkovice s kostí na 75 korun bez desetihaléře.

Dnes ta samá smetana v Tescu vyjde za 29,90 Kč, dvoulitrovka Kofoly na 38,90 Kč, okurka hadovka stojí 12,90 Kč, a vepřová krkovice s kostí se dá běžně sehnat v českých supermarketech za cenu téměř dvojnásobnou.



Za 8,90 Kč byl Gambrinus desítka v Penny, lahev červeného vína za 29,90 Kč, Lipánek Maxi za 11,90 Kč, olomoucké tvarůžky za necelých dvacet korun, 400 gramů salámu za 14,90 Kč a dvojice kuřat se prodávala za 49,90 Kč za kilogram.

O několik týdnů později bylo kuře za 49,90 Kč za kilogram také v Bille, kde zrovna stál cukr krystal 17,90 Kč za kg.

A dnes? V Bille je totožný cukr za 35,90 Kč, kuře za 89,90 Kč za kilogram, Lipánek Maxi se běžně prodává za dvojnásobek a olomoucké tvarůžky už za dvacku také nepořídíte. Na koupi 100 gramového balení již budete potřebovat dvacky dvě.



Pokud byste si do obchodu vzali jen stokorunu, mohli jste si odnést tatarskou omáčku Hellmann's ve velkém balení, Gambrinus desítku, sto gramů debrecínky, okurku hadovku, smetanu Kunín 12 %, dvoulitrovku Kofoly a ještě kilo cukru. Dnes za stejnou cenu pořídíte akorát zmiňovanou tatarku. Pokud budete mít štěstí na slevu, zbude vám ještě na Kofolu. Víc už ale za stovku nepořídíte.



Zapomeňte i na ceny před dvěma lety



Podle hlavního ekonoma BH Securities a premiérova poradce Štěpána Křečka již Češi nemají snít o tom, že se ceny vrátí na uvedenou úroveň. Ba co více, mají zapomenout i na to, že budou potraviny v obchodě za ceny, které byly před dvěma lety. V otázce možného konce aktuálního růstu cen Křeček ParlamentníListy.cz odkázal na svůj rozhovor s předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou, kde shrnul, že sice spotřebitelé mohou očekávat, že se nakonec přestanou potravinářské výrobky v obchodech zdražovat a ceny začnou opětovně klesat, má to však své limity.



Křeček upozornil, že ceny potravin obchodníci zpočátku, na rozdíl od zemědělců, nezvyšovali, jelikož nakupovali za dlouhodobé ceny, dnes je situace zase opačná a zatímco zemědělci zlevňují, obchodníci aktuálně drží ceny potravin nadále vysoko. „Dneska bychom mohli křičet, že zemědělci již zlevnili, ale obchodníci zatím ne, ale nebylo by to fér. Je tam nějaký doběh, který bude znamenat, že ceny potravin budou klesat. Ale je třeba upozornit, že nikdy už neklesnou na úroveň před energetickou krizí a válkou na Ukrajině,“ řekl Křeček.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Aktuálně do zvýšení cen má vstupovat i další aspekt. „Moc se o tom nehovoří, ale vstupují do toho také environmentální požadavky Evropské unie. Ať už je to zelená dohoda, Farm to Fork strategie, strategie pro biodiverzitu a dalších x věcí legislativy a strategií, které navazují na zelenou dohodu v sektoru zemědělství a potravinářství. Obaly, emisní povolenky a tak dále. Je toho strašně moc a to všechno prodražuje výrobu. Je potřeba si říct, že to, co Evropa dělá ve vztahu k ochraně životního prostředí, se v konečném důsledku musí promítnout ve všech článcích té vertikály, jak u zemědělců, tak u potravinářů, tak částečně skrze logistiku a skladování i u obchodníků,“ shrnul ekonom a podotkl, že naše vláda navíc některá kritéria nad rámec společné zemědělské politiky ještě zpřísnila, ať se jedná o zmenšování polí či vyčleňování půdy mimo produkci. I to se dle Křečka do ekonomiky také promítne.



Celý podcast můžete zhlédnout zde:

