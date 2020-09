Korupce je všude, rozesmál Xavera ODSák. Hádka o dotace EU: Hřiště bez dětí, rozhledna v údolí

reklama

Hnutí ANO vede do krajských voleb Jitka Volfová, proti ní seděl Michal Švarc, lídr SPD, a Petr Židek, zástupce kandidátky ODS.

Letošní kandidát ODS se živí administrací veřejných zakázek a poradenstvím ve veřejné správě. Současně je členem Rady města Liberec.

Kandidátka ANO Jitka Volfová je již v současnosti statutární náměstkyní hejtmana Martina Půty, při jeho indispozici by na ní tedy přešlo vedení kraje. Současně je starostkou České Lípy. Její filozofií je nesedět v kanceláři, ale chodit mezi lidi.

Michal Švarc je kromě toho, že je novopečeným dědečkem, také zástupcem ředitele Městské policie v Jablonci nad Nisou, kde je rovněž zastupitelem.

Podle Švarce jsou velkým problémem Libereckého kraje rozdíly v kvalitě života mezi jeho částmi. Petr Židek zmínil problém rozšiřování dolu Turow v Polsku hned za hranicemi, které Liberecký kraj pociťuje jako intenzivní ekologickou zátěž. Pro obyvatele Frýdlantska to má znamenat, že přijdou o množství vody ve svých studnách. Tento problém by podle něj měla řešit vláda, a nejlépe na úrovni EU.

Pak se probírala doprava, bylo připomenuto, že zatímco po dálnici se z Liberce do Prahy dostanete za hodinu, po železnici, podle fandů zelené energie dopravě budoucnosti, to trvá tři a půl hodiny s několika přestupy. Diváci se také dozvěděli, čemu se v krajské metropoli říká „sněhulák“ a kolik času na této kaskádě kruhových objezdů řidiči stráví.

Kandidát SPD ale vytáhl ještě jedno téma, výbušné a velmi nečekané: Krajské hranice. Při vzniku krajů před dvaceti lety se podle něj nerespektovaly tradiční regionální vazby, a nebylo by od věci se zamyslet nad tím, zda hranice krajů nepřekreslit. V případě Libereckého kraje jmenoval okres Mladá Boleslav, který byl tradičně historicky svázán se sousedním Turnovskem a je k zamyšlení, zda by tyto vazby neměly být obnoveny. A přiznává, že by to pro kraj byl od bohatého průmyslového centra rovněž zajímavý příspěvek do rozpočtu.

Moderátora pak zajímal pohled trojice hostů na evropské dotace. Petr Židek z ODS si nemyslí, že by byly čiré zlo, jak jsou někdy prezentovány, ale obešli bychom se bez nich. Měly by v každém případě být jinak zacílené, ne tolik pro velké firmy, ale pro malé a střední podnikatele. Moderátora pak rozesmál poznámkou „korupce je určitě všude“.

Kandidátka ANO si myslí, že se příliš prostředků dává na „měkké projekty“, jako jsou nejrůznější školení. Více by se měly zaměřit na investice do skutečných inovací.

„Dotace vnímáme jako prostředek, který tu pokřivil tržní prostředí,“ spustil kandidát SPD. Liberecký kraj je podle něj jeden z těch, které jsou velmi „žluté“, tedy zbarvené řepkou, zasetou „na dotace“. Všichni přitom víme, kdo z toho má zisk. A kolikrát se při budování dotací nepřemýšlí. Viděl prý třeba nádherné dětské hřiště, na kterém ale nebyly žádné děti, protože bylo postaveno na odlehlém venkově, odkud mladé rodiny utekly. Jenže byl dotační titul na hřiště, tak se místo jiných smysluplných projektů udělalo hřiště.

Kandidát ODS namítl, že teď vlastně nemáme jinou možnost, než dodržovat evropská pravidla a čerpat dále.

Trikolóra a Piráti: Hádka nad evropskými dotacemi

Druhá část debaty přinesla mimořádně pikantní souboj dvou stran, o kterých se dá říci, že jsou na zcela opačných pólech politického spektra. Pirát Zbyněk Miklík usedl z pohledu moderátora vlevo, pravou stranu obsadil zástupce Trikolóry Tomáš Rakouš.

Kandidát Trikolóry pochází z Jablonce nad Nisou a celý profesní život se věnuje prevenci kriminality. Trikolóra je pro něj stranou zdravého rozumu, která vrací do politiky přímost. „Chceme Českou republiku zachránit, když vidíme, co se děje v zahraničí, co se děje v Americe,“ vysvětlil.

Kandidát Pirátů Zbyněk Miklík je radním v Turnově a přitom se profesně již patnáct let zabývá poradenstvím a školením v oboru veřejných zakázek, se specializací na elektronické zadávání. Letos ale prý kvůli koronavirové pandemii nebylo možné tolik školit, tak se více zaměřil na politiku a kandiduje na hejtmana.

Moderátora ale velmi překvapil upřímným vyznáním: „My Piráti máme digitalizaci jako téma, chceme se tím směrem ubírat, ale teď v koronavirové krizi se ukázalo, že se o elektronizaci sice hodně mluví, ale zase tak dobře to nefunguje“.

Tomáš Rakouš zmínil tristní stav infrastruktury v Libereckém kraji. Čtyřicet čtyři procent silnic druhé a třetí třídy v kraji je podle něj v katastrofálním až havarijním stavu, a od toho se odvíjí všechno. Například i zdravotnictví, často zmiňované téma, protože dojezd záchranek na odlehlé samoty je úrovní silnic ovlivněn velmi zásadně.

Pirát nabídl řešení: „Je potřeba hledat dotační peníze“. Opravy by navíc podle kandidáta Miklíka měly probíhat v duchu „modrozelené infrastruktury“, protože Piráti kromě prosazování digitalizace mají také vztah k přírodě a životnímu prostředí. Modrou v této infrastruktuře představuje voda, proto by Piráti chtěli budovat například vsakovací pásy podél silnic. „Aby nám ta voda prostě neodtékala z asfaltových ploch do kanálů“, vysvětloval. Nestojí to prý moc peněz, ale „dává to efekt“.

Pak se probíralo, jak udržet lékaře, když v dojezdové vzdálenosti mnozí z nich raději volí odchod do nemocnic za hranicemi v Německu.

Tématem, na kterém se zástupce Pirátů a Trikolóry střetli, se ovšem staly evropské dotace. Pro Miklíka zdroj živobytí, pro zástupce Trikolóry je to často „průtokáč“, který přes kraj často míří k organizacím, které nic nevytvářejí. Pokud budou dotace směřovat do infrastruktury, nebo do domovů důchodců, tak proti nim Trikolóra nic nemá. Dnes ovšem často protékají do podivných organizací, o kterých občané často netuší, co vlastně dělají.

„Když vidíte ty výkazy, co si tam účtují a za co, tak to je nejen nezměřitelné, ale i zbytečné,“ popsal své zkušenosti.

Miklík připustil, že se v minulosti za evropské dotace stavěly nesmysly jako rozhledna v údolí, ale to už je prý za námi a jsme někde jinde. „Já jsem svědkem, jak evropské peníze pomáhají v rozpočtech obcí a měst,“ vykládal. Zrovna den před natáčením prý otevíral třídu ve školce, kterou financovaly evropské dotace z devadesáti procent. Zmínil dotace na inovace, podporu pro soukromé zemědělce. Není podle něj možné házet všechny dotace do jednoho pytle.

„Pro mě evropské peníze samozřejmě smysl dávají,“ shrnul dotační školitel.

Když měl Miklík na závěr voličům vysvětlit, proč by měli volit Piráty, uvedl: „Jsme transparentní demokratická strana, založená na principu transparentnosti a nediskriminace. Prosazujeme digitalizaci a zároveň chráníme naši přírodu a krajinu, a to je spojení, které nemá příliš konkurenci.“

Zástupce Trikolóry představil svou stranu jako stranu novou, stranu zdravého rozumu, která se opírá o tři základní pilíře: Obranu normálního světa a demokratických principů, kde vládne lid a ne menšiny, dále heslo „bohatství vzniká z práce“, a třetím pilířem jsou české zájmy na prvním místě. To mimo jiné znamená, že by evropské právo nemělo mít automatickou přednost před českým.

